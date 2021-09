Su Radio Monte Carlo il nuovo album di Tony Bennett e Lady Gaga

D a domani, 30 settembre, Radio Monte Carlo presenterà in anteprima esclusiva per l'Italia il nuovo album di Tony Bennett e Lady Gaga, “Love for sale”

“Love For Sale” è il titolo del nuovo album che vede ritrovarsi Tony Bennett e Lady Gaga dopo il successo del 2014 di “Cheek To Cheek”. Il disco verrà pubblicato il prossimo 1° ottobre e sarà un tributo a Cole Porter con duetti e interpretazioni soliste di entrambi gli artisti.

Domani, giovedì 30 settembre, Radio Monte Carlo trasmetterà in anteprima esclusiva per l’Italia i brani dell’album integrati da contenuti inediti che verranno pubblicati su radiomontecarlo.net e i canali social ufficiali dell’emittente.

Ma non è tutto! Attraverso un gioco spettacolo in onda la radio metterà a disposizione di alcuni fortunati ascoltatori la possibilità di aggiudicarsi una copia del vinile autografata dai due celeberrimi artisti.