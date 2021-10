5 suggerimenti utili per decorare la tua casa con il macramè

D agli affascinanti arazzi ai meravigliosi paralumi, dalle deliziose tovaglie agli originali portavasi, ecco come decorare casa con il macramè.

Intrecci manuali dal fascino antico, le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Una tecnica, quella del macramé, che prevede la creazione di merletti senza ago e filo. Dove i fili di cotone, lino, canapa, ma talvolta anche di fibra sintetica, vengono pazientemente intrecciati per dare vita a creazioni uniche e irripetibili. Probabilmente furono i marinai a portare la tecnica in Europa nel 1400 dal lontano Medio Oriente. Arte tessile che oggi spopola più che mai nel variegato mondo del fai da te, dove viene rivisitata in chiave contemporanea. Creativi di tutto il mondo vi realizzano elementi decorativi per la casa, ma anche gioielli, abiti e accessori. Uno stile boho chic che ricorda le atmosfere hippy e privilegia le tinte tenui del mondo naturale. Non a caso bianco, beige, panna sono i colori più gettonati. Anche se non mancano le sperimentazioni cromaticamente più azzardate. Ecco allora 5 suggerimenti per decorare la tua casa con il macramè.

Conferisci personalità alle pareti appendendo qualche arazzo

Se ami il macramè, non puoi fare a meno degli arazzi. Si tratta di uno degli elementi decorativi più diffusi, un autentico must have per chi ama questa antica arte tessile. Realizzati con filati di cotone intrecciati partendo da un supporto solitamente di legno, per esempio rami o bastoni, conferiscono a qualunque stanza un tocco squisitamente bohemien. Perfetti in soggiorno ma anche in camera da letto, per valorizzare le pareti. A seconda dell'effetto desiderato, puoi appenderne uno soltanto, purché di dimensioni adeguate allo spazio che intendi decorare, o più di uno. Esistono arazzi di varie forme, sviluppati verticalmente o orizzontalmente, sia monocromatici che variopinti. Scegli i modelli che preferisci tenendo conto del contesto e dello stile d'arredo che ti piace di più.

Crea frizzanti angoli green con le fioriere sospese

Non solo arazzi, anche le fioriere macramè fanno tendenza. Che siano doppie, singole, a castello. E sono perfette per conferire un tocco vintage ed eclettico alle tue piante. Acquista delle fioriere realizzate con il macramè che siano di dimensioni adeguate, inserisci le piante e crea degli angoli green appendendole al soffitto. L'effetto è scenografico. Inoltre le fioriere sospese ti permettono di sfruttare verticalmente lo spazio a disposizione. Che è un'ottima cosa soprattutto nelle case piccole. Combina pure piante di diversi tipi ma concentrale in alcuni punti, in modo da non creare confusione. Puoi appendere le fioriere in soggiorno ma anche in cucina o in camera da letto. Il verde delle piante risulterà valorizzato dal bianco degli intrecci e l'effetto sarà fresco e contemporaneo.

Utilizza runner e tovaglie per conferire un tocco vintage alla tavola

Non solo in soggiorno e in camera da letto, con il macramè puoi valorizzare anche la cucina. Tovaglie e runner realizzati con questa antica tecnica conferiscono alla tavola un inconfondibile fascino vintage. I runner si prestano anche come base di eleganti centrotavola, che puoi realizzare tu stessa con elementi naturali di stagione, sbizzarrendo la creatività. Occhio soltanto a non esagerare con i colori, mantienili prevalentemente neutri. Le tovaglie, d'altra parte, sono assolutamente eleganti e preziose. Hanno il fascino delle cose artigianali. Altrettanto belli, e molto delicati, i sottobicchieri realizzati con questa tecnica, che puoi sfruttare anche per collocarci sopra candele, vasetti e altri elementi decorativi.

Rendi il soggiorno più accogliente con sgabelli, amache e cuscini

Gli sgabelli macramè conferiscono al soggiorno un tocco bohemien. In commercio ne trovi di diverse forme e dimensioni. Solitamente la base è di legno naturale, più o meno contemporanea nel design a seconda dell'effetto desiderato. Non solo sgabelli però, ci sono anche i deliziosi pouf macramè. Ideali per creare un'atmosfera romantica, rilassata ed eclettica. I cuscini non sono meno importanti. Delicati, morbidi, dal fascino vintage. Alternane diversi sul divano, così ognuno sarà un pezzo unico. E abbinali a coperte in materiali naturali.

Altrettanto deliziose sono le amache. Nonostante vengano utilizzate prevalentemente nell'outdoor, i modelli realizzati con questa tecnica si prestano ad arredare anche gli interni. E installarli in casa non è affatto difficile. L'amaca permette inoltre di sfruttare verticalmente gli spazi perché viene sospesa al soffitto. Anche in questo caso il mercato è generoso: puoi trovare amache di varie dimensioni, con o senza struttura in legno. Scegli basandoti sui tuoi gusti ma non dimenticare gli aspetti pratici. Prima di acquistarla informati sul peso perché dovrai assicurarla al soffitto in modo sicuro. Verifica anche le dimensioni, puntando su modelli adeguati alla grandezza della stanza.

Sfrutta il fascino dei paralumi per rendere il soggiorno più chic

Cosa c'è di più romantico e chic di un paralume realizzato con il macramè? Si tratta dell'elemento decorativo ideale per coprire una vecchia lampada e restituirle un fascino vintage davvero unico. Puoi utilizzare i paralumi anche per personalizzare le abat-jour. Quando accendi le lampade, gli intrecci di fili creano un gioco di luci spettacolare, conferendo alla stanza un tocco magico e decisamente romantico. In perfetto stile boho chic.