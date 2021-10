N atale sta arrivando e, con esso, tornano gli alberi colorati, i dolci e il vin brulè. Ecco come godersi l'atmosfera dell'Avvento, viaggiando in treno a un prezzo bassissimo

Sta tornando quel meraviglioso momento dell'anno, il Natale. Ma quest'anno possiamo superare la soglia del nostro salotto e tornare a viaggiare per scoprire la magia che le città alpine sanno imprimere a quest'attesa, attraverso mercatini, decorazioni, dolcini e vin brulé. Punta la bussola verso la Svizzera, uno dei territori più vocati a trasformare il periodo dell'Avvento in un mondo fatato. Ecco le città in cui perdersi, a bocca aperta, tra bancarelle, luci e Christmas carol.

Parti con PROMO CITTÀ SVIZZERA

Per esplorare la Svizzera nel periodo più magico dell’anno Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere hanno pensato a un’offerta pazzesca. Acquistando i biglietti con la tariffa PROMO CITTÀ SVIZZERE entro il mese di novembre è possibile risparmiare fino al 75%! Un esempio? Con soli 25 euro (invece che 102 euro) si raggiunge Basilea da Milano viaggiando in 2° classe.

La Promo Città Svizzere è valida per viaggiare dal 20 novembre al 20 dicembre 2021 in 1° e 2° classe sui treni Eurocity Italia-Svizzera verso le destinazioni menzionate. Il prezzo della tariffa PROMO CITTÀ SVIZZERE è di 25 euro a tratta per la 2° classe e 45 euro a tratta per la 1° classe da Milano. Il prezzo da Genova è di 30 euro per la 2° classe e di 50 euro per la 1° classe. Acquista il tuo biglietto.

Non temere per gli spostamenti. Infatti, se prenoti un hotel per abbinare un city break in Svizzera, riceverai una card gratuita per il trasporto pubblico, che ti permetterà di arrivare in centro città in un batter d'occhio. Qui l'auto è davvero superflua. Ciò di cui hai bisogno è solo la voglia di farti stupire dalla magica e unica atmosfera natalizia che puoi respirare solo in Svizzera.

Zurigo, la città dei mercatini

Zurigo è la città perfetta per gli amanti dei mercatini natalizi. Per un tuffo nel passato, si può visitare quello più antico della città, situato nel pittoresco centro storico. Bellissimo anche il Christkindlimarkt e il suo sfavillante albero di Natale alto 15 metri, che accoglie i visitatori già in Stagione Centrale.

Per un assaggio più contemporaneo, da non perdere la versione "urbana", il Wienachtsdorf sulla Sechseläutenplatz, presso il Bellevue. Siamo davanti al Teatro dell'Opera di Zurigo, a pochi passi dal lago: qui prende forma uno dei più grandi mercatini della città. Al Wienachtsdorf troverai tanti designer locali presentano gioielli e oggetti insoliti sulle loro bancarelle. Dal punto di vista culinario c’è solo l’imbarazzo della scelta. Per dormire a Zurigo scegli uno dei dieci hotel che aderiscono all'iniziativa Hotel Noel: qui potrai riposare in camere decorate da artisti del luogo.

Mangiare la fonduta a Ginevra

Dal 18 al 26 dicembre, presso il Giardino Inglese di Ginevra, potrai passeggiare tra tanti piccoli chalet, dove numerosi espositori ti ingolosiranno con street food e dolcetti. Ad allietare la passeggiata nel frizzante clima invernale, ci saranno gli adorabili canti natalizi. Da non perdere la visita allo Chalet Fondue, dove potrai gustare una vera fonduta calda, comodamenti seduti e serviti, con vista sul lago del parco (per prenotare il tuo tavolo clicca qui).

Dopo cena ti aspetta il Christmas Pub, l'unico locale battezzato da Babbo Natale in persona! Qui è permesso bere alcolici e non sin dalle 11 del mattino. La playlist di sottofondo è quella con le canzoni natalizie di Mariah Carey: assicurati di amarle alla follia per non rischiare la crisi di nervi. Ma attenzione: nel Christmas Pub si può anche ballare: giovedì, venerdì e sabato un dj mette musica non natalizia, perfetta per scatenarsi.

Un presepe unico a Losanna

Nel periodo che precede il Natale, Losanna dà il meglio di sé, vestendosi a festa con luci e colori. Diversi mercatini prendono vista nel centro storico, mentre i negozi dedicano quattro aperture serali speciali a chi ha voglia di fare qualche regalo.

Ma Losanna è anche la meta ideale per chi ama il presepe. Infatti, qui viene organizzata una delle performance viventi più belle di tutta la Svizzera. Da non perdere il famoso Festival Lumières, che vi lascerà col naso all'insù. Infine, passeggiando tra gospel natalizi e strade addobbate, potresti incontrare niente meno che Babbo Natale: preparati a cogliere lo stupore sul volto dei tuoi bambini!

Profumi di Natale a Berna

Durante il periodo natalizio le strade di Berna si riempiono del profumo del pan di zenzero, mandorle tostate e caramello. Le decorazioni illuminano negozi e palazzi, mentre le tante piazze della città si animano grazie ai tanti mercatini. Sulla Kleine Schanze goditi lo Sternenmarkt, il mercato delle stelle. È il più giovane della città, ma con le sue 70 casette di legno sa lasciare i visitatori a bocca aperta.

Il mercatino di Wisenhousplatz ha 30 anni di storia. Sulle bancarelle si possono trovare tantissimi oggetti natalizi e molte idee regalo, che risolveranno in fretta l'assenza di idee per coccolare amici e parenti a Natale. Infine, non dimenticare di pattinare! È lo sport più amato del periodo natalizi: a Berna la pista è accanto a un luogo simbolo della città, il Palazzo Federale.

Guarda volare Babbo Natale a Montreux

Montreux è un vero paradiso per gli amanti del Natale: c'è solo l'imbarazzo della scelta per il grande numero di attività a tema attive in città dalla fine di novembre all'inizio di gennaio. Si inizia con il Light on Ice (dal 26 novembre al 9 gennaio) per poi passare al Capanno dei boscaioli fino allo scintillante lungolago in festa e la Piazza dei cacciatori.

In più, preparati a rimanere con il naso all'insù per ammirare il Babbo Natale volante (ogni giorno, alle 17, 18 e 19, il sabato alle 16). Infine, fai un salto alla Casa di Babbo Natale, in cima a Rochers-de-Naye, per incantare anche i più piccoli.