Vivi l’Avvento in Svizzera: gli appuntamenti da non perdere

C i sono tanti modi per vivere l'attesa del Natale. Il migliore? Andare in Svizzera per rimanere a bocca aperta tra luci sfavillanti e un'atmosfera unica

Gironzolare in città sconosciute, circondati da lucine, profumo di cannella e pan di zenzero, e quell'atmosfera unica che solo l'attesa del Natale sa creare, è qualcosa che ci è mancato. Per fortuna, dicembre è vicino e in Svizzera tutto è già pronto per accogliere i fan degli eventi natalizi. Ecco gli appuntamenti dell'Avvento da non perdere a poche ore di treno da te.

A spasso per il miglior mercatino d'Europa

Dal 25 novembre al 23 dicembre 2021 gli appassionati di shopping natalizio potranno appagare tutti i loro desideri, girovagando per le strade a festa di Basilea. La città dei musei ospita tanti chalet di legno tra Barfüsserplatz e Münsterplatz, accanto alla Cattedrale.

L'atmosfera, le luci e le tantissime leccornie a disposizione dei visitatori lo hanno portato a vincere il titolo di Miglior Mercatino di Natale 2021 secondo European Best Destination. Per chi ama la fonduta, appuntamento in Claraplatz alla Sennenhütte, tutti i giorni dalle 11 alle 20.30, mentre per i fan del dolce da non perdere i Läckerli, i tipici biscotti di Basilea.

Incontra gli artigiani di Berna

Dal 26 novembre al 24 dicembre in Waisenhausplatz, e dal 27 novembre al 24 dicembre in Münsterplatz, nel cuore di Berna, città patrimonio Unesco, preparati ad assaporare la vera essenza del Natale. Tra sidro caldo e pan di zenzero, i prodotti tipici da gustare sono tantissimi. In più, troverai gli artigiani di Münsterplatz, riuniti in un’associazione, che si impegnano a vendere solo oggettistica prodotta nei loro laboratori, raccontandone origini e lavorazioni.

Da metà dicembre a gennaio 2022 la piazza di fronte al Palazzo Federale si trasforma in una pista di pattinaggio con accesso gratuito. Ci sono 600 mq di ghiaccio a disposizione degli appassionati volteggiatori e un ristorante in cui ricaricare le energie perse in pista.

Luci d'artista su ghiaccio a Lucerna

Durante l'Avvento Lucerna sprizza atmosfera natalizia da ogni angolo. In Franziskanerplatz si tiene il mercatino di Natale, mentre nei fine settimana di dicembre e il giorno dell’Immacolata in Weinmarkt ha luogo, l’Handcraft Market per chi è alla ricerca di oggetti fatti a mano. Dal 16 al 19 dicembre deliziati con la musica dal vivo nella Cappella di San Pietro.

Dal 25 novembre al 2 gennaio 2022 il Centro Cultura Congressi (KKL) ospita la pista di pattinaggio, che di sera si trasforma in luogo di ritrovo per un aperitivo o per una coppa di vin brulè. Preparati ad ammirare lo spettacolo Gerry Hofstetter, che per il decimo anno proietta le sue luci d’artista sulla pista.

Una foresta incantata a Montreux

Dal 19 novembre al 24 dicembre 2021 torna la magia di Montreux Noël. Ben 150 chalet prendono vita tra lago e montagne. Qui è possibile divertirsi tra prodotti fatti a mano, specialità culinarie e una ruota panoramica sul lungolago.

Da visitare il Villaggio di Babbo Natale sul monte Rochers-de-Naye, a 2042 metri d’altitudine, raggiungibile con il trenino a cremagliera. Quest'anno, per la prima volta a Montreux, verrà allestita una foresta incantata con un sentiero per pattinare.

Proiezioni a Losanna

Dal 24 novembre al 24 dicembre torna a Losanna il Festival Lausanne Lumières. Per la prima volta, il Retraites Populaires, uno degli 8 edifici coinvolti nel progetto, verrà trasformato in una tela bianca su cui verranno proiettate alcune opere appartenenti alla Collection de l'Art Brut di Losanna.

Ma dal 18 novembre al 31 dicembre sono in programma tantissime attività. La rassegna Bô Noël animerà Place Saint-François, Place Pepinet e Place de l'Europe con i tradizionali mercatini di Natale. In più, in Place de la Louvei più piccoli potranno divertirsi al Villaggio dei Bambini.

Un drink al pub di Natale di Ginevra

A Ginevra esiste un luogo in cui bere dalle 11 del mattino fino a sera, allietati da canzoni natalizie. Il Christmas Pub propone birre artigianali, Irish Coffee insieme a bevande analcoliche calde e fredde.

Siamo nel Jardin Anglais, uno dei parchi più belli della città, che per l'Avvento si trasforma in un luogo ancora più magico, grazie alla manifestazione Noël au Jardin. Dopo aver gironzolato tra bancarelle di designer e artigiani, accomodati allo Chalet, dove si serve fonduta sia a pranzo sia a cena.

Le 23.000 luci di Zurigo

Dal 25 novembre al 23 dicembre Zurigo si popola di tantissimi mercatini. I più importanti sono 5, dislocati nella città vecchia: al Niederdorf, al Münsterhof circondati dalle case delle corporazioni, in Stazione (aperto anche il 24 dicembre) e nella scenografica Sechseläutenplatz, di fronte al lago, dove si trova anche il Wienachtsdorf (villaggio di Natale) e la pista di pattinaggio.

Da non perdere i canti natalizi dell’originale e suggestivo Singing Christmas Tree. Ma lo spettacolo più atteso si tiene il penultimo giovedì di novembre, quando in Bahnhofstrasse avviene l’accessione di Lucy, le luminarie con 23.000 bulbi che vestono a festa un chilometro della famosa via dello shopping.