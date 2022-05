5 tendenze retrò del make up che rivedremo nei prossimi mesi

I l make up dell'estate, così come quello che ci accompagnerà durante l'autunno 2022, vuole un ritorno di tendenze retrò super cool. Vediamo quali sono

Le sfilate, così come blog e magazine di moda e beauty, parlano chiaro: i prossimi mesi le tendenze retrò del make up torneranno decisamente di moda e non potremo farne a meno.

Dai look più colorati in stile anni Ottanta, al minimalismo degli anni Novanta, ai look del nuovo millennio, ecco le 5 tendenze che non potremo assolutamente non provare almeno una volta quest'estate e persino il prossimo autunno.

Il ritorno degli anni 50, 80 e 90 nel makeup 2022

Così come per l'abbigliamento, anche nel make up le tendenze retrò e vintage tornano ciclicamente di moda e i trend si riciclano e reinventano stagione dopo stagione.

Se ci siamo lasciati alle spalle il contouring sfrenato, le tendenze dei prossimi mesi vedono un ritorno in grande stile degli ombretti coloratissimi, del minimalismo degli anni Novanta e un tocco di classe di metà Novecento.

Un grande ritorno anche per i rossetti, sia matte che glossy, dopo il periodo delle mascherine che ne mettevano a dura prova la tenuta. Ma al di là della tendenza del momento, quello che conta è sperimentare e divertirsi, trovando di volta in volta il trend che ci valorizza di più.

Ombretti super colorati anni Ottanta

Si sa, gli anni Ottanta sono l'emblema dei colori super fluo, esagerati e appariscenti e dall'estate fino all'arrivo dell'inverno le tendenze sono chiare: colore, colore, colore!

Gli ombretti super pigmentati rosa magenta, viola, verde fluo vanno stesi tutti intorno all'occhio andando a evidenziare in particolare l'angolo interno e la palpebra. Questo look lo abbiamo visto già alle sfilate di Valentino, Off White, Saint Laurent e Diesel e contnuerà a fare favile per i prossimi mesi.

Un posto speciale sotto i riflettori lo avrà il viola Very Peri, colore del 2022 secondo Pantone, che sta benissimo con tutti i colori dell'iride, a patto che si coprano benissimo eventuali occhiaie.

E non per nulla già alla premiere di House of Gucci, Lady Gaga sfoggiava proprio questo colore sulle palpebre, con uno spesso strato di matita nera.

Minimal anni Novanta

Gli anni Novanta hanno visto l'ascesa del grunge e del punk ma anche un minimalista, e molto diverso dal coloratissimo stile pop degli anni Ottanta.

E infatti tra le tendenze retrò del make up ritroveremo sopracciglia quasi invisibili, letteralmente cancellate da pigmenti chiarissimi color carne, labbra nude, o al massimo con un tocco di lucidalabbra, e incarnato super minimal: insomma, lo stile degli anni Novanta torna prepotente anche nel make up.

Unica nota di colore gli occhi, con un trucco nero rigorosamente smokey e decisamente grunge, per uno sguardo super intenso.

Rossetto e eyeliner come negli anni Cinquanta

Per le amanti delle tendenze retrò del make up non poteva mancare quel tocco di eleganza tipica delle favolose dive del cinema anni Cinquanta: il prossimo autunno infatti tornano finalmente al centro della scena i rossetti, in particolare rosso intenso e borgogna, sia matte che lucidi.

A completare il look, lo sguardo evidenziato dall'eyeliner effetto cat eye, con la palpebra al naturale, per un effetto elegante e curato. L'incarnato dovrà essere minimal e perfetto, con solo un tocco di blush sugli zigomi e un tocco di cipria come finish.

Incarnato luminoso con lo strobing

Basta contouring e fondotinta che simulano l'abbronzatura: i trend dei prossimi mesi vogliono un incarnato luminoso e radioso, soprattutto con l'arrivo dell'estate, ed è proprio l'effetto che si vuole ottenere con lo strobing.

Questo make up richiama un po' quell'effetto glow/bagnato del trucco anni Novanta e consiste nell'applicare su una base nude un illuminante che metta in risalto la punta del naso, il centro della fronte, gli zigomi e l'arco di cupido.

Sta bene a chi ha la pelle chiarissima, per un effetto quasi lunare, ma anche a chi ha una carnagione più ambrata darà un tocco di luminosità naturale, di una pelle baciata dal sole: fondamentale scegliere però l'illuminante giusto a seconda che il sottotono della pelle sia freddo (tonalità argentate) o caldo (tonalità dorate).

Cristalli, tra il futuro e il vintage

Infine, per uno stile a cavallo tra uno stile futuristico e vintage, come lo ha definito il make up artist Thomas de Kluyver, cristalli, pietre, piume e persino fiori diventano parte di un make up tridimensionale, che sta prendendo piede con il nome di crystal couture.

Il volto diventa una tela bianca su cui applicare cristalli e perle, quasi come un filtro di Instagram o Snapchat e l'effetto è davvero WOW, perfetto come total look la sera, o limitandosi a piccolo dettaglio per il giorno.

Queste 5 tendenze retrò del make up sono destinate a rimanere con noi dall'estate, fino a fine anno e il bello sarà proprio reinventarle e perché no mixarle tra loro.

Dal look grunge anni Novanta con lo smokey colorato, al look anni Cinquanta impreziosito dai cristalli sugli occhi o sull'arco di cupido, l'unica regola è sempre quella di giocare con la creatività e divertirsi sperimentando con il make up.