G li ombretti sono i grandi protagonisti dei trend beauty della bella stagione. Coloratissimi e con effetti di tutti i tipi: opachi, shimmer, metallizzati. Insomma, vince la democrazia degli stili. Perché accanto a tanto colore si fa strada anche il nero con qualche tocco gotico

Meno di un mese alla primavera, e già nell'aria c'è voglia di leggerezza. E colore. E proprio su quest'ultimo ruotano le tendenze trucco della primavera estate 2023. Ombretti e rossetti vedono il trionfo di tinte vivaci e brillanti, e in qualche caso audaci, come l'arancio con cui accendere le palpebre. O il rosa Barbie per le labbra, tra echi nostalgici e richiami agli anni '80.

Non mancano grandi classici del trucco estivo come l'ombretto dorato, perfetto per esaltare l'abbronzatura, e i rossetti succosi come i frutti ricchi di betacarotene. Ma accanto a tanto colore, ogni tanto fa capolino il nero che cerchia lo sguardo con eyeliner grafici o contorna le labbra in rossetti effetto bicolor insieme al rosso. E poi strass, ciglia texturizzate, effetti metallizzati. Il trend più curioso? Le sopracciglia: dopo anni di effetti bold, quest'anno si assottigliano sino a scomparire.

Guarda le tendenze trucco primavera estate 2023.

Tendenze trucco primavera 2023: l'ombretto dorato

Da sinistra Giorgio Armani, Dries van Noten

Iniziamo la nostra rassegna sulle tendenze trucco della primavera estate 2023 con un classico della bella stagione: l'ombretto dorato. Sta bene sulla pelle abbronzata e su quella appena dorata dal sole. Si applica su tutta la palpebra o solo nell'angolo esterno dell'occhio.

Ombretti colorati, una delle tendenze trucco più forti del 2023

Da sinistra Mark Fast, Jean Paul Gaulthier

L'estate è la stagione ideale per giocare con il colore. Anche con il trucco occhi. Dalle passerelle arrivano tinte shock che vestono le palpebre di un'intensità audace. La tecnica di applicazione predominante è la color block, cioè a tutta palpebra e senza sfumature. I colori? Verde, turchese, arancio, fucsia, giallo.

Le palpebre si vestono di blu

Da sinistra Off White, Juana Martin

A proposito di colore, l'ombretto da non farsi mancare nel 2023 è senz'altro il blu in tutte le nuance. Blu notte, cobalto, denim, turchese: sono solo alcune delle gradazioni del colore più rilassante che ci sia. Quanto ai finish, tutti sono ben accetti: shimmer, mat, satinato. Con o senza effetti sfumati.

Arancione

Da sinistra L'Oréal Paris, Francesca Liberatore

Restiamo in tema colore per abbracciarne uno allegro come il paesaggio estivo: l'arancione. Le tendenze trucco della primavera estate 2023 decretano il trionfo dell'ombretto color arancio, una tonalità non certo facile da portare sulle palpebre. Meglio su una pelle baciata dal sole (anche solo un po'), altrimenti il rischio malaticce è dietro l'angolo.

Trucco monocromatico nei toni caldi

Da sinistra Balmain, Maison Sara Chraibi

Se l'ombretto arancione ti sembra azzardato, puoi optare per una sua versione smorzata: l'ombretto color biscotto o...cotto fiorentino. Una tonalità calda che sta bene a chi si abbronza facilmente e diventa subito di un bel colorito dorato.

Ombretti rosa e eyeliner nero

Da sinistra Cristophe Guillarme, Laruicci

Un colore romantico che le tendenze trucco primavera estate 2023 propongono nella sua versione più shock. Per renderlo meno stucchevole, l'ombretto rosa si abbina a tanto mascara nero e a una riga di eyeliner anch'esso nera.

Rossetti rosa Barbie

Da sinistra Luisa Spagnoli, Andrea Kronthaler for Westwood

Oltre alle palpebre, anche le labbra inneggiano al think pink. Le tendenze trucco 2023 vedono il ritorno del rosa nella sua versione più chiara e fredda che a tratti sconfina nel lilla e nel malva. E il pensiero va subito a Barbie o ai look da disco anni '80.

E rossetti vitaminici

Da sinistra Andrea Kronthaler for Westwood, Luisa Spagnoli

Per chi ama vestire le labbra di colori vivaci, la primavera estate 2023 è il momento giusto per sfoggiare tinte vitaminiche dall'arancio al rosso fragola. Quanto ai finish, dopo anni di mat e glossy, le tendenze dicono sì alla via di mezzo: i rossetti cremosi satinati che rendono le labbra morbide e brillanti.

Sopracciglia decolorate

Da sinistra Monot, Gian Battista Valli

La prima a sfoggiare le sopracciglia decolorate è stata la top model Bella Hadid e, nei confini nazionali, la cantante Levante. Il trend non è nuovo, se si pensa agli anni '70 in cui Mina lanciò la tendenza dell'assenza delle sopracciglia. La differenza è che oggi non si depilano, ma si decolorano. O, se sono rade per natura, si lasciano poco definite.

Ciglia effetto ragno

Da sinistra Givenchy, Leonard

Sopracciglia poco definite in contrasto con ciglia iper definite e disegnato a zampette di ragno. Un trend interessante che aggiunge vivacità a uno sguardo che, spogliato della cornice delle sopracciglia, sarebbe altrimenti troppo languido.

Tendenze trucco primavera estate 2023: cat eye

Da sinistra Laruicci, Victor & Rolf

Il cat eye è una delle tendenze trucco più forti della primavera estate 2023. La linea allungata che rende lo sguardo felino piace sempre di più, tanto che si allunga a dismisura o si ispessisce coprendo tutta la palpebra. I colori? Nero o al massimo grigio fumo scurissimo.

Trucco occhi grafico

Da sinistra Stephane Rolland, Vaillant

Si può realizzare un trucco grafico anche con gli ombretti, e non solo con l'eyeliner, come vien subito da pensare. E le tendenze di quest'anno lo dimostrano. Per lo scopo, meglio farsi aiutare da un ombretto in crema o in formato stick perché è più facile da maneggiare con precisione geometrica.

Labbra bicolor sfumate

Da sinistra Laruicci, Annakiki

Giocare con il colore è una delle tendenze trucco più interessanti del 2023. Nella primavera estate questo gioco si estremizza sconfinando in un esercizio di pittura con i rossetti bicolor: rossi al centro e neri sul contorno labbra. Da provare se si ha mano ferma e piace dipingere.

Rossetti metallizzati

Da sinistra Botter, Ujoh

In questi look delle sfilate primavera estate 2023 torna la tendenza bicolor dei rossetti che si arricchiscono di un tocco metallizzato dall'effetto vibrante.

Tendenze trucco: strass in 3D

Da sinistra Vivetta, Aelis

Strass su palpebre e labbra: così il trucco diventa 3D per stupire con effetti sorprendenti.

Terra abbronzante effetto sunkissed

Da sinistra Missoni, Zimmermann

Chiudiamo la nostra rassegna sulle tendenze trucco primavera estate 2023 con un grande classico della bella stagione: la terra per una pelle sunkissed! Quest'anno si applica su tutta la guancia, dalla tempia al centro del viso. Quasi a ricordare che il trucco esprime anche voglia di vivere.