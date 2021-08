C reatività, fantasia e la giusta ispirazione: così puoi creare la tua oasi urbana in città

Chi trova una casa con uno spazio outdoor, grande o piccolo che sia, trova un tesoro. Perché è proprio qui che è possibile creare un angolo all’aperto da sogno da sfruttare durante i mesi più caldi. E se non sapete come trasformare la terrazza in un’oasi urbana, ve lo spieghiamo noi!

Perché, neanche a dirlo, il terrazzo di casa può diventare uno spazio naturale e lussureggiante all’interno del quale trascorrere giornate all’insegna del relax, in compagnia degli amici di sempre, o in solitaria.

Come trasformare la terrazza in un’oasi urbana

Trasformare la terrazza in un’oasi urbana è il sogno di moltissime persone, ma tra il dire e il mare, lo sappiamo, c’è di mezzo il mare. Eppure dobbiamo dirvi che non ci vuole un esperto di design per realizzare questo angolo da sogno all’aperto.

Bastano, infatti, un po’ di creatività, fantasia e la giusta ispirazione. Le prime due, le lasciamo a voi. L’ispirazione, invece, ve la forniamo noi con queste 10 idee per trasformare la terrazza in un’oasi urbana!

Un giardino in terrazza

Avere uno spazio outdoor ci dà la possibilità di creare un angolo naturale e paradisiaco all’interno della nostra casa da sfruttare durante i mesi estivi. E come sempre, le ispirazioni più suggestive, ci arrivano dalla natura.

Possiamo infatti trasformare la terrazza in un’oasi urbana e verdeggiante attraverso la collocazione di fiori, piante rampicanti e pareti verdi. Il risultato finale restituirà tutte le suggestioni di un incantevole giardino che, oltre a garantire benessere, offre anche una certa privacy.

Illuminazione e dettagli

Anche la zona outdoor, esattamente come quella indoor, richiede la giusta illuminazione. Il consiglio è quello di prestare molta attenzione ai complementi d’illuminazione durante l’allestimento.

Potete scegliere degli elementi principali volti a illuminare la terrazza durante le cene o gli aperitivi con gli amici, come le lampade di design, e altri oggetti d’illuminazione che, invece, valorizzano i dettagli della zona outdoor.

Il consiglio è quello di scegliere anche candele, lanterne e fili di luce, meglio ancora se a energia solare, per creare un’atmosfera serale romantica e suggestiva.

Come trasformare la terrazza in un’oasi urbana: orto e piante aromatiche

Avere uno spazio outdoor a disposizione vuol dire non mettere alcun freno ai vostri desideri. E tra quelli di molte persone c’è quello di creare un piccolo orto e uno spazio destinato alle piante aromatiche. È anche il vostro?

In caso positivo, non vi resta che scegliere la zona designata ad assolvere questa funzione e sistemarla in modo da accogliere un piccolo orto e delle piante aromatiche da utilizzare per la creazione dei vostri manicaretti. Vedrete che soddisfazione!

La zona relax da condividere

Un’oasi urbana che si rispetti deve, necessariamente, avere una zona relax. In questo caso divanetti, amache e sedie a mezza luna sono le benvenute.

Provate a concepire la vostra terrazza come un vero e proprio salotto all’aperto. Collocate sui divani e sulle sedie dei morbidi cuscini e mettete a disposizione dei vostri ospiti dei plaid per le serate più fredde.

Adornate la zona relax con tanti piccoli dettagli: piante in vaso, rampicanti, candele e lanterne. E allora sì che creerete il vostro angolo di paradiso.

Come trasformare la terrazza in un’oasi urbana: angolo lettura

Stare con gli amici e condividere gli spazi con loro è sempre bellissimo. Ma ammettiamolo, tutti abbiamo bisogno di un po’ di sano relax. E allora prendiamocelo!

Se abbiamo deciso di trasformare la terrazza in un’oasi urbana, non possiamo non creare un piccolo spazio personale dedicato alla lettura.

La cucina all’esterno

Quando le temperature si alzano vertiginosamente, è comune il desiderio di trascorrere le giornate all’aria aperta. E se trasformassimo la nostra terrazza in una zona living?

Se lo spazio lo consente, infatti, possiamo aggiungere un barbecue o un angolo bar, e ancora altri servizi che ci permettono di cucinare all’aperto e di organizzare pranzi e cene in compagnia.

Come trasformare la terrazza in un’oasi urbana: lo stile shabby chic

Se sognate di trasformare la terrazza in un’oasi urbana dalle atmosfere romantiche e shabby chic, lasciatevi ispirare dallo charme delle case di campagna.

In questo caso optate per materiali naturali come il legno, per i vostri complementi d’arredo, e per colori chiari, a partire dal bianco. Un ambiente così vi farà dimenticare per un momento, o forse anche due, di essere in città.

Tappeti e pavimenti

Con gli spazi outdoor possiamo davvero sbizzarrirci. Se l’obiettivo è quello di stravolgere l’aspetto iniziale della nostra terrazza, possiamo optare per una nuova pavimentazione.

E se questo ancora non dovesse bastare, possiamo ricorrere ai tappeti per esterni. Con questi elementi possiamo davvero osare, con colori, forme e materiali, per dare un tocco originale e inedito al nostro terrazzo.

Colorata e moderna

Se siete amanti del colore, non abbiate paura di osare con complementi d’arredo audaci e moderni. In questo caso tende, cuscini e latri elementi decorativi vi permetteranno di creare un ambiente dinamico, frizzante e accattivante.

Un’oasi urbana negli spazi piccoli

Chi lo ha detto che chi ha uno spazio piccolo non può comunque trasformare la terrazza in un’oasi urbana? Anche in questo caso basta solo un po’ di fantasia e un po’ di creatività, a patto che si tengano sempre in considerazione gli spazi a disposizione.

Un tavolino, una sedia e tante piante in vaso sono quello di cui abbiamo bisogno per creare uno spazio intimo e suggestivo all’interno del quale trascorrere le giornate estive in pieno relax.