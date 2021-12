5 trucchi per avviare conversazioni interessanti quando ti trovi tra sconosciuti

C ome fare per evitare silenzi imbarazzanti quando si è tra sconosciuti? Ecco come avviare delle conversazioni interessanti in ogni momento e con chiunque ci si trovi, in modo semplice ed elegante

Probabilmente vi sarà capitato di trovarvi nella classica situazione di imbarazzo in cui, tra persone che non conoscete, vi tocca provare a intavolare una conversazione. Anche per evitare quei più o meno lunghi momenti di silenzio poco carini o peggio, di essere investite voi stesse di domande a raffica non sempre gradite. Ma come fare, quindi, per evitare tutto questo e avviare conversazioni interessanti voi stesse, anticipando tutti con stile?

Ovviamente seguendo qualche piccolo trucco o strategia in grado di dare l’input alla conversazione e di farvi apparire interessate e propositive verso i vostri interlocutori. Garantendovi di trascorrere momenti per nulla noiosi, interessanti e perché no, di scoprire che le persone sconosciute che avete davanti potrebbero diventare delle nuove bellissime amicizie. Ecco, allora, qualche consiglio per avviare una conversazione e aprirvi nuove possibilità.

Osservare chi avete davanti per avviare conversazioni interessanti

Una della più grandi qualità che si possono avere per avviare conversazioni interessanti e mai fuori luogo è la capacità di osservare chi avete davanti, anche se momentaneamente sconosciuto. L’abbigliamento, il taglio di capelli, eventuali accenni del corpo, il modo in cui si è presentato/a o le cose dette al padrone di casa. Insomma, tutto ciò che può farvi avere anche la minima idea di un qualcosa che potete avere in comune.

In questo modo sarà più semplice avviare conversazioni interessanti sia per voi che per le persone con cui vi state approcciando, poiché parlerete di argomenti che conoscete e che interessano entrambi. Scambiandovi punti di vista e arricchendovi reciprocamente.

Dimmi dove e quando, ovvero fare domande

Avere cose in comune non è sempre facile, ma questo non significa che non si possano avviare conversazioni interessanti anche se non si hanno punti di interesse reciproco. Come? Semplicemente essendo curiosi verso ciò che non conoscete delle persone che avete davanti.

Prendendo spunto dalle loro parole per fare domande più specifiche ma non invadenti riguardo a quanto hanno detto, al gruppo musicale sulla maglietta che indossano, al lavoro che fanno, ecc. Insomma, ogni argomento è buono per avviare conversazioni interessanti. Sia per voi che scoprirete cose nuove sia per chi sta al tavolo con voi, che potrà parlare di sé e delle proprie passioni.

Interessatevi a chi avete davanti

Sulla falsa riga precedente, un altro modo per avviare conversazioni interessanti quando avete di fronte degli sconosciuti, è interessarsi alla loro conoscenza. In questo caso, ovviamente, un minimo di attenzione e di delicatezza riguardo a quanto e cosa domandare è un requisito imprescindibile per intavolare il discorso.

Ma se siete in grado di farlo, nulla vi vieterà di rivolgere qualche domanda a chi avete vicino, mostrandovi interessati a loro e alle esperienze che hanno vissuto, diventando poi voi stesse oggetto delle medesime domande fatte e che molto probabilmente vi verranno rivolte. Prima di iniziare, quindi, siate disposte a rispondere.

Avviare conversazioni interessanti sulla base delle notizie più attuali

Un ottimo modo per avviare conversazioni interessanti, poi, può anche essere quello di prendere spunto da ciò che accade nel nostro o in altri Paesi. Insomma, l’attualità. Questo non significa iniziare dibattiti sul proprio credo politico, religioso o simili, argomenti già sensibili da toccare con chi si conosce, ma la vita è piena di avvenimenti diversi anche più o meno leggeri.

E tra giornali e televisione gli spunti da cui trarre ispirazione sono davvero moltissimi. Basta optare per quelli più generici e con cui non si rischia di trasformare la conversazione in una lotta di idee.

Condividere avvenimenti accaduti che riguardano l’amica/o in comune

Se da una parte è vero che avviare conversazioni interessanti con chi non si conosce può non essere semplicissimo dall’altro è vero anche che ogni mezzo per non sentirsi in imbarazzo può essere lecito. Anche l’appoggiarsi all’unica amicizia o conoscenza in comune che avete con i vostri interlocutori.

Benissimo, quindi, usare questo appiglio per iniziare una bella chiacchierata, magari proprio con la classica frase “ma dove vi siete conosciuti tu e…?” o ancora “è con te che X ha fatto…?”. E da questo punto (un modo usato giusto per rompere il ghiaccio), partire con aneddoti e ricordi comuni o magari divagare in altri argomenti che così verranno molto più naturali e semplici da affrontare. E che magari vi faranno anche tanto ridere!

Insomma, non abbiate paura se non conoscete nessuno. I modi per farvi nuove amicizie o anche solo per trascorrere dei momenti piacevoli e ricchi di conversazioni interessanti sono davvero molti. Non vi resta che scegliere il vostro e buttarvi in questa nuova esperienza tutta da sperimentare.