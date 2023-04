S mokey eyes leggeri, ombretti metallizzati, rossetti luminosi, e tanto altro: qui i look per avere tantissime ispirazioni per truccarti a una cerimonia. Sia di sera che di giorno

Un invito a un matrimonio è un'occasione per regalarsi un trucco elegante e sofisticato. Possibilmente diverso rispetto a quello che indossi tutti i giorni. Se sei esperta di polveri e pennelli, sicuramente ti divertirai a cimentarti in un make-up elaborato come quello smokey eyes a cui punti da mesi. Altrimenti, potresti fissare un appuntamento con un truccatore di professione. I servizi sposa più completi, oltre alla festeggiata, pensano anche al trucco per l'invitata al matrimonio, come la testimone, la mamma o la sorella della sposa.

Perché farsi truccare per una cerimonia? I motivi sono tanti. Al di là dell'esperienza di sentirsi un po' una modella, anche se sei semplicemente un'invitata al matrimonio, quel giorno potresti essere un po' in ansia o di fretta. E poi magari ti manca quel colore di ombretto che si abbina benissimo al tuo nuovo abito da sera.

Inoltre, l'occhio esperto del truccatore professionista saprà senz'altro valorizzarti, e magari mettere in risalto parti del tuo viso a cui non hai mai pensato. Lo sapevi che un ombretto indovinato fa risplendere il vero colore degli occhi? È il caso per esempio degli occhi color nocciola o in cui “si intravede” il verde, ma spesso è offuscato dalla solita riga di matita nera.

L'idea della seduta trucco ti tenta? Fai scroll con la pagina: per te tante idee per il trucco da invitata a matrimonio, e i prodotti consigliati per realizzarli.

Trucco invitata a matrimonio

Il classico trucco “a mezzaluna” è un'idea sempre vincente per un matrimonio. Va bene sia per una cerimonia di giorno che per un evento, più mondano, di sera. Caratterizzato dall'angolo esterno dell'occhio più scuro rispetto all'interno, è un look versatile adatto a qualsiasi età. Le tendenze bocciano però le linee nette per abbracciare un tratto sfumato, in cui la fatidica mezzaluna è solo accennata. Strepitoso nei toni del rosa, marrone e bronzo.

Trucco marrone per invitata a matrimonio

Un ombretto marrone, scelto in accordo con i propri colori, è un'idea per un trucco da cerimonia semplice. Un modo per essere ordinate e chic senza dare troppo nell'occhio.

In alto una palette ombretti marroni di RVLab edizione limitata primavera 2023.

Un'altra idea di trucco per invitata a matrimonio, semplice.

Trucco dorato da cerimonia

Ombretto dal tratto spesso a mo' di matita per sottolineare gli occhi. Le labbra restano nude. Ombretto Chanel.

Ombretto bronzo micronizzato nei toni del bronzo.

Trucco invitata a matrimonio di giorno

L'ombretto rosa è un'idea perfetta per una cerimonia di giorno. Sceglilo in versione metallizzato per un tocco grintoso. Opta per una polvere opaca per un tocco più discreto.

Palette rosa di Natasha Denona, in vendita da Sephora.

Trucco invitata a matrimonio semplice

Se indosserai gioielli importanti o accessori capelli molto appariscenti, puoi semplificare il trucco, usando solo il mascara.

Orecchini esagerati? Abbinali a un rossetto squillante, come la tinta arancio di Dolce&Gabbana.

Se hai le sopracciglia folte, non dimenticare di metterle in piega con un gel fissante.

Idee trucco per invitata al matrimonio

Palette Rougj

Trucco blu per un matrimonio

Se ami il colore, perché non osare un bel blu con la tecnica color block? È quella che prevede di applicare l'ombretto su tutta la palpebra in un blocco di colore. Nella foto, palette Lancome.

Per un risultato più discreto, opta per un ombretto metallizzato da applicare solo al centro della palpebra. Nella foto, ombretto liquido di Mesauda.

Per te matrimonio fa rima con colori pastello? Ecco un'idea per un trucco occhi fresco ma d'effetto. Ideale per una cerimonia di giorno.

Trucco cerimonia semplice ed elegante

A volte basta un rossetto a lunga durata per rendere strepitoso il trucco da invitata a matrimonio. Nella foto in basso, Estée Lauder.

Da sinistra, fondotinta Nars, cipria in polvere libera, Eisenberg, e fissatore trucco Infinity.