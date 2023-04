B arbiecore è la tendenza a vestirsi o truccarsi come Barbie. Niente di nuovo, probabilmente, visto che ciclicamente torna il desiderio di tornare bambine. E se bastasse un rossetto?

È appena uscito il secondo trailer del film Barbie di Greta Gerwig ed è già Barbie mania. O forse c'è sempre stata, almeno tra i nostalgici che sui social si divertono a spulciare reel e foto della bambola più famosa del mondo. L'attesa del film con Margot Robbie e Ryan Gosling (rispettivamente una Barbie e un Ken in carne e ossa, anche senza trucco) ha solo riacceso una passione mai del tutto sopita. Perché la storia di Barbie fa parte del costume.

Se ieri abbiamo sognato grazie a lei, oggi possiamo riconoscerci in lei. Visto che non è più formato 90-60-90 con fisico a clessidra, vitino da vespa, gambe chilometriche, capelli biondissimi e occhi azzurri. Oggi Barbie ha acquistato qualche chilo, ha perso qualche centimetro di altezza, rappresenta ogni etnia e fisicità, eventuali problematiche comprese. Insomma è ciò che si dice “inclusiva”. C'è da chiedersi se sia Barbie a seguire il cambiamento sociale o se è questo ad accelerare anche grazie a Barbie.

Al di là dei quesiti marzulliani, sta di fatto che il rosa Barbie è un colore pantone, precisamente il 219C. Che ciclicamente sia il trucco che la moda lo ripropongono: l'ultimo è stato Valentino con la sfilata autunno inverno 2022 in cui Pierpaolo Piccioli debuttava con un rosa shocking che molti hanno ribattezzato “rosa Barbie”.

Nel trucco, invece, il rosa shocking è una categoria a sé che vive di luce propria: comunica gioia, vivacità, empowerment, anche quando si declina in accenti stucchevoli come le tendenze candy o flower. Nulla a che vedere, quindi, con la dolcezza zuccherina effetto bebè.

Beauty look in stile Barbie

Barbiecore è la tendenza di vestirsi rosa dalla testa ai piedi. O, vista da un'ottica più ampia, la tendenza di ispirarsi a Barbie nel modo di vivere, ovvero tornare bambine ed esprimere spensieratezza. Su Instagram l'hashtag #barbiecore è popolatissimo da look total pink e tutorial su come truccarsi in stile Barbie. Nelle prossime righe, ti mostriamo una carrellata di esempi per trovare la tua ispirazione.

Ryan Gosling e Margot Robbie nel film Barbie

Truccarsi come una Barbie

Margot Robbie

Da sinistra:

On-the-Glow, blush in stick, Pixi (23,50 euro da Sephora), può essere usato sia sulle guance che sulle labbra, il rosa fragola è delicatamente trasparente in perfetto stile Barbie.

Stick labbra e guance 2 in 1, Blondesister (18 euro), arricchito con burro e cera vegetale per dare confort alla pelle.

In alto, uno scatto della celebre sfilata di Moschino in onore di Barbie, disegnata da Jeremy Scott per la primavera estate 2015.

Rossetti rosa come Barbie

Da sinistra, rossetti per replicare sulle labbra il tipico “rosa barbie”, un rosa tenue molto delicato: Hydra matte lipstick di Essence (2,61 euro), Baby Doll Against BS di Pretty Vulgar (22,90 euro da Douglas) e Chubby Stick, balsamo labbra colorato di Clinique (22 euro).

Un look di Luisa Spagnoli

Un look di Aquilano e Rimondi

Ciprie e blush effetto barbiecore

Con la sua confezione stilizzata ci trasporta in un mondo fiabesco, proprio come la collezione di cui fa parte (Wonderful world): Tickle, illuminante in polvere rosa-dorato, Benefit (36,50 da Sephora).

In alto, la top model Gigi Hadid in uno scatto di qualche stagione fa.

Da sinistra:

Amazonian Clay, fard in polvere con formula skintuitive™ che cambia colore quando viene sfumato sulla pelle per un risultato personalizzato, Tarte (35,50 euro).

Dreamy Cheek liquid blush, fard liquido dalla texture leggera che si fonde con la pelle, Naj Oleari (24 euro).

Ombretti rosa, viola e lilla accesi

Il trucco Barbie non è solo rosa, ma anche lilla e viola nelle tonalità più accese, perfette per una serata in disco.

Per un sorriso frizzante a prova di Barbie, l'igiene orale diventa rosa: dentifricio BEYOU al gusto anguria e mentolo, il cui sapore zuccherino e al contempo fresco ci ricorda l'infanzia (10,50 euro); spazzolino 5460, ovvero il numero delle setole extra morbide per eliminare ogni residuo di cibo dai denti senza rovinare le gengive (6,90 euro), tutto Curaprox, in farmacia.

L'iconico ombretto celeste di Barbie

Ombretto celeste, ben evidenziato sulla palpebra superiore con una riga spessa: questo il trucco con cui immaginiamo la bambola più famosa del mondo. In alto, uno scatto della sfilata di Moschino della primavera 2015 in cui viene replicato quel make up. E ci accorgiamo che dopo tutto non è così superato.

Lash Couture LuXtension Multipack, ciglia finte effetto maxi volume, Kiss (20 euro)

Prove tecniche di trucco in stile Barbie, con una tecnica di applicazione dell'ombretto non troppo sfumato.

Per riprodurre l'iconico trucco celeste di Barbie, Colorstay day To Night, palette con quattro ombretti nei toni del denim, Revlon (16,90 euro).

Uno scatto della sfilata di Jeremy Scott, primavera estate 2015

L'effetto trucco color block, cioè applicato a tinta unita su tutta la palpebra, è più facile con un ombretto in crema, come quello di & Other Stories (19 euro sul sito Stories.com).

L'alternativa in verde pastello

Da sinistra: 20H Ultra Precision, matita in gel, Catrice (2,95 euro); Shadow Bomb, ombretto liquido, Revolution (6,99 euro); Double Wear, matita waterprof 24 ore, Estée Lauder (29,50 euro).

Ombretti glitter

HB MULAC, una palette di 4 cialde glitterate, Mulac (sull'e-shop Mulaccomestics.com)

Viva La Pink - Nex Level, palette ombretti in stile Barbiecore, Avon (14,99 euro).

Da sinistra: Perfect Volume Royal, mascara blu, La Biosthetique (37,50 euro nei saloni); Vamp! Stilo Liner, eyeliner a pennarello, Pupa (19,90 euro).

Ombretti fucsia o rosa shocking

Nel marzo 2022 alla sfilata di debutto di Pierpaolo Piccioli per Valentino, le modelle hanno sfilato in total look rosa, con ombretti coordinati effetto pop. Erano le prime avvisaglie della barbiecore.

Da sinistra: colorEXPERIENCE Eyeshadow, ombretto pigmentato, Debby (5 euro);

POP PowderGel Eye Shadow, ombretto dalla texture modulabile, Shiseido (28 euro);

Ombretto in cialda, Neve Cosmetics (7,90 euro).