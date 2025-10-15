Uno spazio dove le donne non sono semplicemente “raccontate”, ma anche e soprattutto ascoltate. Uno spazio libero, intimo, all’interno di un mondo che ancora fatica a dare piena cittadinanza alla voce femminile. Ecco la nuova rivista Valore Donna: un atto di concreta presenza, un luogo in cui voci nuove, voci di imprenditrici, giornaliste, intellettuali, professioniste, donne della politica, giovani, donne che operano nel terzo settore, donne che collaborano e si sostengono possono che raccontare la realtà contemporanea senza filtri, con l’autenticità di chi la vive pienamente.

Pensata, progettata e fortemente voluta dalla sua editrice, Maria Elena Golfarelli, la testata si propone l’ambizioso ma realistico obiettivo di restituire visibilità e valore alle donne che ogni giorno, in silenzio o sotto i riflettori, trasformano il mondo in cui vivono.

A tutte le donne di valore

Sono donne di talento, impegnate in svariati ambiti della vita sociale, economica, politica, culturale. Donne che fondano imprese e reinventano modelli economici, che fanno ricerca, innovano nelle professioni, guidano comunità e progetti sociali. Donne che mettono la competenza al servizio dell’impegno civile, che difendono i loro diritti, che si fanno portavoce di una nuova idea di leadership: inclusiva, empatica, concreta.

Valore Donna racconta le loro storie di successo, le difficoltà che ogni giorno devono affrontare, dando spazio anche ai loro consigli alle lettrici (e ai lettori) che vogliono imparare qualcosa di più e farsi ispirare.

Premio al talento e alla determinazione

Il nuovo numero di Valore Donna è dedicato al premio Donna d’Autore, promosso dall’Associazione indipendente donne europee (A.i.d.e.), e alla sua presidente, Anna Silvia Angelini, anima e fondatrice del riconoscimento. Le donne premiate rappresentano in maniera evidente i modelli di Valore Donna: donne che riescono, che sbagliano, che ricominciano, che costruiscono futuro.

Per scaricare il nuovo numero di Valore Donna e scoprire le sue protagoniste clicca qui.

Pagina dopo pagina, ogni articolo restituisce la normalità della grandezza femminile, fatta di impegno, studio, coraggio, tenacia. La forza di ogni donna è raccontata con rispetto e franchezza, con un linguaggio incisivo e asciutto, senza le sfumature forzatamente rosa e dal retrogusto dolciastro a cui ricorrono altre testate “femminili”. Ecco un’altra novità della rivista: si offre a lettrici e lettori con un’identità ben definita, determinata dai suoi contenuti e perfezionata dal tono con cui questi vengono affrontati.

Inoltre, questo progetto editoriale, ha nel suo DNA un’idea di qualità come responsabilità: nella scrittura, nelle immagini, nella scelta dei temi. Ogni contributo è frutto di una ricerca attenta, di un linguaggio curato e di una sensibilità che si sforza di vedere il mondo con occhi diversi. Perché solo rinnovando lo sguardo si può cambiare la prospettiva.

Valore Donna vuole essere una rivista che lascia un’impronta nel panorama editoriale del Paese, un luogo d’incontro tra generazioni, esperienze e linguaggi. Non un manifesto ideologico, ma un laboratorio vivo, dove la libertà di pensiero e la sensibilità estetica si intrecciano. Nel racconto di queste pagine c’è l’orgoglio delle donne che sognano e nello stesso tempo si impegnano non per rivendicare uno spazio, ma per abitarlo con la pienezza di chi sa di meritarlo. Perché il futuro si scrive soprattutto con le loro voci.

