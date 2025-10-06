Dare luce alle donne, donne del fare e del fare bene. Ambasciatrici di stile, ingegno, qualità, portatrici di istanze di rinnovamento, che seducono il mondo e lo forgiano. Donne nate per vincere. Modelli autentici che non temono confronti.

La rivista Valore Donna disegna e racconta i profili di donne che hanno saputo farsi strada e scrivere il proprio successo. Con talento, merito, coraggio, tenacia. Donne realizzate, lontane dai pregiudizi e dai preconcetti, che rifiutano le giustificazioni di genere.

Perché la donna?

Perché negli ultimi tempi le donne, non solo in Italia, si sono fatte portatrici di istanze di rinnovamento. Dimostrando di poter arrivare ovunque.

L’altra metà del cielo diventa terra e dimostra con i fatti che può arrivare con i suoi soli mezzi, il suo sapere e l’intelligenza esattamente dove si merita.

La missione di Valore Donna è raccontare le loro storie, i sogni, gli obiettivi, le strade percorse. Indagando nel loro intimo, ma non solo. Parlare con loro di economia, politica e società, arte, cultura, costume, moda togliendo la donna dalla vetrina, dal semplice ruolo di consumatrice o, ancora peggio, di “prodotto” è un altro obiettivo della rivista.

Nata per vincere

Questa è la donna a cui di volta in volta la redazione sceglie come volto di copertina. E per il primo numero la donna “nata per vincere” non poteva che essere Emma Marcegaglia. Manager, imprenditrice e politica, una donna che ama le battaglie di idee, che ha il coraggio delle proprie convinzioni, che con carisma e talento è riuscita a imporsi.

Senza fronzoli né retorica

Parlare di donne, e non solo, con un linguaggio incisivo. Senza le sfumature forzatamente rosa e dal retrogusto dolciastro. Ecco un’altra novità della rivista, che si offre a lettrici e lettori con un’identità ben definita, determinata dai suoi contenuti e perfezionata dal tono con cui questi vengono affrontati.

Distinguendosi dall’omogeneità che caratterizza le riviste femminili oggi presenti sul mercato, racconta storie, idee, percorsi manageriali. Interpretati da quelle donne che, ogni giorno, lavorano per rendere l’Italia un Paese migliore. Con un occhio sempre attento alle protagoniste della scena internazionale, parla di moda come di arte, di politica come di fashion. Ma non in modo frivolo e superficiale.

Il premio

Parlare di donne non perché sono donne, ma perché il mondo si è accorto di loro è tra i pilastri della testata. A tal proposito il premio Donna d’Autore, di cui la Presidente Anna Silvia Angelini è anima e fondatrice, è stato ideato per illuminare e valorizzare il talento e la determinazione delle donne.

Per scoprire questa nuova rivista e, insieme, le sue protagoniste, basta cliccare qui e scaricare il primo numero di Valore Donna.