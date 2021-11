5 viaggi che dovresti assolutamente programmare per questo inverno

N eve, mercatini di Natale, gioielli incastonati tra le montagne, strade illuminate e paesaggi da cartolina: i viaggi da programmare in inverno per vivere un'esperienza indimenticabile

Quali sono i viaggi da programmare per questo inverno? C’è un desiderio folle di partire, di lasciarsi andare, di raggiungere mete vicine o lontane, ma soprattutto di accrescere il proprio bagaglio culturale. Andare in vacanza ci aiuta a formarci, è un’esperienza che non possiamo non fare, anche da sole. In inverno, poi, molte località si vestono a festa in previsione del Natale.

Non è solo questo il punto, però, perché ci siamo fatte conquistare dalle mete più particolari, con attività da sogno. Per esempio, perché non trovare il coraggio di andare in Lapponia quest’anno, a visitare il villaggio di Babbo Natale? E come perdersi il fascino di Parigi in inverno? Il nostro pianeta sa come stupirci: vediamo le località invernali da prenotare subito.

Visitare il villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi nella Lapponia finlandese

L’apripista non poteva non essere la Lapponia finlandese, che è conosciuta per essere la casa di Babbo Natale. E proprio a Rovaniemi troviamo il villaggio: c’è forse qualcosa di meglio dell’immergersi in un’atmosfera super natalizia in inverno? Tra l’altro, è una delle posizioni più privilegiate di sempre, poiché Rovaniemi non dista tantissimo dal Circolo Polare Artico.

Cosa significa? Che tra i viaggi da programmare in inverno, non perdere l’occasione di farti un super regalo: vedere l’aurora boreale. Il Santa Claus Village è comunque una tappa obbligatoria, ma dobbiamo dire che è difficile resistere alla città del Natale per eccellenza e alle sue bellezze. Un viaggio adatto a chi non smette di sognare il periodo più magico dell’anno.

Andare alla Laguna Blu a Reykjavik in Islanda

Reykjavik è la città più popolosa dell’Islanda, ed è anche una delle mete più affascinanti che potremmo mai visitare nella vita. Il Grande Nord europeo è molto diverso dalla nostra Italia: in Islanda, poi, la conformazione geografica ci porta alla scoperta di ghiacciai e di vulcani. In inverno, la neve abbonda, e le case della città appaiono come piccoli presepi.

Per un momento, chiudiamo gli occhi e lasciamoci trasportare dalla fantasia: alla Laguna Blu troviamo un delizioso bagno termale all'aperto, e questa piscina è ricchissima di minerali. In inverno diventa il luogo perfetto in cui immergersi per combattere il freddo. E, poi, diciamocelo: stare in acqua, al caldo, osservando la neve, è uno spettacolo impareggiabile.

Scoprire i mercatini di Natale di Trento

In inverno, Trento dà il suo meglio, ed è tra le mete italiane da non perdere. È vero, possiamo visitarla per tutto l’anno, ma avviene una piccola magia a Trento ogni Natale: le vie delle sue strade si riempiono di mercatini, di festa, di musiche leggere e odore di cannella e biscotti. Questo centro cittadino che si trova tra le montagne, incastonato come un gioiello prezioso, non ha mai perso il suo antico fascino.

Ci sono delle città che, con il tempo, hanno cambiato la propria anima, si sono ammodernate. Non Trento, che rimane fedele a se stessa nel tempo, che esprime ancora tutta la sua bellezza storica. Ovviamente, nel proprio itinerario non può mancare una visita alla Trento romana: a caccia di cultura, storia e arte, è tra quei viaggi da programmare in inverno.

Perdersi nelle illuminazioni degli Champs Elysées a Parigi

Se dobbiamo pianificare le nostre ferie, facciamolo alla grande. Non rinunciamo a nulla, soprattutto alla possibilità di sognare a occhi aperti in una delle città più belle del mondo. Perché cos'è Parigi, se non l’amore stesso? Sotto Natale si veste di incredibili bellezze e si ammanta di luci scintillanti, come quelle che vengono disposte negli Champs Elysées.

L’inverno a Parigi non è gentile: c’è freddo, ma in qualche modo la nostra anima viene riscaldata dalle sue bellezze e dall'arte che possiamo ammirare in giro per la città. Tra i consigli di viaggio da non perdere se andrai a Parigi per le feste natalizie, consigliamo di fare un salto ai mercatini di Saint Germain des Prés. Potrai portarti a casa innumerevoli souvenir artigianali fatti a mano con cura e dedizione: dopotutto, è una città dal fascino vintage.

Sostare in un cafè tradizionale a Vienna

Le cose da fare e da vedere a Vienna in inverno non mancano di certo. Anche in questo caso possiamo scoprire tutti i suoi mercatini di Natale: dagli abeti colorati fino al profumo di pan di zenzero, qui si respira la vera aria della festa. Il Palazzo del Municipio di Vienna è poi bagnato di luce dorata, oltre che essere attorniato da casette di legno in cui acquistare prodotti artigianali di ogni tipo, senza contare la possibilità di assaggiare i dolci canditi.

Per chi poi vuole sognare in grande, è impossibile non citare una visita al Castello di Schönbrunn, che tra l’altro offre castagne arrosto e vin brûlé. Diciamocelo: c’è forse qualcosa di più iconico di questo duo che riesce a scaldarci l’anima, lo stomaco e solleticare il palato? Valuta di partire per Vienna con l'auto: segui i nostri consigli per strutturare il tuo viaggio on the road.