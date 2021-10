V iaggiare in treno è comodo e semplice, specie nel Paese alpino. Temi bagagli, coincidenze e biglietti irreperibili? Niente paura: qui è tutto meravigliosamente facile

Quanto sarebbe bello viaggiare verso un Paese straniero senza l'ansia di un'automobile? In Svizzera, dove treni e mezzi pubblici funzionano alla perfezione, puoi realizzare questo sogno grazie allo Swiss Travel System. Ecco come funziona.

Come funzionano i mezzi pubblici in Svizzera

Scesi dall'aereo, le montagne sono lì, davanti a te. Dopo l'atterraggio basta affidarsi a treni, bus e battelli per coprire i circa 29.000 km di rete di trasporti e raggiungere qualsiasi punto desideri in Svizzera.

Ogni mezz'ora c'è un mezzo a disposizione dei viaggiatori, che permettono di raggiungere persino destinazioni a 3000 metri sul livello del mare. Ma la cosa più bella è non dover temere di perdere una coincidenza. Infatti, tutti mezzi di trasporto sono perfettamente sincronizzati tra loro e semplificano ogni spostamento.

Questo non avviene solo all'interno dei confini svizzeri, ma anche verso i Paesi confinanti, vale a dire Italia, Germania, Francia e Austria. Non c'è da stupirsi dunque che, quando si pensa alla puntualità, si faccia riferimento a questo popolo straordinario che, tra le altre cose, detiene anche il record mondiale per l'utilizzo dei trasporti pubblici.

Come funziona lo Swiss Travel System

Lo Swiss Travel System propone ai viaggiatori stranieri la possibilità di esplorare luoghi, montagne, laghi e oltre 500 musei con un unico biglietto: lo Swiss Travel Pass. Con questo sistema, i turisti possono viaggiare in tutta la Svizzera con un unico biglietto valido per treni, autobus, battelli e ferrovie di montagna. Lo stesso titolo di viaggio è valido anche per i treni panoramici Premium Glacier Express, Bernina Express, Luzern-Interlaken Express, GoldenPass Panoramic e Gotthard Panorama Express.

Chi viaggia con un biglietto dello Swiss Travel System ha diritto al 50% di sconto sulla maggior parte delle ferrovie di montagna. La corsa su Rigi, Stanserhorn, Schynige Platte è interamente compresa, così come lo sono i trasporti pubblici di oltre 90 città. Tutti i biglietti dello Swiss Travel System sono disponibili per 1a e 2a classe. Le versioni Flex e Youth, inoltre, soddisfano ogni esigenza e ogni budget.

In più, lo Swiss Travel System ti dà accesso gratuito a più di 500 musei in tutta la Svizzera. Così potrai visitare il Museo Nazionale Svizzero, recentemente ampliato, proprio accanto alla Stazione Centrale di Zurigo oppure il famoso Castello di Chillon sul Lago di Ginevra, e ancora il Museo Olimpico di Losanna o il FIFA World Football Museum di Zurigo. Da non perdere il Centro Paul Klee di Berna.

Un occhio di riguardo per le famiglie

Swiss Travel System prevede anche una versione dedicata alle famiglie: la Swiss Family Card. Con questo titolo, i bambini tra i 6 anni compiuti e i 16 anni non compiuti viaggiano gratis sui trasporti pubblici svizzeri se accompagnati da almeno un genitore in possesso di un biglietto dello Swiss Travel System.

La Swiss Family Card viene fornita gratuitamente presso tutte le stazioni svizzere servite e con le prenotazioni online. Se accompagnati, i bambini sotto i sei anni viaggiano gratis anche senza Swiss Family Card. I bambini sotto i 16 anni che viaggiano da soli hanno diritto al 50 percento di sconto sull’intera gamma dei biglietti dello Swiss Travel System.

Altre informazioni sui treni panoramici in Svizzera.