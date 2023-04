È clogs-mania! Gli zoccoli sono tornati per restare, questa è la loro stagione. Lo dicono le sfilate primavera-estate 2023, ma anche i look street style più cool da cui prendere subito ispirazione

Stop ai preconcetti e i pregiudizi, in questo prontuario di stile scoprirai tutto il potenziale degli zoccoli di legno. Sono loro la tendenza scarpe della moda primavera-estate 2023, e vedrai che canalizzare la loro aura boho chic nelle tue prossime mise di stagione saprà darti grandi soddisfazioni. La prima? Essere soddisfatta di un look che non sapevi di voler indossare.

Gli zoccoli più belli dalle sfilate moda primavera-estate 2023

Il prêt-à-porter approva, anzi detta la tendenza assoluta. Amateli o odiateli, gli zoccoli sono tornati per restare! Nelle sfilate delle collezioni moda primavera-estate 2023, la clogs-mania impazza: in passerella da Acne Studios alla Paris Fashion Week li abbiamo avvistati a punta squadrata e borchiati, anzi tempestati da speroni acuminati. Come si indossano? Per quanto prepotentemente punk, si abbinano a romantici abiti in bianco e rosa, con stampe a quadretti e maxi fiocchi. E il risultato ha del sorprendente.

Foto Launchmetrics. Acne Studios primavera-estate 2023.

Anche Dior ed Etro hanno detto sì alla tendenza zoccoli per la moda primavera-estate-2023. Per la maison francese, l'abbinamento giusto è quello che vede le clogs indossate con jeans dritti e camicia bianca oversize. In passerella da Etro, si gioca invece con i colori audaci: gli zoccoli - che diventano altissimi, grazie al tacco di legno - si portano con calzettoni a strisce, che richiamano l'energia cromatica delle nuances protagoniste dello slip dress corto. Due idee di styling davvero cool, che sono anche facili da replicare.

Foto Launchmetrics. Dior primavera-estate 2023.

Foto Launchmetrics. Etro primavera-estate 2023.

Street style: come indossare le clogs secondo le it-girls

Vox populi vox dei, recita il detto. Il verbo è dunque stabilito anche dalle it-girls che hanno fatto degli zoccoli di legno una tendenza scarpe imperativa dello street style! Dei loro look apprezziamo la nonchalance con cui li sfoggiano, oltre al semplice fatto di aver reso una scarpa odi et amo la prediletta del transition style primaverile. Sì, perché con il caldo alle porte il guardaroba femminile inizia a diventare pian piano sempre più ibrido: via gli stivali, via i collant, sì alla voglia di scoprire caviglie e ginocchia. Ecco le clogs fare la loro comparsa con calzini colorati o a costine, sotto trench, gonne a tubino e blazer color crema abbinati a short a righe.

Foto Launchmetrics.

Foto Launchmetrics.

Foto Launchmetrics.

Guida allo shopping: gli zoccoli da comprare ora

Voglia di sperimentare la tendenza? Sei nel posto giusto. Abbiamo selezionato per te 10 proposte da scoprire subito per copiare i look delle sfilate e le mise delle it-girls che più ti sono piaciute. Sono anche suggerimenti shopping a prova di budget: se è la prima volta che decidi di metterti alla prova con lo styling degli zoccoli di legno, opta per proposte dal prezzo piccolo e la coolness immensa. Se invece sei certa al 100% che è questa la tendenza scarpe in cui identifichi il tuo stile, sì agli investimenti duraturi nel tempo. Buono shopping, clogs lover!

Clogs in pelle con borchie, Mango (€79,99)

Clogs in pelle con borchie, Ancient Greek Sandals (€355)

Clogs in pelle scamosciata, Scholl (€180)

Clogs in legno con borchiette, Deichmann (€29,99)

Clogs con borchie, Aeyde (€295)

Clogs chiusi in tessuto spalmato, Benetton (€69,95)

Clogs con borchie, Bershka (€35,99)

Clogs in cuoio con borchie, Tamaris (€69,95)



Clogs con borchie, Arket, su Zalando (€134,99)