Zodiaco e orario di nascita: dimmi a che ora sei nata e ti dirò di più sulle tue stelle

E se vi dicessero che anche l'orario in cui si è nati, oltre al giorno e al rispettivo segno dello zodiaco, contribuisce a delineare le caratteristiche di ognuno di noi? Scopriamo insieme come lo fa e tutte le nostre "nuovissime" peculiarità.

C’è chi ci crede e chi no, fatto sta che un po’ tutte/i almeno una volta nella vita ci siamo soffermate a leggere l’oroscopo e magari a stupirci se, in modo più o meno evidente, quanto scritto ha corrisposto al vero. Al di là delle previsioni più o meno favorevoli per la nostra giornata e/o settimana, però, ci sono aspetti evidenti che caratterizzano lo zodiaco e i suoi 12 segni. Peculiarità caratteriali, indole, passioni, ecc. E questo, oltre che dalle stelle, cambia anche a seconda dell’orario in cui si è nati.

Non solo mese e giorno, quindi, ma anche l’orario di nascita svolge un’importante funzione. Andando a delineare aspetti più o meno marcati e presenti della personalità di ciascuno e formandone così ulteriori lati e tratti distintivi. Ma come può l’orario influire sul proprio carattere? E quali sono le diverse peculiarità acquisibili a seconda del momento del giorno in cui si è nati?

Caratteristiche dei segni dello zodiaco

Per prima cosa, è bene ricordare quali sono i tratti distintivi che maggiormente caratterizzano i diversi segni dello zodiaco e che, in un certo senso, accomunano tutti i nati sotto le stesse stelle. Ecco, quindi, una carrellata dei più comuni.

Ariete, dal 21 marzo al 20 aprile

Primo segno dello zodiaco, ha un carattere determinato e pieno di energia. Non ha paura del futuro e sprizza ottimismo da tutti i pori.

Toro, dal 21 aprile al 20 maggio

Un segno legato alla forza, al benessere, al piacere (in tutte le sue sfaccettature) e al buonsenso. Non ama particolarmente i cambiamenti ma non si tira indietro in caso di necessità.

Gemelli, dal 21 maggio al 21 giugno

I Gemelli sono il segno dello zodiaco legato alla comunicazione, alla socievolezza. Profondamente acuti e intelligenti sono piuttosto volubili e veloci nel cambiare idea, ma sempre con una certa coerenza.

Cancro, dal 22 giugno al 22 luglio

Le nate nel segno dello zodiaco del Cancro, sono persone sensibili, dolci e molto tenere verso gli altri. Profondamente sognatrici e a tratti nostalgiche e malinconiche.

Leone, dal 23 luglio al 23 agosto

Il segno dello zodiaco più ambizioso, generoso e pieno di determinazione. I leoni amano stare al centro dell’attenzione e primeggiare con tutta l’energia di cui sono dotati.

Vergine, dal 24 agosto al 22 settembre

La Vergine è un segno molto organizzato, ordinato, quanto meno in apparenza. Dotato di un forte altruismo non si tira mai indietro se c’è da dare una mano, ma sempre con umiltà e modestia.

Bilancia, dal 23 settembre al 22 ottobre

Il segno dello zodiaco legato all’equilibrio (non a caso), all’equità e alla giustizia. Ma anche all’armonia e alla tranquillità, aspetto che ricerca in ogni ambito della vita.

Scorpione, dal 23 ottobre al 22 novembre

Lo Scorpione è collegato alla passione. Un segno magnetico, carismatico, istintivo e a tratti indisciplinato. Poiché mosso dalla passionalità e dall’istinto, sia nel bene che nel male.

Sagittario, dal 23 novembre al 21 dicembre

Il Sagittario è quello che nello zodiaco è maggiormente legato ai viaggi, al movimento, all’avventura. Dotato di ottimismo e spirito d’iniziativa è a volte incosciente, ma sempre con un piglio di positività.

Capricorno: dal 22 dicembre al 20 gennaio

Tenacia e lucidità. Nello zodiaco è il Capricorno a tenere lo scettro della logica e del raggiungimento dei propri obiettivi. Questo li fa apparire piuttosto distaccati ma è solo un modo per proteggersi.

Aquario, dal 21 gennaio al 19 febbraio

Il segno dello zodiaco legato alla libertà, alla creatività, all’originalità. Solitamente sono persone eccentriche e che tendono a distinguersi in ogni occasione, con nuove idee e un tocco di ribellione.

Pesci, dal 20 febbraio al 20 marzo

Sensibili, sognatori, romantici. I Pesci sono il segno dell’amore, spesso idealisti e per questo a volte tendono all’irrazionalità. Ma sempre mossa da buoni sentimenti.

Come l’orario di nascita influenza lo zodiaco

Una volta ripassate le diverse peculiarità di ogni segno non ci resta che capire come, anche l’orario di nascita, può influenzare la personalità di ciascuno. Per prima cosa è bene dire che, quando si parla di zodiaco, le 24 ore vengono suddivise in sei cicli distinti:

dalle 20.00 alle 00.00;

dalle 00.00 alle 4.00 di mattina;

dalle 4.00 alle 8.00;

dalle 8.00 alle 12.00;

dalle 12.00 alle 16.00:

dalle 16.00 alle 20.00.

In base alla fascia oraria in cui si è nati, quindi, due persone dello stesso segno possono essere anche molto diverse, acquisendo nuove peculiarità associate proprio al momento della giornata in cui si è venuti alla luce. O anche perdendo alcuni tratti tipici del proprio segno in favore di altri. Ecco, quindi, quali sono le caratteristiche legate all’orario di nascita e al ciclo di appartenenza.

Primo ciclo dalle 20.00 alle 00.00

Chi è nato dalle 20.00 alle 00.00 di notte è tendenzialmente una persona sicura di sé che tende a dominare gli altri. Dei leader nati, socievoli e volti alle relazioni, hanno una forte autostima (che può tendere alla presunzione) e la capacità di raggiungere i propri obiettivi.

Secondo ciclo dalle 00:00 alle 04:00

Romanticismo, riservatezza, generosità e tranquillità. Sono queste le caratteristiche maggiori delle persone nate tra mezzanotte e le quattro di mattina. Nello zodiaco sono anche i più dotati di curiosità, sempre pronti a partire e molto amanti della lettura. Altro modo per viaggiare, anche se solo con la mente.

Terzo ciclo dalle 04:00 alle 08:00

Le nate tra le 04.00 e le 08.00 sono persone molto tenaci, tanto da apparire sempre con una soluzione in tasca. Sempre disponibili e generose, pronte ad aiutare il prossimo e a renderlo felice. Con estremo altruismo anche andando oltre le proprie possibilità.

Quarto ciclo dalle 08:00 alle 12:00

Nello zodiaco, i nati tra le 08.00 e mezzogiorno hanno una forte indole empatica, calorosa e raffinata. Sono ottimi ascoltatori, attenti ai dettagli e al prossimo. Con un atteggiamento filosofico e ottimista nei confronti della vita e sempre pronti alla riflessione su ogni ambito e persona. Compresi se stessi.

Quinto ciclo tra le 12.00 e le 16.00

In questa fascia oraria nascono persone con spiccate doti di audacia ed energia. Sono intuitive, intelligenti e iperattive. E che non hanno paura di dire la propria opinione (anche se a volte entrano in disaccordo con gli altri). Sono anche ottime insegnanti e dotate nell’arte dell’oratoria.

Sesto ciclo dalle 16.00 alle 20.00

Infine, a chiusura di questi cicli, ci sono le persone nate dalle 16.00 alle 20.00. Amanti dei viaggi e molto coraggiose, non si lasciano mai perdere nuove occasioni ed esperienze. Sono persone dallo spirito libero, spensierate e socievoli, anche se tendono ad avere qualche fobia.

Non vi resta che verificare il vostro orario di nascita, mixare le caratteristiche tipiche del vostro segno (e del vostro ascendente) con quelle del vostro ciclo di appartenenza e scoprire se quanto detto corrisponde al vero. In caso contrario saprete di essere ancora più uniche e sicuramente tra le più particolari dello zodiaco.