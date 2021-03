10 app che ti permettono di sperimentare in cucina

S perimentare in cucina? Perché no! 10 app che vi aiutano a preparare delle ricette sfiziose, anche in tempi brevi, con qualche consiglio per pietanze sempre speciali e dal sapore unico.

Cucinare, che passione! Tutte dobbiamo mangiare, ma c’è chi lo fa con estremo piacere, probabilmente perché ama l’arte culinaria. La cucina è creativa, è gioco ed è soprattutto una vera e propria bontà. Per chi ama unire la buona cucina alla tecnologia, ci sono 10 app da non perdere: applicazioni estremamente utili, da scaricare sul tablet o cellulare.

Mettersi ai fornelli significa prendersi cura della persona per cui state cucinando: che siate sole o stiate preparando delle prelibatezze per la famiglia, non importa. Coccolare il palato è un atto d’amore, ricordatelo sempre. Molte applicazioni permettono di preparare delle ricette veloci o ricette regionali, di scoprire nuovi sapori e odori.

10 app da provare in cucina

La cucina è fantasia, non ci si pongono mai dei limiti. Dalla scoperta del fuoco alla realizzazione dei piani cottura a induzione, sono passati secoli di evoluzione umana e tecnologica. Le tecniche di cucina cambiano, si evolvono, seguono anche le moderne esigenze dei palati più raffinati.

Stare al passo con i tempi non è facile, ma bisogna anche ricordarsi che non è necessario modificare le proprie abitudini alimentari: si possono provare nuovi sapori, sperimentare ricette o magari perfezionare la ricetta delle lasagne o della pasta alla norma.

La moderna tecnologia ci permette di avere centinaia di ricettari a portata di clic: molte app sono utili, soprattutto contro lo spreco alimentare o per chi è in cerca di una ricetta vegana o vegetariana dell’ultimo minuto. Eccovi le tendenze delle 10 app di cucina più apprezzate.

Ricette italiane

La cucina italiana è invidiata in tutto il mondo, e non è difficile capire perché. Il punto di forza del nostro Bel Paese è la varietà della cucina regionale. Ci troviamo a Milano? Un bel risotto alla milanese. Andiamo a Roma? Come non citare carbonara o amatriciana. Con l’app Ricette Italiane, avete la possibilità di scoprire qualche pietanza particolare.

Tutto Vegan

Chi dice che la cucina vegana non meriti altrettanto rispetto? In realtà, le proposte vegane possono essere delle leccornie super particolari. Inoltre, permettono anche di scoprire delle ricette uniche, sfruttando ingredienti che fino a poco tempo fa non consideravamo nemmeno, come l’avocado. Ricette vegane per vegani… e non!

Green Kitchen

Abbiamo suggerito un’app di ricette vegane, non possono dunque mancare le ricette vegetariane nella nostra lista, per rispettare le scelte alimentari di tutte le donne. In ogni caso, la cucina vegetariana italiana è ricchissima di spunti regionali da assaggiare almeno una volta nella vita.

Evernote Food

È un classico che non può mancare nel tablet delle donne che amano cucinare e mangiare fuori. Un must, in quanto permette di creare anche delle cartelle con i propri ristoranti preferiti, salvare le foto dei piatti e provare a ricrearli a casa. Avrete anche a disposizione molte funzioni, come “I miei pasti” o “Il mio libro di cucina”.

Bon Appétit

Ricette, tecniche, dritte in cucina per provare nuove pietanze e per portare in tavola dei sapori del tutto nuovi. L’applicazione si rivela indubbiamente utile per rimanere anche aggiornate sulle nuove tecniche di cottura, proponendo dei video tutorial di cucina avanzati. Le ricette sono ben spiegate, dunque la difficoltà di utilizzo è minima.

Smart Qsine

Per chi tiene moltissimo alla tematica ambientale, suggeriamo decisamente di installare l’app Smart Qsine. Combattere lo spreco alimentare è il punto focale di Smart Qsine, che vi aiuterà a scegliere gli alimenti da cucinare, in modo tale che non si rovinino con il trascorrere del tempo. La combinazione dei cibi è fantastica, con qualche proposta molto innovativa.

Eating Well

Vi piacciono le ricette salutari? Vorreste approfondire la questione alimentare e spaziare tra i cibi, magari sperimentando nuove ricette e ingredienti? Ebbene, Eating Well è un’app fondamentale per voi. Vi permette di cucinare in fretta e di mangiare in salute. Molte ricette, infatti, presentano dei tempi brevi di preparazione, così da non rinunciare a un pasto sano, sebbene si abbiano i minuti contati.

Yummli

Un milione di ricette, è questo il numero raggiunto da Yummli, che inoltre permette di valutare moltissimi piatti della cucina internazionale. Un’app estremamente facile da utilizzare, per provare nuovi gusti in cucina e avvicinarsi alla cultura del cibo orientale, statunitense o inglese.

BigOven

Un’applicazione che vi permette davvero di sperimentare nella vostra cucina e di portare in tavola più di 350000 ricette. Una guida alla cucina non solo italiana, ma internazionale: volete provare il sushi? Lo troverete. Vi piacerebbe qualche ricetta thailandese o francese? Non c’è alcun limite alla creatività con BigOven, che inoltre vi permette di realizzare la vostra lista della spesa personalizzata.

FrigOK

Si sa, quando facciamo la spesa, talvolta crediamo di dover acquistare molti surgelati, soprattutto se sono in promozione, per avere un pasto completo pronto per ogni occasione. Il problema è che lo spreco alimentare va evitato: FrigOK vi suggerisce come cucinare gli alimenti surgelati, come le verdure, il pesce, la carne o il pollo. Un modo per rivoluzionare anche la gestione della cucina.