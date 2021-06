I l rapporto con il proprio capo è delicato, è importante stare bene attente a cosa si afferma in sua presenza per non rischiare di fare una brutta impressione, o peggio, di perdere il lavoro. Scopri 10 frasi che è meglio non dire mai al proprio capo.

Ti piace il tuo lavoro e speri di mantenerlo? Vuoi fare carriera nell’azienda in cui se riuscita faticosamente a ottenere un impiego?

Se la risposta è sì a una o a entrambe queste domande, è necessario, oltre ad essere professionali in ufficio, giocare d’astuzia e ricordare sempre che è il tuo capo a decidere le tue sorti in fase di valutazione periodica aziendale. Il tuo comportamento in ufficio sarà l’ago della bilancia per decidere se otterrai un bonus di produzione o invece verrai inserita nella lista nera dei dipendenti svogliati o peggio ancora poco interessati.

Cosa fare quindi, per non dare una cattiva impressione al tuo capo se ci tieni alla sua opinione positiva?

Pensa sempre attentamente al contesto in cui ti trovi e soprattutto evita di dire o fare queste 10 cose.

Questo compito non fa parte delle mie mansioni.

Il tuo capo sa bene cosa rientra tra le tue mansioni lavorative, ma potrebbero esserci momenti di lavoro più intenso per l’azienda e potresti essere chiamato a dare un aiuto, svolgendo un’altra mansione. A meno che non sia contrario alla tua etica o non hai le competenze per fare quello che ti viene richiesto, usa questa richiesta come un'opportunità per dimostrare che fai parte della squadra e apprezzi il tuo lavoro e l'azienda.



Per me va bene tutto/Per me è lo stesso

Questo atteggiamento denota una mancanza di interesse o di opinione riguardo il lavoro che svolgi. Se poi ci aggiungi continui sospiri e sbuffi mentre lavori, il tuo capo potrebbe pensare che tu sia annoiato o stanco. Se la noia ti colpisce spesso mentre lavori, forse è arrivato il momento di riflettere se, quello che stai svolgendo, è il lavoro giusto per te. In qualsiasi caso, trattieniti e ricorda sempre di mantenere un comportamento consono che eviti di mostrare la tua noia.

Ti seguo su Instagram

Diventare follower del tuo capo su Instagram o Facebook non è mai una buona idea. Sebbene tu possa avere intenzioni amichevoli e innocenti, è altamente sconsigliato contattare il tuo capo sui social media. Se vuole seguirti, può inviare l'invito o discuterne prima con te. Alcuni capi potrebbero voler riservare i social media per uso personale.

Mi hai detto tu di fare così

Qualcosa va storto e vieni ripreso perchè il lavoro svolto, non è come sarebbe dovuto essere, usa sempre molto tatto per rispondere e non dare mai la responsabilità al tuo capo. Potrebbe averti dato delle informazioni poco chiare, ma dare a lui la responsabilità ti mette in cattiva luce, soprattutto perché denota poco spirito d’iniziativa.

Chiunque può fare il mio lavoro

Questa affermazione può solo nuocere, perché sminuisce il tuo ruolo nell’azienda in cui lavori e rimuove ogni incentivo a darti un aumento. Anche se pensi che il tuo lavoro sia troppo facile, tienilo per te e mostra un altro atteggiamento… anche se devi fingere.

Ho bisogno di un aumento

Il modo migliore per ottenere un aumento di stipendio è fare un lavoro esemplare e rendersi indispensabili. Chiederlo direttamente e pretenderlo solo perchè è passato del tempo dall’assunzione o peggio, per il semplicemente fatto di essere in ufficio tutti i giorni, non è la mossa più astuta da fare. Se ritieni di meritare un aumento chiedi di parlare con il tuo capo ed esponi la richiesta dal punto di vista dell’azienda, ci saranno più possibilità che la tua richiesta venga accolta.

Sto usando questo lavoro per fare esperienza

Non è mai una buona idea fare questo tipo di commento. Nessuno vuole sentirsi come seconda scelta o premio di consolazione. Anche se questo è il caso, non dichiaralo. Non sai mai come potrebbero andare le cose. Il lavoro che hai attualmente potrebbe benissimo rivelarsi, con il tempo, quello che vuoi o anche meglio.

Non posso più lavorare con lui/lei

Se il problema è un altro dipendente non sta a te portarlo all'attenzione del capo, o verrai percepito come una pettegola d'ufficio. La collaborazione tra colleghi e una buona capacità relazionale, sono due delle qualità più importanti per un dipendente. Non spettegolare sui tuoi colleghi, se hai un problema risolvilo direttamente con il diretto interessato e cerca di risolvere il conflitto.

Sei sexy/bello/a

Fare un complimento del genere al tuo capo, anche se siete in confidenza non è accettabile. Mette il tuo supervisore in una posizione imbarazzante e può addirittura essere considerata una molestia sul lavoro. Non esiste una regola contro il trovare attraente il tuo capo, ma dovresti tenerlo per te.

Ti avevo messo in cc nell’email

Una comunicazione importante non è arrivata a destinazione e il lavoro di più persone si è bloccato, non dare la colpa alla email, né al tuo capo o ad un tuo collega che l’ha persa, perché da l’impressione che non stai prendendo le tue responsabilità e le stai invece scaricando su qualcun altro. Cerca, invece, di alleggerire il momento cercando di risolvere il problema senza puntare il dito sugli altri.