10 idee per far sembrare più grande e luminoso il tuo terrazzo

A vere un grande terrazzo è sempre stato il tuo sogno, ma il tuo spazio a disposizione è limitato. Niente paura! Con queste 10 idee, potrai rendere ottenere un balcone luminoso e che ti sembrerà enorme! Non sai come fare? Ecco i nostri consigli

Gli spazi all’aperto stanno diventando sempre più importanti. Con il diffondersi dello smart working, imposto dalle condizioni sanitarie esistenti, i balconi sono diventati il nostro secondo ufficio o un punto indispensabile nel quale trovare pace e relax.

Seppur piccolo, il tuo balcone può essere valorizzato grazie a una serie di semplici accorgimenti che non solo lo faranno sembrare più ampio, ma anche più luminoso. Scopriamo insieme quali sono le 10 idee per terrazzo da seguire subito per rendere speciale il nostro piccolo angolo di paradiso!

Scegli un ampio ripostiglio

Il trucco è quello di liberare più spazio possibile, raccogliendo tutti gli attrezzi in un armadio capiente e che non ingombri il terrazzo. Puoi anche scegliere un ripostiglio di design, abbinato allo stile del balcone che hai appena deciso di rinnovare. Ricorda che tutti gli oggetti sono in grado di ingombrare visivamente tutti i piccoli spazi e, per questo, te ne devi sbarazzare immediatamente.

Preferisci le panche con fioriere

Un altro stratagemma che ti consentirà di ottenere più spazio, è quello di installare delle ampie panche in legno con alcune fioriere incorporate. In questo modo, potrai recuperare le aree inizialmente destinate ai fiori e alle composizioni ma senza rinunciarvi.

Le panche da giardino rappresentano anche un’ottima scelta di design. Il tuo balcone non sarà solo più grande, ma anche elegante e raffinato. Scegli anche di installare delle luci alla base dei mobili, per dare l’illusione di uno spazio maggiore ma anche per garantire la massima luminosità.

Arreda con fioriere alte e strette

Se i fiori sono la tua passione, scegli le soluzioni migliori per non rinunciare ai loro colori e profumi installando delle fioriere alte e strette. Puoi così recuperare centimetri preziosi ma anche godere di un arredamento moderno e raffinato al contempo.

Arreda con mobili contenitore

Tutti i tipi di contenitori sono nemici dello spazio. Se hai scelto di rinnovare il tuo balcone e non puoi fare a meno dei mobili, sistemane alcuni che abbiano degli ampi contenitori incorporati. Con questo trucco, puoi recuperare ampie aree di balcone ma anche avere a portata di mano tutto quello di cui hai bisogno.

Ricorda che questi necessitano di un certo spazio per aprirsi, dunque opta per le soluzioni con coperchio e che, quindi, non richiedano ingombro laterale. Scegli, inoltre, soluzioni modulari che non solo ti possono garantire una certa capienza interna ma anche libertà di posizionamento. Puoi cambiare la loro collocazione a seconda delle esigenze.

Decora gli angoli

Gli angoli sono punti ciechi, che normalmente rimangono vuoti. Se vuoi recuperare spazio e liberare le aree che invece dovrebbero rimanere più luminose, punta su angoli e spigoli. Potrai così abbellire il terrazzo senza occupare troppa superficie, sfruttandone tutte le potenzialità.

Sviluppa le tue decorazioni in altezza, per lasciare il pavimento più libero possibile e per favorire l’allargamento delle dimensioni. Non riempire troppo e scegli bene la quantità di decorazioni con le quali rendere unico il tuo piccolo balcone. Cerca di non creare punti bui: sono i peggiori nemici delle dimensioni ridotte!

Usa piccoli vasi di design

Non occupano spazio e regalano un’ampiezza visiva senza eguali. Puoi anche decidere di sviluppare il verde in verticale, sfruttando angoli, spigoli e pilastri. Le strutture a gradoni ti faranno recuperare centimetri, assicurandoti tutto il verde di cui hai bisogno.

Punta sulle recinzioni asimmetriche

Le linee di demarcazione troppo nette sono nemiche dello spazio, soprattutto quando ce n’è poco a disposizione. Scegli invece di dare movimento con una struttura asimmetrica, che farà sicuramente apparire il tuo balcone molto più grande.

Aggiungi gli specchi

Un altro stratagemma da non sottovalutare è quello degli specchi. Non solo riflettono la luce, facendo apparire tutto più ampio, ma anche gli oggetti. Valuta anche di inserire alcuni tocchi di colore studiati ad hoc, in modo da creare illusioni ottiche e alterare le proporzioni.

Posizionali in maniera strategica, curando anche il riflesso della luce emessa che non deve essere fastidioso per te e per i tuoi ospiti.

Utilizza mobili di legno stondati

Te l’avevamo suggerito per le panche con fioriere ma è un ottimo stratagemma anche per gli altri mobili. Il legno è infatti in grado di mimetizzarsi tra il verde e l’ambiente naturale che hai creato, meglio ancora se hai scelto un arredamento dalle linee stondate.

Ricorda che i mobili sono importanti ma non devono essere ingombranti. Opta per qualcosa che rispecchi le tue esigenze ma che sia piccolo e funzionale. L’arredamento deve avere tutto lo stesso stile, persino dell’armadio ripostiglio che hai scelto per conservare tutti gli attrezzi.

Cura l’illuminazione

Via libera a creatività e originalità. L’illuminazione del tuo spazio esterno è fondamentale per creare un ambiente accogliente e che sembri davvero grande. La luce ben distribuita allontana l’attenzione dalle dimensioni ridotte del terrazzo.

Le luci installate sui mobili non basteranno per creare quest’effetto ottico, quindi scegli qualcosa anche per le parti alte ma preferendo le linee irregolari che non interrompano gli spazi.