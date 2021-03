Le 10 lampade di design più famose

M agiche e leggendarie, sono nella nostra lista dei desideri da sempre – o quasi. Stiamo parlando delle lampade di design più famose e più belle del mondo

Il coronamento perfetto per l’arredo di una stanza è di certo l’illuminazione. Queste lampade di design famose sono forse tra gli oggetti più amati da tutti i design addict del mondo, e non a caso. Che siano a sospensione, da terra o da parete, queste lampade hanno carattere e stile da vendere.

Ecco 10 lampade di design indimenticabili, ideali per chi ha voglia di fare un regalo senza tempo alla propria casa.

Lampadario PH Artichocke

Settantadue lamine metalliche che sembrano le foglie di un carciofo. Dodici strati formati da sei foglie ciascuno, ognuna di dimensioni differenti. Stiamo parlando dell’iconica lampada PH Artichoke firmata da Louis Poulsen, che deve il suo nome a una forma piuttosto eloquente.

Disponibile in sei colori differenti o nella versione luxury in vetro, dove i giochi di luce che limitano l’effetto abbagliante. Se sei alla ricerca di una lampada iconica in pieno stile nordico, il carciofo di Poulsen è pensato per scaldare in maniera sublime gli spazi di casa tua.

Un nome che descrive perfettamente l’essenza flessuosa e morbida di questa lampada. Parentesi, disegnata da un’idea di Achille Castiglioni e Pio Manzù per il catalogo Flos, è un elemento minimale e d’effetto per l’illuminazione di casa.

Puoi spostare la fonte luminosa dal basso fino alla cima della struttura attraverso il cavo d’acciaio che la compone. Si installa al soffitto partendo dalla base, a pavimento, che funge da contrappeso.

Lampada da tavolo Bourgie

Quando pensi a Kartell, non puoi fare a meno di pensare a Bourgie, la sua iconica lampada da tavolo. Una base in stile barocco che si incrocia verso l’alto, in un cappello plissettato regolabile. Disponibile in finitura lucida, trasparente o metallizzata, questa lampada è perfetta per le case che ricercano il giusto mix di elementi classici e contemporanei.

Anima borghese, spirito pop e struttura composta in uno speciale policarbonato 2.0. Da un’idea di Ferruccio Laviani.

Lampadario Raimond

La lampada da soffitto Raimond è nata con l’obiettivo di portare un frammento di cielo stellato dentro la tua casa. In realtà, quando è accesa, il risultato è proprio quello. Queste lampade di design, pensate da Raimond Puts per Mooi, sono frutto di uno studio lungo oltre 40 anni.

Questo è il tempo che ci è voluto per fare in modo che la sfera perfetta di cui è composta la lampada possa diffondere una luce bianca e omogenea in tutte le direzioni. Il risultato? La riproduzione fedele di un astro.

Lampada da tavolo Tolomeo

Artemide è creatrice di una serie di lampade iconiche, tra cui l’indimenticabile Mercurio. Oggi però parliamo della Tolomeo, versatile e bellissima, apparsa sui tavoli e sulle scrivanie di tutto il mondo.

Firmata da Michele De Lucchi e Giancarlo Fassina, è la rilettura originale delle classiche lampade a molla di una volta. Disponibile in svariati colori e rifiniture.

Lampada Arco

Arco è una delle lampade di design per definizione. La base di marmo pesa 50 chilogrammi e controbilancia la struttura incurvata e metallica di Tolomeo, ispirata alle luci urbane.

Vedi quel buco all’interno della base? Flos ha dichiarato che è stato pensato per infilarci un manico di scopa e muovere con facilità la struttura durante le pulizie.

Lampada Atollo

Atollo è una sofisticata lampada da tavolo disegnata nel 1977 da Vico Magistretti. Nel corso degli anni si è fatta un’icona dell’illuminazione, e non è un caso. Le sue forme geometriche si disconnettono dal periodo storico da cui è stata disegnata, creando una rottura.

Atollo è disponibile in tre dimensioni differenti e diverse rifiniture: bianco, nero, bronzo satinato e oro satinato.

Lampada da tavolo Pipistrello

L’unico Pipistrello che vorrai in casa è quello disegnato da Gae Aulenti per Martinelli Luce. Questa lampada da tavolo segna una presa di distanza dalle forme razionali per fare ritorno alla natura. Nata nel 1965, non è mai tramontata.

Disponibile anche in versione Minipipistrello, in formato cordless e touch, oltre che in vari colori. Si adatta alla perfezione alle case in stile classico, oppure regala un tocco di opulenza e design agli spazi moderni.

Luci Caboche

Prezioso e un po’ retrò, il lampadario Caboche disegnato da Patricia Urquiol è il coronamento di ogni stanza che ha bisogno di un tocco di classe. Distribuito da Foscarini, il modello è realizzato da decine di sfere di polimetacrilato per una diffusione della luce omogenea e quasi magica.

Questo gioiellino è disponibile in vari modelli, dalla versione a sospensione fino a quella da parete e da tavolo. Tecnologia e creatività si uniscono per sprigionare luce e lusso nei vostri ambienti abitativi.

Lampada senza filo Tetatet

Una lampada di design portatile con base magnetica firmata da Davide Groppi che rivoluziona il modo di illuminare la tua casa. E anche i tuoi momenti speciali. Ebbene sì, Tetatet è una meravigliosa lampada da tavolo touch con base metallica e accensione touch.

Perfetta per ogni angolo della casa, ma anche ideale per una cenetta romantica a lume di LED - con batteria ricaricabile. La sua luce omogenea e diffusa crea un’atmosfera sublime al semplice tocco. Perfino Carlo Cracco l’ha scelta per i tavoli dei suoi ristoranti.