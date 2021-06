10 vip che hanno detto no al chirurgo (e sono straordinariamente belle)

N on tutte le vip sono a favore del ritocco. Scopriamone 10 che hanno detto no al chirurgo ma sono comunque straordinariamente belle

La chirurgia estetica impazza da sempre tra le celebrities ma c'è anche chi dice no. Come Kate Winslet, che ha giurato di non essersi mai ritoccata, contraria a qualunque bisturi, tanto da aver fondato la "British Anti-Cosmetic Surgery League". Dello stesso parere Rachel Weisz ed Emma Thompson. Entrambe paladine della bellezza al naturale. E la lista continua.

Meryl Streep, Julia Roberts, Julianne Moore e insieme a loro molte altre vip, si piacciono così come sono e non hanno paura dei segni del tempo. Che preferiscono sfoggiare con orgoglio anziché puntare sul mito dell'eterna giovinezza. Questione di scelte naturalmente. In ogni caso sono tutte straordinariamente belle. Eccone 10 tra le più famose che hanno detto no al chirurgo.

Kate Winslet

Se c'è una paladina della bellezza al naturale quella è Kate Winslet. Che ha dichiarato di non voler invecchiare con un'espressione "congelata", definendo il ritocco contrario alla sua morale e alla sua educazione. Kate ha talmente a cuore il tema da aver fondato la "British Anti-Cosmetic Surgery League", una Lega anti-chirurgia estetica.

Ha deciso di lottare contro il ritocco a causa delle pressanti richieste da parte dell'industria cinematografica hollywoodiana, che a quanto pare non concede molta libertà di scelta. La sua battaglia non è passata inosservata e molte colleghe oggi la sostengono.

Rachel Weisz

Un'altra vip hollywoodiana contraria ai ritocchi estetici è la bellissima Rachel Weisz, che si è unita alla Lega fondata dalla Winslet. L'attrice ha dichiarato di non amare le persone troppo perfette, ritenendole poco sensuali e nemmeno così belle.

Di fascino ne ha senz'altro da vendere e non ha di certo bisogno della chirurgia per risultare seducente.

Emma Thompson

Non ha avuto bisogno di alcun ritocco la mitica Emma Thompson, 62 anni compiuti il 15 aprile, per sfondare nel mondo del cinema. Talentuosa, bella e affascinante, si porta straordinariamente bene la propria età, orgogliosa di sfoggiare sul volto i segni del tempo.

Anche lei è si dichiarata contraria, come la Winslet, al mito dell'eterna giovinezza, unendosi alla Lega fondata dalla collega.

Meryl Streep

A Meryl Streep non interessa sfoggiare un viso da ragazzina, è fiera della sua età (ha superato i 70) e risulta bellissima. A proposito dei volti "congelati" di molte colleghe, li ha definiti strani a causa della tipica espressione facciale fissa. Ma non ha fatto nomi!

Certo, non tutti invecchiamo come lei, ma come darle torto.

Julia Roberts

La sua bellezza acqua e sapone ha conquistato il mondo. E anche se ha superato i 50 senza ritocchi, rimane pur sempre stupenda. Anche lei ha subito i ricatti dell'industria cinematografica hollywoodiana, ma non ha ceduto al lifting. E a distanza di anni non se ne pente affatto.

Julia ha dichiarato in alcune interviste di voler invecchiare naturalmente. E di esserne orgogliosa. Un'altra paladina della naturalezza!

Julianne Moore

Fiera di invecchiare al naturale anche l'attrice Julianne Moore, over 60 che ha deciso di accettare le rughe e di imparare a conviverci. Al suo aspetto ci tiene, e se ne prende costantemente cura, ma non le interessa sembrare più giovane.

Decisamente saggia la rossa più famosa e seducente del cinema!

Cameron Diaz

Cameron Diaz non è sempre stata contraria alla chirurgia estetica, ha ammesso di avervi fatto ricorso da giovane. Tuttavia fa parte della schiera delle "pentite". Il botox, ha detto, le ha cambiato l'espressività in modo strano.

Ha quindi deciso di lasciarsi alle spalle l'ossessione della vecchiaia e di accettarsi così com'è. Meno giovane ma comunque bella e con un sorriso inconfondibile.

Monica Bellucci

E tra le vip italiane? Monica Bellucci si è sempre dichiarata contraria alla chirurgia estetica e favorevole ai segni del tempo. Anche se qualcuno vocifera che abbia ricorso ai ritocchi su labbra e décolleté. Ma sono soltanto voci.

Per lei, over 50, sembra davvero che il tempo si sia fermato. Sfoggia una pelle fantastica e un corpo mozzafiato. Quale sarà il suo segreto di bellezza?

Naomi Watts

Affascinante e bellissima, Naomi Watts, anche lei over 50, ha dichiarato di non aver mai fatto ricorso alla chirurgia estetica. E questo nonostante le pressioni dell'industria cinematografica.

Un viso acqua e sapone il suo, eternamente giovane senza ritocchi. Sarà merito della vitalità che sprizza da tutti i pori?!

Isabella Rossellini

Isabella Rossellini, prossima ai 70, sfoggia una bellezza unica nel suo genere, elegante e raffinata. E non ha mai ceduto alla tentazione del ritocco, convinta che invecchiare faccia parte della vita e che sia inutile opporsi a questo naturale processo.

Se avesse "congelato" il suo bel volto, probabilmente avrebbe perso la sua inconfondibile espressione. E noi la preferiamo così, al naturale!