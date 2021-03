5 consigli per scegliere arredi e decori per la tua living room

I l soggiorno è la stanza della casa in cui trascorriamo più tempo, per questo motivo è importante arredarla con gusto. I consigli per scegliere arredi e decori per la tua living room.

La living room è il cuore della casa, il luogo in cui ci si rilassa dopo il lavoro, si ricevono gli ospiti e si trascorre del tempo con la famiglia. Decori e arredi dunque sono fondamentali per creare un ambiente che sia accogliente e confortevole, ma anche esteticamente bello. Basta poco, d’altronde, per trasformare il soggiorno e regalargli l’atmosfera giusta, seguendo lo stile più adatto.

Dal moderno al rustico, sino allo shabby chic, la living room si può arredare in tanti modi diversi in base allo stile della propria casa e non solo. Per farlo basta seguire alcune semplici regole che renderanno ospitali anche gli ambienti più piccoli e sapranno valorizzare ogni angolo.

Punta sui colori chiari

In una stanza come il soggiorno i colori scuri sono banditi, in particolare alle pareti. Rischiano infatti di rimpicciolire l’ambiente, ma anche di non esaltare al meglio la luce naturale. I muri bianchi restano un’ottima scelta, soprattutto se combinati ad altre tonalità che possono variare in base alle stagioni grazie ad accessori e oggetti. Ad esempio con l’arrivo della primavera puoi puntare sui colori pastello, cambiando tende, cuscini e tappeti. In occasione del Natale invece puoi optare per dettagli in lana e legno per richiamare l’atmosfera di questo periodo magico.

Non esagerare

Qualunque sia lo stile che scegli di adottare punta sempre sulla semplicità, optando per linee pulite e chiare. Troppi oggetti, forme ed elementi infatti rischiano di rendere l’ambiente troppo soffocante. Bastano pochi decori, di classe e pregiati, per dare un’impronta all’arredo e rendere la living room il luogo perfetto per accogliere i tuoi ospiti. Gli eccessi, in ogni caso, sono vietati.

Esalta la luce naturale

La luce è fondamentale in ogni ambiente della casa, soprattutto nel soggiorno, il luogo in cui si trascorre più tempo. Grandi finestre e tende leggere sono l’ideale per lasciare filtrare la luce naturale. Le pareti bianche sono d’obbligo, perché in grado di attirarla al meglio. Nel caso di ambienti piccoli e scarsamente illuminati puoi risolvere il problema utilizzando degli specchi. Arredano e sono perfetti per rendere luminosa la living room. Quadrati, tondi, grandi, piccoli o rettangolari: le forme sono tante, hai solo l’imbarazzo della scelta.

Scegli i mobili giusti

Quali sono i mobili indispensabili per un salotto? La scelta va fatta con cura, pensando non solo all’estetica, ma anche alla praticità. D’altronde la living room è il luogo in cui si trascorre più tempo, dunque è sempre meglio trovare un buon compromesso fra design e vivibilità. Il cuore di questa stanza è il divano, protagonista di chiacchiere e momenti di relax. Puoi metterlo al centro dell’ambiente oppure contro il muro, puntando su un modello con penisola o un comodo divano letto. Accanto non può mancare un tavolino, meglio se in vetro, bello e comodo. Il resto lo fanno mobili utili e componibili, da scegliere a seconda delle esigenze. Ad esempio puoi aggiungere scaffali, panche e cassettiere, imprimendo uno stile preciso alla stanza. Largo spazio anche a pouf e poltrone da abbinare al divano oppure da utilizzare per creare un particolare contrasto.

Come arredare la living room

Per arredare il soggiorno esistono numerose alternative, una più bella dell’altra. Dal country, che si ispira alla natura e punta su materiali naturali e colori caldi, al minimal, passando per l’industrial chic e lo stile nordico.

Soggiorno in stile country – Atmosfera di campagna e ambiente bucolico, lo stile country è l’ideale per chi ama la natura e sogna di creare una living room accogliente e calda. Punta su tavolo e sedie in legno, abbinati a divani e tende in colori pastello e mobili rustici. Per completare l’arredo opta per fiori e piante.

– Atmosfera di campagna e ambiente bucolico, lo stile country è l’ideale per chi ama la natura e sogna di creare una living room accogliente e calda. Punta su tavolo e sedie in legno, abbinati a divani e tende in colori pastello e mobili rustici. Per completare l’arredo opta per fiori e piante. Soggiorno in stile industrial chic – Questo stile è perfetto nelle case in stile loft, con una living room luminosa e spazi aperti. L’abbinamento fra legno grezzo e metallo crea un connubio di fascino e modernità. Opta per un divano in ecopelle color cioccolato, con un tavolino minimal in ferro e una lampada da terra: il tuo soggiorno sembrerà uscito da una rivista di arredamento!

– Questo stile è perfetto nelle case in stile loft, con una living room luminosa e spazi aperti. L’abbinamento fra legno grezzo e metallo crea un connubio di fascino e modernità. Opta per un divano in ecopelle color cioccolato, con un tavolino minimal in ferro e una lampada da terra: il tuo soggiorno sembrerà uscito da una rivista di arredamento! Soggiorno in stile nordico - Pace e benessere interiore sono gli elementi che caratterizzano lo stile nordico che segue il principio dell’hygge. Scegli mobili in materiali naturali, con linee pulite ed essenziali. I colori sono chiari, le decorazioni pochissime, con la luce che entra dalle finestre in grado di diventare grande protagonista dell’arredo.

- Pace e benessere interiore sono gli elementi che caratterizzano lo stile nordico che segue il principio dell’hygge. Scegli mobili in materiali naturali, con linee pulite ed essenziali. I colori sono chiari, le decorazioni pochissime, con la luce che entra dalle finestre in grado di diventare grande protagonista dell’arredo. Soggiorno in stile shabby chic - Lo shabby chic non passa mai di moda ed è uno stile d’arredo molto romantico, apprezzato da chi vuole rinnovare la living room. Non solo mobili in legno, pitturati con toni pastello, per creare un ambiente accogliente scegli materiali particolari, come bamboo e rattan, da mescolare con lino e cotone. Largo spazio anche alle fantasie per i tessuti, ma sempre eleganti e mai esagerate.