U na bocca morbida e da baciare in pochi minuti: 5 motivi per cui dovresti fare subito una maschera alle tue labbra.

Hai mai provato a fare una maschera labbra? Se la risposta è no, dovresti farlo subito. Secca, screpolata e con pellicine, la bocca è la zona più sensibile del viso e che subisce i cambi di temperatura, reagendo al freddo e al caldo. La mucosa infatti è molto delicata e sottile, per questo motivo non gradisce le alte temperature e nemmeno quelle troppo basse. Basta poco dunque per ritrovarsi la pelle secca, così tanto che neanche il classico burro di cacao è in grado di ripristinare l’idratazione e regalare il tanto agognato effetto morbido. Cosa fare dunque? La soluzione è una maschera per labbra. Un rimedio beauty che ha conquistato star e donne comuni, diventando anche un trend su Instagram. Formule ricche, ingredienti naturali e risultati visibili da subito: questo rimedio di bellezza è in grado di regalare una bocca liscia, nutrita e da baciare.

Se prendersi cura della pelle del viso è diventata una routine per molte donne, spesso la salute delle labbra passa in secondo piano. Si tratta però di un errore: una bocca morbida e liscia infatti è un’ottima base per creare make up a regola d’arte, ma anche per regalare a tutto il volto un aspetto sano. Le maschere per le labbra sono un rimedio molto apprezzato perché sono veloci da fare e garantiscono ottimi risultati. Non sei ancora convinta? Ti sveliamo 5 motivi per provare subito questo piccolo miracolo beauty.

Ti prendi cura di te stessa (e ti rilassi)

Spesso ignoriamo i benefici che possono derivare da un momento di puro relax dedicato a noi stesse. La maschera per labbra è un piccolo regalo beauty che puoi farti, portando la Spa a casa tua. Dopo una lunga giornata costellata di impegni e scadenza, è bello staccare la spina, farsi un bagno caldo e dedicarsi una coccola speciale. Un rilassamento che coinvolge corpo e mente, perché spesso le formule delle maschere sono arricchite con oli essenziali che stimolano i sensi. Riempi la vasca da bagno con tanta schiuma, accendi delle candele profumate, applica la maschera e goditi la tua seduta di aromaterapia casalinga.

I risultati arrivano subito

Non serve aspettare giorni, né seguire un lungo trattamento: la maschera per labbra garantisce un’efficacia immediata. Basta applicarla, lasciare in posa per il tempo necessario e il gioco è fatto. Il prodotto agisce in profondità, grazie all’altissima concentrazione di attivi, idrata la pelle e migliora l’aspetto della bocca. Se farai entrare questo rimedio di bellezza nella tua beauty routine non riuscirai più a farne a meno!

Applicare il rossetto sarà più facile

Quante volte ti è capitato di applicare il rossetto e di non ottenere mai un risultato soddisfacente a causa delle labbra screpolate? A volte il lip balm non basta, ma è necessario un trattamento che agisca in profondità. Prima di realizzare il make up per un evento importante puoi fare una maschera alla bocca da abbinare a quella al viso. Ti accorgerai che mettere il rossetto risulterà molto più semplice e le tue labbra appariranno da subito stupende. Alcuni di questi rimedi beauty infatti contengono una piccola percentuale di acidi esfolianti che regolano il ricambio cellulare, eliminando le odiate pellicine, migliorano la luminosità, la circolazione e l’ossigenazione. Risultato? Il make-up labbra durerà più a lungo.

È il trattamento giusto anche per le più pigre

Le maschere labbra notte sono senza dubbio le più apprezzate. Risolvono infatti i problemi di chi non ha tempo o è troppo pigro per lasciare il prodotto in posa e poi rimuoverlo. Si applicano prima di andare a dormire e si tolgono il mattino dopo, al risveglio. Il bello di queste maschere è che agiscono durante la notte, come per magia. Durante il riposo i principi attivi penetrano in profondità nella bocca, riparandola e rigenerandola, ma soprattutto garantendo una super performance. Il giorno dopo ci si risveglia con labbra da sogno!

Ti sentirai una star

Amatissime in Corea, le maschere per labbra hanno conquistato le star di Hollywood, diventando protagoniste di tantissimi post Instagram. Qualche tempo fa Emma Stone era stata immortalata dalla sua truccatrice Rachel Goodwin con un patch in silicone sulla bocca a poche ore dal suo attesissimo red carpet ai Golden Globes. Jessica Alba ha confessato di andare pazza per questo trattamento di bellezza, mentre Sara Sampaio, top model di Victoria’s Secret, ne ha una scorta, come ha svelato sui social.

I trucchi per una maschera labbra perfetta

Bastano pochi step per una bocca splendida e da baciare. Per prima cosa detergi bene le labbra, assicurandoti di averle struccate, dovranno essere “pulite” per ricevere al meglio il trattamento. Poi applica la maschera: se si tratta di un patch fallo aderire a dovere alla pelle, mentre nel caso di un prodotto liquido massaggialo sulla zona e lascia in posa. Non ti resta che attendere il tempo necessario e goderti i risultati!