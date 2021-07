5 alleati di bellezza che devi tenere con te anche in spiaggia

I n spiaggia la semplicità è di rigore ma onde evitare danni più o meno gravi, esistono alleati beauty che non dovresti dimenticare a casa.

L’estate è la stagione della spensieratezza, quella nella quale ci sentiamo più leggere e vorremmo staccare la spina e pensare a meno cose possibili. Ovviamente qualche frivolezza in più è assolutamente concessa ma per quanto riguarda la beauty routine dovremmo cercare il più possibile di non lasciare le cose completamente al caso, onde evitare di ritrovarci a settembre con disastri vari da tamponare ma non sempre recuperabili. Soprattutto se la tua estate è all’insegna del mare, sappi che sole, salsedine e sabbia possono creare non pochi danni. Ecco quindi gli alleati di bellezza imprescindibili che devi portare con te anche in spiaggia.

Protezione solare

Il sole è un alleato prezioso per la salute della pelle e dell’organismo in generale, quindi demonizzarlo in senso assoluto è sbagliato. Oltre a regalarci un colorito decisamente migliore rispetto a quello invernale, infatti, stimola la produzione di vitamina D, che a sua volta aiuta a preservare la salute delle ossa aumentandone forza e densità, a migliorare il sistema immunitario e circolatorio e la grana della pelle.

Nonostante quindi non sia assolutamente necessario avere paura del sole a prescindere, è però vero che esistano nemici dai quali è doveroso difendersi, ovvero i famigerati raggi UVA e UVB, responsabili di invecchiamento cutaneo, secchezza della pelle, macchie, eritemi e follicoliti e, nei casi più gravi, tumori della pelle.

Per questo al mare, ma in realtà anche in città, non devi mai dimenticarti la protezione solare, da scegliere soprattutto in base al tuo fototipo. Se la tua pelle è particolarmente chiara opta per un filtro 50 o 50+, mentre se è media o scura puoi scendere un pochino, anche se il consiglio è sempre quello di non farlo troppo.

Come e quando stenderla

Applica la crema su viso e corpo non appena arrivi in spiaggia, e ricordati di ripetere l’operazione costantemente nel corso delle ore passate sotto il sole. Se fai il bagno, appena esci elimina la salsedine dal corpo, asciugati e ripeti il rituale beauty.

Olio protettivo per capelli

Oltre alla pelle, anche i capelli devono essere protetti. Spesso ce ne si dimentica e i risultati a fine estate possono essere disastrosi, con chiome secche e disidratate o, in caso siano tinte, ciocche divenute ormai multicolor e indefinite.

Se non vuoi ritrovarti in questo modo a settembre, il tuo alleato di bellezza in spiaggia è senza alcun dubbio una lozione per capelli protettiva, sotto forma di olio.

L’olio in generale, in estate è una manna dal cielo per i capelli perché li nutre e coccola come null’altro.

Per fare uno step ulteriore però, scegli una versione che abbia al proprio interno un filtro spf. Esattamente come avviene per la pelle, infatti, anche i capelli sono aggrediti dai raggi UVA e UVB, e da loro vanno assolutamente difesi.

Pettine a denti larghi

Sempre per quanto riguarda i capelli, soprattutto se i tuoi sono lunghi non dimenticare mai di pettinarli una volta uscita dal mare. La salsedine e la sabbia, infatti, non sono propriamente alleati beauty per le chiome ma, al contrario, tendono a seccarle creando nodi che a sera potrebbe essere difficile sciogliere senza spezzare i capelli.

Per questo, assicurati di mantenerli sempre districati, aiutandoti con un pettine a denti larghi, ancor meglio se in legno, visto che le fibbre naturali mantengono i capelli lucidi e setosi.

Lip balm

Siamo quasi certe che anche tu, un po’ come tutte, possegga una collezione pressoché sterminata di lip bal e burri di cacao vari ma a costo di dire cose ovvie ci sentiamo di ribadirlo: non andare in spiaggia senza esserti assicurata di averne messo almeno uno nelle tua borsa mare.

Le labbra, infatti, sono una delle zone del viso più delicate e soprattutto in estate meritano un’attenzione in più, onde evitare che diventino eccessivamente secche e disidratate. Se ciò accade, infatti, oltre a formarsi quelle anti estetiche pellicine, potrebbero materializzarsi piccoli taglietti dolorosi, soprattutto se vengono in contatto con il sale dell’acqua di mare.

Per evitare che ciò si verifichi, la prima cosa da fare è bere con regolarità in modo da mantenere tutto il corpo, e in generale le mucose, sempre idratate.

Oltre a questo però, devi applicare regolarmente un lip balm, ancora meglio se appositamente formulato per proteggere dai raggi nocivi del sole. Non esiste una tempistica precisa per farlo, l’importante è sentire le tue labbra sempre morbide, e mantenere su di esse una sensazione di comfort.

Make up waterproof

In spiaggia la tendenza no make up è quella che solitamente va per la maggiore ma se ti piace essere sempre in ordine, anche sotto il sole a picco, non esiste motivo per rinunciare a prescindere a un filo di trucco.

Gli alleati di bellezza per te in questo caso sono i prodotti resistenti all’acqua e al sudore. In particolare, per ciglia da cerbiatta a prova di bagni in mare, scegli un mascara waterproof, che una volta applicato dovrebbe rimanere al proprio posto almeno fino all’ora dell’aperitivo.