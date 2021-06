S i chiama Amazon Prime Day Show l'evento musicale organizzato dal colosso dell'e-commerce con Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi.

Amazon annuncia il Prime Day Show, un evento musicale per celebrare occasioni e offerte del Prime Day presentato da Amazon Music. Sul palco saliranno grandi artisti, fra cui Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi per live unici ed emozionanti. Lo spettacolo in tre episodi sarà disponibile in anteprima mondiale su Prime Video a partire dal 17 giugno e per 30 giorni potranno seguirlo tutti i clienti, con o senza l’abbonamento Prime.

Amazon Prime Day Show: cos'è e come funziona

“Lavorare con Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi, per portare in vita la loro musica attraverso questa esperienza fantastica è stato incredibile – ha spiegato Ryan Redington, VP Music Industry di Amazon Music -. Vedere questi artisti di fama mondiale creare tre show dal più profondo della loro immaginazione è stato diverso da qualsiasi cosa abbiamo fatto sinora. Siamo entusiasti di condividere questa esperienza con i fan per celebrare questi tre straordinari artisti e il Prime Day”.

“Questi artisti iconici non hanno solo rotto gli schemi nella musica ma sono anche narratori ispirati, creatori di cultura e visionari – ha raccontato Jennifer Salke, Head of Amazon Studios -. Siamo emozionati di collaborare con Billie, H.E.R. e Cudi per portare questi eventi speciali, autentici e profondamente personali, ai fan di tutto il mondo per celebrare il Prime Day”.

Gli spettatori del Prime Day Show avranno la possibilità di vivere tre emozionanti esperienze fra narrazione e performance. Verranno trasportati in mondi ispirati allo Spazio a Parigi e al Dunbar Hotel.

Prime Day Show X Billie Eilish

Billie Eilish, fra i protagonisti del Prime Day Show, si esibirà da un quartiere parigino senza tempo, presentando i nuovi brani tratti dall’album Happier Than Ever. L’evento Prime Day Show X Billie Eilish è diretto da Billie Eilish e Sam Wrench e prodotto da Fremantle e Amazon Studios. L’executive producer è Ashley Edens, mentre Sam Wrench è il co-executive producer.

Prime Day Show X H.E.R.

Il famoso Dunbar Hotel, un tempo fulcro della cultura black a Los Angeles durante gli anni Trenta e Quaranta, rivive nel live di H.E.R. L’artista immagina come sarebbe oggi l’iconico hotel frequentato da Duke Ellington, Lena Horne e Billie Holiday, sulle note dei brani tratti dal suo album, Back Of My Mind. Prime Day Show X H.E.R. è prodotto da Fremantle, Wolf + Rothstein e Amazon Studios e diretto da child. L’executive producer è Ashley Edens, insieme a Chad Taylor, Fam Rothstein e Sam Wrench come co-executive producer.

Prime Day Show X Kid Cudi

Kid Cudi immagina di lasciare la Terra per creare una comunità nuova sulla Luna, dando vita a una performance intercosmica. Con la musica dell’album Man on the Moon III, Cudi ha scelto di collaborare con l'International Space Orchestra, prima orchestra al mondo formata da scienziati spaziali della NASA Ames Research Center, il SETI Institute e l'International Space University, quale band di supporto. Il risultato è un musical che sfida vista, suono e spazio. L’evento Prime Day Show X Kid Cudi è prodotto da Fremantle, Wolf + Rothstein, MAS SOLAR e Amazon Studios ed è diretto da Sam Wrench. Ashley Edens è executive producer, insieme a Chad Taylor, Fam Rothstein e Sam Wrench come co-executive producer.

Gli utenti di Amazon Music da oggi possono accedere alla playlist ufficiale del Prime Day Show oppure chiedere “Alexa, suona la playlist del Prime Day Show” per poter riprodurre gli ultimi successi di Billie Eilish, H.E.R e Kid Cudi. Infine l’evento sarà disponibile anche su Twitch.

Prime Day Live in Italia

Amazon ha inoltre svelato che i Pinguini Tattici Nucleari e Gaia saranno protagonisti del Prime Day Live, evento in live streaming di Amazon Music in occasione delle offerte del Prime Day. L'evento, verrà condotto da Victoria Cabello in diretta streaming il 18 giugno alle 18:30 sul canale Twitch di Amazon Music Italia e sarà disponibile anche nell'app Amazon Music.

Poco prima dell'inizio dello show, Pietro Morello e Ckibe, popolari streamer guideranno un pre-show. Nel corso dell’evento i clienti potranno dare il loro supporto alla Missione Make-A-Wish Italia, Onlus che dal 2004 punta a realizzare i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Per l’occasione sarà messo a disposizione un pulsante di donazione, mentre su Amazon.it è disponibile la wish list che include una selezione di prodotti per realizzare i desideri dei bambini.

Arriva il Prime Day

L’Amazon Prime Day 2021 si svolge il 21 e 22 Giugno. Due giorni di offerte imperdibili e sconti riservati a tutti i clienti Prime. Gli abbonati al servizio avranno accesso a oltre 2 milioni di offerte nelle diverse categorie dell’e-commerce, incluso l'intrattenimento. I clienti Prime che ancora non hanno provato Amazon Music Unlimited, ad esempio, potranno ottenere quattro mesi gratuiti con accesso illimitato a oltre 70 milioni di brani senza pubblicità e tantissimi podcast.