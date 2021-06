I l catalogo del servizio streaming di Amazon Prime ha in serbo tantissime novità imperdibili, dalle serie tv, ai film, passando per gli show. Ecco le novità del mese

Dopo un mese ricco di titoli imperdibili che ci hanno tenuto incollati davanti alla televisione, come l’attesissima seconda stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, scopriamo le novità di luglio su Amazon Prime Video.

Come ogni mese, infatti, il catalogo del servizio streaming si arricchisce di tantissimi nuovi titoli che ci terranno compagnia durante le serate più calde d'estate. In uscita ci saranno serie televisive, show e film in esclusiva di ogni genere. Scopriamo insieme quali guardare.

Le novità di luglio su Amazon Prime Video

Tra le novità di luglio su Amazon prime, troviamo una moltitudine di titoli che si adattano alle differenti esigenze di tutti noi. Tra quelli più attesi, troviamo la seconda stagione di Making The Cut, la competizione fashion presentata e prodotta da Heidi Klum e Tim Gunn, così come la commedia non romantica italiana Blackout Love, che vede l’esordio alla regia di Francesca Marino.

Prima di scoprire tutti i titoli a disposizione nel mese di luglio, vi ricordiamo che per poter accedere al catalogo e a tutte le novità, è necessario disporre di un abbonamento a Amazon Prime. Per chi non è iscritto, Amazon mette a disposizione un periodo d’uso gratuito per i nuovi clienti: 30 giorni oppure 90 giorni per chi usufruisce dell’opzione Prime Student.

Film in uscita su Amazon Prime Video a luglio 2021

Tra i film più attesi di questo mese, troviamo La guerra di domani tra le novità di luglio su Amazon Prime Video. In uscita il 2 luglio, il film con Chris Pratt è un’esclusiva mondiale e promette un grado di soddisfazione molto alto per tutti gli amanti del genere fantascientifico. Il consiglio? Organizzare una serata cinema con gli amici per vedere questo film!

La pellicola racconta le vicende di Dan Forest che, dopo l’arrivo di un gruppo di viaggiatori provenienti da futuro, parte insieme a suo padre e una scienziata per sconfiggere una razza aliena che vuole distruggere l’umanità.

Blackout Love: la commedia non romantica italiana

Di tutt’altro genere, invece, è Blackout Love, una commedia non romantica tutta italiana che porta la firma di Francesca Marino. Dal 9 luglio, su Prime Video, potremmo conoscere la storia di Valeria, una donna indipendente che non crede nell’amore, almeno fino a questo momento.

Tra le novità di luglio su Amazon Prime Video anche Jolt

Tra le novità di luglio su Amazon Prime Video troviamo l’imperdibile Jolt, il nuovo film di Tanya Wexler, disponibile tra i titoli a partire dal 23 del mese.

La pellicola, scritta da Scott Wascha, è un'action comedy che racconta la storia di Lindy, una donna bellissima e vivace che conserva, però, un doloroso segreto. Il film, l film vanta un cast autorevole come Kate Beckinsale, Bobby Cannavale, Jai Courtney, Laverne Cox, David Bradley, Ori Pfeffer, Susan Sarandon e Stanley Tucci.

A Cena con il lupo: l’horror commedy da vedere quest’estate

Gli abitanti della cittadina di Beaverfield sono in seria difficoltà: come faranno a mantenere la pace, e soprattutto la calma, la guardia forestale Finn e l'impiegata delle poste Cecily, se per le strade si aggira una misteriosa creatura che terrorizza tutti?

A cena con il lupo, Werewolves Within, è la nuova pellicola diretta da Josh Ruben basata sull’omonimo videogioco in realtà virtuale di Ubisoft e sul celebre gioco di ruolo che facevamo da ragazzi, dove bisogna indovinare chi c’è dietro l’identità del licantropo in un'atmosfera medioevale.

Il film, invece, utilizza un’ambientazione moderna ma l’enigma che si cela alla base del gioco, resta lo stesso. Dopo la diffusione del teaser trailer, non ci resta che attendere il 2 luglio per avere accesso al titolo su Amazon Prime Video.

Making The Cut: la seconda su Amazon Prime Video

Una bellissima notizia per tutti coloro che amano il mondo della moda: tra le novità di luglio su Amazon Prime Video troviamo la seconda stagione di Making The Cut, la fashion competition series con giovani designer di tutto il mondo presentata e prodotta da Heidi Klum e Tim Gunn.

La data da segnare in agenda è il 16 luglio. Con due episodi a settimana, con un totale di otto puntate, questa seconda stagione vedrà nuovi designer provenienti da tutto il mondo sfidarsi per scoprire il prossimo grande fashion brand internazionale.

Per la seconda stagione del celebre fashion show è stata scelta Los Angeles come sfondo agli episodi. E quale città poteva essere migliore di questa? Tra i red carpet delle star hollywoodiane allo street style, il panorama fashion della metropoli è davvero perfetto per uno show ad alto tasso fashion.

L’obiettivo della serie resta lo stesso e non cambiano neanche i presentatori. Heidi e Tim, però, quest'anno saranno affiancati dalla super modella Winnie Harlow. E c’è anche un’altra novità che renderà felici tutti: rispetto alla prima edizione, infatti, i vestiti vincenti saranno messi in vendita su Amazon Fashion.