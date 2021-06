S entirsi messi da parte dalle amiche è molto doloroso a qualsiasi età, per questo è importante superare e risolvere l’esperienza del rifiuto.

Sentirsi rifiutati dalle persone che più amiamo è un’esperienza che ci addolora e che ci fa sentire sole e tristi, indipendentemente dall’età e dal vissuto che abbiamo. Quella sensazione delle amiche che ti escludono improvvisamente, l’abbiamo vissuta tutte almeno una volta nella vita. Quindi no, non sei sola!

Indipendentemente dall’epilogo di una determinata amicizia, è bene affrontare e risolvere il problema per noi stesse e per il nostro benessere. Vediamo insieme come fare.

Amiche che ti escludono: qual è il vero problema?

Trovare delle risposte all’esclusione improvvisa da parte di quelle persone che reputiamo amiche, può essere più complicato di quanto immaginiamo, ma soprattutto può ledere la nostra serenità mentale.

Prima di affrontare il problema vis-à-vis con le dirette interessate, il consiglio è quello di razionalizzare: cosa sta succedendo davvero? Hai delle amiche che ti escludono o è solo una tua sensazione?

Capita, infatti, che in un periodo particolarmente complicato della nostra vita, dove ci sentiamo vulnerabili e sensibili, possiamo avere una percezione distorta della realtà. Prima quindi di cercare un problema che in realtà non esiste, cerca di guardarti dentro con onestà.

Sii realista

Tormentarsi non è mai una cosa salutare per il nostro benessere mentale, eppure se quella sensazione di rifiuto da parte delle persone che amiamo è persistente, dobbiamo farci qualche domanda, e rispondere con estremo realismo.

Prima di affermare che ci sono delle amiche che ti escludono accertati che sia davvero così cercando di guardare con obiettività la situazione, anche da più prospettive se necessario. Ci sono davvero delle prove di questa esclusione? Le sensazioni sono fondate?

Quando le amiche ti escludono dedicati ad altro

Dobbiamo tenere in considerazione il fatto che anche le nostre amiche hanno dei momenti complicati, quindi forse non ci stanno escludendo ma, semplicemente, hanno bisogno di ritagliarsi del tempo per fare altro, per vivere nuove esperienze e conoscere nuove persone.

Diamogli tempo e rispettiamo la loro scelta, ma non restiamo ferme immobili. Ricordiamoci che la vita va avanti. Cerchiamo quindi di concentrarci su altro, di dedicarci a passioni o hobbies in grado di migliorare il nostro stato d’animo.

Non sei tu il problema

Alcune amicizie, per quanto forti e intense siano, finiscono e basta. Forse non è il tuo caso, ma devi essere consapevole che questo può succedere per non cadere nel vortice della vittimizzazione e iniziare ad assumerti le colpe di quello che sta succedendo.

Se le amiche ti escludono prenditi cura di te

La regola di prendersi cura di se stesse vale sempre, soprattutto nei periodi più complicati. Se quelle che consideravi amiche ti stanno escludendo dalla loro vita, per un motivo o per un altro, approfitta di questo tempo per imparare a volerti bene di nuovo e per comprendere che, indipendentemente da come vada, sei tu la cosa più importante, l'amica più preziosa che hai.

Accetta i tuoi sentimenti

Trovarsi in una situazione del genere, può dare vita a sentimenti contrastanti come rabbia, dolore e tristezza. Accoglili e comprendili fino in fondo, anche se può far male. Solo così riuscirai ad andare avanti e a voltare pagina se ce ne sarà bisogno.

Parlane con gli altri

Se hai delle amiche ti escludono prova a confrontarti con altre persone, sia che si tratti di una collega o di un familiare.

Confidarti con una persona esterna non solo ti farà bene, perché potrai finalmente sfogarti, ma ti permetterà anche di conoscere il punto di vista da una persona che è estranea alla situazione.

Se le tue amiche ti escludono, affrontale

Se la sensazione di esclusione è fondata e ci sono anche delle prove che sostengono la tesi, non ti resta che affrontare quelle amiche che ti escludono cercando un dialogo.

Si tratta di un rapporto al quale tieni particolarmente? Allora cerca un confronto. Parla con quelle persone a cuore aperto senza paura: potresti scoprire che la tua era solo una sensazione sbagliata, oppure che avevi ragione e che il rapporto si sta deteriorando.

Mettiti all'ascolto

In un confronto è fondamentale l'ascolto quindi si se hai deciso di parlare con le tue amiche non devi limitarti a sentire le loro parole, ma ad ascoltarle.

Perché forse c'è stata semplicemente un'incomprensione tra voi e chiarendovi potrete ricominciare da dove vi siete fermate.

Trova nuovi amici

Probabilmente il fatto che le tue amiche ti escludono ti fa stare male, tuttavia devi andare avanti e per farlo puoi fare nuove conoscenze. La presenza di altre persone nella tua vita non cancellerà i vecchi rapporti, né tanto meno i sentimenti che nutri.

Avere nuovi amici però ti permetterà di allontanare i cattivi pensieri e lo stress della situazione che stai vivendo, ma ti consentirà anche di confrontarti con nuove persone e di ricevere stimoli diversi.

Riguardo alle amiche che ti escludono, invece, se sono vere amiche torneranno e ci sarà possibilità di chiarimento. In caso contrario, volta pagina!