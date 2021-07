L e vere amiche? Sono quelle che ti sostengono anche quando sei insopportabile, non ti giudicano ma ti dicono sempre la verità, sono felici quando tu sei felice

Ci sono amiche con la A maiuscola, che aggiungono qualità e valore alla nostra vita, sanno supportarci e stare al nostro fianco e altre che, al contrario, non solo non ci arricchiscono ma possono addirittura rappresentare un ostacolo. Come fare a riconoscere le vere amiche e a distinguerle dalle presunte tali? Se non hai ancora le idee chiare, non temere: esistono tutta una serie di segnali, atteggiamenti e comportamenti che possono aiutarti a capire meglio chi hai di fronte. Ecco cinque cose che ti confermano che quelle che hai scelto sono amiche per cui vale davvero la pena, tesori preziosi da coltivare e difendere a ogni costo.

Rimane al tuo fianco anche quando stai male

No, non è solo un luogo comune o un modo di dire. È semplicemente la realtà dei fatti: è anche e soprattutto nei momenti di difficoltà che si possono riconoscere le vere amiche. Se in un periodo complicato della tua vita, per esempio durante la malattia o la perdita di una persona a te cara, la crisi con il tuo partner, la ricerca di un impiego, una tua amica si è defilata è il caso che drizzi le antenne. La sua scarsa partecipazione ha una giustificazione plausibile? No? Allora, smetti di investire su questa persona.

Le amiche preziose e leali non ti abbandonano quando hai più bisogno di loro. Magari non sono in grado di darti il supporto che tu vorresti in quel momento o magari sono meno presenti di quanto avresti pensato o, ancora, non dicono e non fanno quello che ti aspetteresti, ma comunque ti fanno sentire la loro vicinanza e non si negano. Anche se tu sei lagnosa, insopportabile, depressa, negativa, loro non ti lasciano andare.

Riesce a gioire dei tuoi successi

Per quanto indispensabile, offrire una spalla su cui piangere nei momenti NO non è sufficiente. Le vere amiche sono anche in grado di esultare ed essere felici per te quando raggiungi un traguardo importante. E questo è forse ancora più difficile dell’offrire supporto nei periodi bui: la capacità di gioire per gli altri, infatti, ha a che fare con la bontà d’animo e l’assenza d’invidia, due qualità davvero rare.

Quando ottieni un riconoscimento sul lavoro, riesci in un’impresa sportiva, vieni corteggiata dal ragazzo che ti piace, realizzi un sogno nel cassetto è normale che tu voglia subito condividere la tua soddisfazione e la tua felicità con le persone per te più preziose. Se le tue amiche esultano con te, ti fanno i complimenti, ti abbracciano, organizzano un momento di festeggiamenti, sottolineano i tuoi meriti, allora vai serena: sicuramente sono leali e sincere.

Al contrario, se non riescono a essere contente fino in fondo per te, hanno un appunto da fare pure in queste occasioni, non partecipano al tuo attimo di gloria potrebbero essere un po’ troppo invidiose.

Attenzione, però: non essere troppo severa nel giudicarle. Uno “scivolone” può capitare a tutti. Magari sono un po’ rammaricate perché quella era una cosa a cui tenevano tanto anche loro o magari sono in una fase difficile o, ancora, non hanno capito fino in fondo quanto quell’obiettivo fosse importante per te. Un conto è se non partecipano alla tua gioia una volta, un conto è se lo fanno sistematicamente.

Non ha paura di dirti la verità, ma con un certo tatto

La parola amicizia dovrebbe “andare a braccetto” con i termini sincerità e onestà. Le vere amiche non dovrebbero mai avere paura di dirti la verità. O, meglio, potrebbero anche avere qualche timore nel farlo, ma non per questo fermarsi. Anche quando si tratta di verità scomode.

Non dubitare, dunque, delle persone che ti dicono che non stai bene con un determinato outfit o che ti stai comportando in modo scorretto con il tuo partner. A patto, però, che non ti diano opinioni e consigli non richiesti e/o palesemente non obiettivi.

Se chiedi a un’amica che cosa pensa di una determinata cosa non arrabbiarti se non ti dà la risposta che volevi: al contrario, sii felice della sua trasparenza. Ovviamente, sempre che sia animata da buone intenzioni.

Un’amica leale, però, non deve essere aggressiva né indelicata. C’è modo e modo di dire le cose: le amiche preziose sono quelle che ti dicono le cose come stanno, ma con tatto, avendo rispetto per te e i tuoi sentimenti e senza mai risultare rudi, cattive e maleducate.

Ti ama per come sei

Se un’amicizia è facile, sempre conveniente e incontrastata, allora in un certo senso non è autentica. Non è sempre facile andare d’accordo con le persone cui si vuole bene ed è normale essere in contrasto su alcuni argomenti, che siano relativi alla politica, alla religione, all’attualità o ad altro.

Le vere amiche sono quelle con cui puoi parlare di tutto, in maniera aperta, perfino con toni accesi e scontrandovi. Potete anche arrivare a litigare e non parlarvi per giorni, ma alla fine vi ritroverete sempre e comunque.

Diffida delle persone che vorrebbero cambiarti, mentre avvicinati a quelle che ti amano così come sei, con i tuoi difetti e con le tue idee anche se molto distanti dalle loro.

Non ti giudica

Le vere amiche sono quei tipi di persone a cui puoi dire qualsiasi cosa, non importa quanto sia buona, cattiva o brutta. Loro non divulgheranno mai ad altri le informazioni riservate e super personali che hai confidato loro, a meno che non sia tu a dare loro il permesso di farlo.

E, cosa ancora più importante, non ti giudicano. Sanno ascoltarti, spronarti a una maggiore esplorazione di te stessa, farti le domande giuste, darti la loro opinione se lo richiedi, ma non pretendono di avere la risposta giusta in tasca: sono disposte a sedersi accanto a te e a trovare insieme a te la strada giusta da percorrere.