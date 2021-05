Among Us, un traditore nello spazio, da ElectaJunior

I n libreria da oggi, 25 maggio 2021, Among Us, un traditore nello spazio, la prima fan-fiction non ufficiale ispirata ad Among Us, un gioco multiplayer in streaming che in questi mesi ha riscosso un enorme successo

Among Us è un gioco multiplayer in streaming. Nel 2020 è stato il gioco più scaricato da App Store e da Google Play Store, polverizzando tutti i record di giocatori simultanei. La popolarità in tutto il mondo si è diffusa anche in Italia: è il fenomeno del momento! Il gioco esiste dal 2018 ma anche il Italia la moda è scoppiata nel 2020 anche tra i giovanissimi. Questo libro edito da ElectaJunior e a cura di Laura Rivière, è la prima fan-fiction non ufficiale ispirata al gioco.

Valdemar, il protagonista della storia che si svolge nella Skeld, la stazione spaziale, si trova a fare i conti con un mistero legato alla morte di Raymond, un membro dell’equipaggio. Cosa è successo? La ricerca della verità si trasforma ben presto in un’inchiesta, poi in una caccia all’impostore, non priva di colpi di scena, fino al finale non scontato.

La narrazione si accompagna con le suggestive tavole illustrate di Théo Berthet.