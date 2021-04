S e è accogliente e caloroso, i tuoi ospiti penseranno che sei una persona aperta e solare. Se è disordinato e caotico, crederanno che tu sia distratta e confusa. Arredare bene l'ingresso può davvero fare la differenza

In un certo senso, è come il tuo biglietto da visita. O la tua pagina Instagram. L'ingresso di casa tua, infatti, mostra molto di te e dice agli altri chi sei. È anche sulla base di quello che vedono appena entrano nel tuo appartamento e alle sensazioni che questi dettagli suscitano in loro che i tuoi ospiti si fanno un'idea della tua personalità e del tuo modo di essere. Per questo, è importante che sia non solo curato, ma anche fatto a tua immagine e somiglianza. Se è accogliente e caloroso, gli altri penseranno che sei una persona aperta e solare. Se è disordinato e caotico, crederanno che tu sia distratta e confusa. Se è curato e lineare, saranno più portati a considerarti creativa e con un ottimo gusto. Insomma, se ancora non l'avevi capito, arredare bene l'ingresso può davvero fare la differenza.

Se proprio non vuoi curare l'ingresso per gli altri, fallo per te stessa. Se la prima immagine che vedi quando rientri a casa è confortevole, bella e rilassante ti sentirai subito meglio. Se, invece, non appena varchi la soglia della porta ti trovi di fronte il caos rischi di innervosirti. E se la scena è sciatta e triste? Potresti intristirti a tua volta. Arredare bene il tuo ingresso è uno di quegli investimenti di tempo, soldi ed energie che valgono sempre la pena. Ecco cinque idee per renderlo più elegante.

Applica una carta da parati o ridipingilo

Anche se la tua porta d'ingresso si apre su un piccolo angolo angusto o direttamente sul soggiorno non temere. Esistono, comunque, delle soluzioni ad alto impatto per trasformare il tuo "non-atrio" in un ingresso piacevole, indipendentemente dalle sue dimensioni e dalle sue caratteristiche.

Per prima cosa, elimina tutti quegli elementi impersonali, che ingombrano lo spazio senza arricchirlo in alcun modo e senza dire nulla. E che magari non sono nemmeno funzionali e utili.

In secondo luogo, regala un nuovo volto al tuo ingresso. Il massimo sarebbe applicare una carta da parati all'ultimo grido. Ami il vintage? Allora puoi buttarti sui motivi floreali, tipici dello stile granny chic. Se invece vuoi puntare sull'eleganza minimal scegli quelle geometriche. Sempre di moda, poi, le carte da parati con foglie giganti. L'ultima tendenza? Le carte in 3D in formato panoramico.

Se il tuo budget è limitato, non temere: puoi comunque arredare bene l'ingresso. Basta che lo dipingi con un colore audace. Se non sai deciderti apri il tuo armadio: capirai subito quale è la tinta che fa per te.

Dai un tocco in più posizionando uno specchio stiloso

Se vuoi arredare bene l'ingresso, ricordati che uno specchio è sempre una scelta saggia. Non solo è utile per dare un'ultima controllata al look e al trucco prima di uscire, ma è anche un escamotage per rendere lo spazio più grande e luminoso. Il che è particolarmente utile se la tua entrata è piccola e buia. E poi è sempre un tocco glamour, a maggior ragione se scegli un modello originale.

Il tuo ingresso è il muro di un'altra stanza? In questo caso, puoi posizionare un tappeto sulla parete per dare quel tocco in più che serve a definire e separare meglio gli spazi. Scegline uno elegante e stiloso, che sia anche facile da tenere pulito.

Per arredare bene l'ingresso ci vuole una sedia

Non serve un divanetto a due posti o un trono in stile principesco. Anche una piccola panca schiacciata contro il muro vicino alla porta sarà sufficiente. Sia in termini di effetto suscitato in chi entra sia in termini di supporto pratico. Vedere una bella sedia o un panchetto non appena si varca la soglia d'ingresso, infatti, regala un sempre piacevole senso di accoglienza e benvenuto. Inoltre, un appoggio è effettivamente utile per quando tu o i tuoi ospiti dovete togliervi/mettervi le scarpe e per quando dovete appoggiare qualcosa.

Se non vuoi privare questa idea "dell'allure" di raffinatezza, eleganza e buone maniera che la circonda, sforzati di trovare un modello di sedia o panca degno del ruolo che la attende. Optare per un modello di design sarebbe il massimo.

Non dimenticare di sistemare un appendiabiti o un gancio per i capispalla dei tuoi ospiti (e ovviamente anche per il tuo impermeabile bagnato fradicio): li farà sentire come se avessi effettivamente progettato lo spazio pensando al loro arrivo. Anche in questo caso, scegli qualcosa che sia quantomeno carino.

Metti uno scaffale di design

C'è una questione che se vuoi arredare bene l'ingresso non puoi ignorare: ogni volta che entri in casa hai una quantità indefinita di cose da posare. Se, poi, hai ospiti il numero di oggetti cui trovare un posto improvvisato lievita a dismisura. Ti serve un posto dove appoggiarli. Non un mobiletto qualsiasi, però, bensì qualcosa che renda bello ed elegante il tuo atrio. Da scegliere ovviamente in base alle dimensioni che hai a disposizione e alle tue esigenze.

Puoi puntare su un mobile scaffale di design, una cassapanca, una consolle, delle mensole da parete, magari con dei gancetti sotto, da sfruttare per esempio per le chiavi o le borse. L'importante è che presti sempre massima attenzione nella scelta: ci vuole gusto, molto gusto.

Ricorda: un po' di verde non guasta mai

Aggiungi un po' di vita al tuo ingresso: un tocco di verde renderà il tuo nuovo angolo più elegante e accogliente. Puoi scegliere una fioriera colorata o un supporto per piante per avere un impatto maggiore. Se non hai spazio, opta per i modelli da appendere al muro.

Se vuoi stupire tieni presente che anche un lampadario audace, un punto luce moderno o una lampada a sospensione fanno sempre un gran effetto, suscitando una prima impressione memorabile. Oltretutto, una fonte luminosa di grandi dimensioni può far sembrare una stanza più grande e più alta.

Hai una hall praticamente inesistente? Per definire e attirare l'attenzione sullo spazio puoi dipingere la porta di ingresso di una tonalità brillante che ti aiuti ad accendare di colore la tua casa.