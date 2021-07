A rriva la quarta stagione di "Atypical", la serie tv Netflix che ci conduce in un lungo viaggio nel mondo di chi soffre della Sindrome di Asperger: ecco la data d'uscita e tutte le novità.

Netflix ha annunciato l'uscita della quarta stagione di Atypical, il gran finale della serie tv americana che tutti stavamo aspettando. Lo show, che vede come protagonista il giovane Keir Gilchrist, ci ha regalato una visione dell'autismo in chiave comedy, facendo luce su uno dei disturbi dello spettro autistico e portando a galla le difficoltà che bisogna affrontare nella vita quotidiana.

Atypical, la serie tv che parla di autismo

Con un occhio attento e disincantato, la serie tv firmata Netflix ci ha condotto in un mondo diverso, alla scoperta di quella che è davvero la Sindrome di Asperger. Affrontando un tema molto delicato come l'autismo e tutto ciò che riguarda i disturbi pervasivi dello sviluppo, la showrunner Robia Rashid ha voluto gettare nuova luce su una malattia di cui si parla ancora poco, ma che ha importanti ripercussioni nella vita quotidiana di chi ne è affetto.

Nel corso delle prime tre stagioni di Atypical abbiamo conosciuto il giovane Sam Gardner, un ragazzino uguale a tanti altri, ma allo stesso tempo molto diverso. Ma chi, tra gli affetti più cari di Sam, è davvero quello "atipico"? La serie tv ci ha permesso di esplorare, delicatamente e con un pizzico di humor, il mondo del suo protagonista affetto dalla Sindrome di Asperger, di scoprire il suo modo così normale, eppure così differente, di relazionarsi con la sua famiglia e i suoi amici.

Non è certo la prima volta che Netflix ci propone programmi che toccano tematiche così coinvolgenti e delicate, nonché ovviamente molto sentite. Questa volta lo fa con il giovane Sam, dandoci un nuovo punto di vista su quella condizione che è l'Asperger, entrando nei dettagli delle difficoltà a cui va incontro quotidianamente chi ne è affetto, ma facendone emergere anche la sensibilità, la curiosità e il desiderio di trovare un punto di contatto con chi lo circonda.

Trama della quarta stagione di Atypical

Dopo una lunga attesa, è tempo di scoprire il gran finale di Atypical. Presto arriverà su Netflix la quarta stagione della serie tv, con dieci episodi inediti che affronteranno le nuove avventure di Sam. Il giovane protagonista è giunto ad un bivio: sta affrontando uno dei momenti più delicati della sua vita, arrivato ormai alla fine del college. Presto dovrà lasciare i suoi amici e quelle che sono diventate le sue radicate abitudini, per imboccare una nuova strada.

Spinto dalle sue profonde ambizioni, Sam sembra avere in mente un progetto sensazionale. Tuttavia, la strada sarà lunga e irta di difficoltà. Ma non solo: lungo il percorso, il giovane si troverà improvvisamente ad imboccare una direzione che non aveva mai considerato. Potrà comunque continuare a contare sul supporto della sua famiglia: mamma Elsa inizierà a mettere da parte le sue apprensioni, mentre papà Doug riuscirà a stringere un rapporto migliore con suo figlio.

"Ne ha fatta di strada, questo ragazzo" - ha affermato Robia Rashid in un'intervista a TVLine. Ed effettivamente Sam sta crescendo, trovandosi a dover fronteggiare tutti i problemi tipici di quell'età - pur con qualche difficoltà in più per via della sua "atipicità". E proprio il progetto in cui si imbarcherà gli permetterà di diventare una persona nuova, ormai adulta, seppur dovendo intraprendere un percorso ricco di ostacoli.

Il cast di Atypical

Sin dall'inizio delle avventure di Sam, abbiamo avuto modo di conoscere la sua simpatica, quanto problematica, famiglia. I Gardner sono un esempio per tutti noi: pur incontrando numerose difficoltà, pur incappando in quei tranelli che a volte la vita ci pone davanti, hanno saputo rialzarsi e stringersi assieme per tornare a guardare al futuro. La serie tv ha ottenuto un grande successo, e il merito va anche al cast d'eccezione che ha dato vita ad Atypical.

Keir Gilchrist è il giovane attore canadese che ha prestato il volto a Sam Gardner, portando sul piccolo schermo le mille sfaccettature di un ragazzo affetto dalla Sindrome di Asperger. Un ruolo difficile, che tuttavia gli ha permesso di brillare in tv. Al suo fianco, Jennifer Jason Leigh e Michael Rapaport hanno interpretato i suoi genitori, Elsa e Doug Gardner. Il ruolo di Casey, la sorella maggiore del protagonista, è invece stato affidato alla bravissima Brigette Lundy-Paine.

Quando esce la serie tv Netflix

Dopo tre stagioni strepitose, l'attesa per i nuovi episodi di Atypical si è fatta davvero incredibile. Cosa ci regalerà il gran finale della serie tv? Quali saranno le ultime vicissitudini in cui incapperà Sam, nel suo ormai quasi ultimato percorso di crescita che lo porterà a diventare un uomo?

La quarta stagione di Atypical, composta da dieci nuovi episodi, andrà in onda su Netflix a partire dal prossimo venerdì 9 luglio 2021. L'intera serie sarà disponibile dalle ore 9:00 della mattina sulla celebre piattaforma di streaming online. Potremo così rivivere le avventure di Sam e scoprire questo misterioso progetto che lo trasformerà in una persona nuova, come ci ha anticipato la showrunner Robia Rashid.