S copriamo tra gli ultimi trattamenti di bellezza, il Bakuchiol, l’ingrediente skincare che riduce la comparsa di rughe e stimola la rigenerazione cellulare della pelle

Utilizzato dalle beauty addicted, il bakuchiol è l'ingrediente skincare del momento. Un efficace elisir di bellezza, alleato della pelle, che molte aziende cosmetiche stanno utilizzando come ingrediente naturale e principale di creme e sieri dall'effetto anti-age.

Derivato dalla vitamina A, con tutte le proprietà del retinolo ma più delicato, il bakuchiol contribuisce a rendere la pelle tonica, idratata, elastica e omogenea. Non solo, può essere impiegato come componente oleosa sia nelle creme da giorno che da notte. Definito miracoloso nella beauty routine giornaliera è un trattamento particolarmente efficace, perfetto sulle pelli sensibili e non causa irritazioni, arrossamenti ed effetti collaterali.

Scopriamo i segreti del Bakuchiol: cos'è e perché è la nuova ossessione per la skincare.

Che cos’è il bakuchiol

Il bakuchiol è un fenolo che si estrae dai semi e dalle foglie della pianta della Psoralea Corylifolia, comunemente chiamata Babchi e originaria dell’Asia orientale. Una sostanza che da centinaia di anni viene utilizzata sia nella medicina ayurvedica che in quella cinese. Considerato il nuovo retinolo naturale, il bakuchiol è impiegato in molti prodotti di bellezza per le sue proprietà stimolanti e rigeneranti delle cellule dell'epidermide.



Agisce, infatti, in modo efficace su alcune funzioni cellulari della nostra cute, migliorando la produzione di collagene, garantendo una diminuzione della sua perdita e riducendo notevolmente le rughe del viso. Dopo poco tempo dall'applicazione quotidiana di una crema a base di bakuchiol noterai un aspetto più compatto, liscio e levigato alla pelle.

La sua azione sulla pelle

Non è solo un efficace trattamento anti-age che incentiva il ricambio cellulare, il bukichiol attenua anche le antiestetiche macchie epidermiche, soprattutto quelle dovute ad un’eccessiva esposizione ai raggi del sole, in quanto è in grado di regolare la produzione di melanina migliorando nel tempo l’aspetto del viso.

Si tratta, quindi, di un principio attivo estremamente valido che oltre a stimolare la produzione di elastina e collagene, svolge un’azione anti-infiammatoria, antiossidante, antibatterica.

Il bakuchiol è in grado di minimizzare due dei principali problemi che affliggono le donne di tutte le età: le rughe e l’acne. Nella skincare giornaliera, oltre a ricompattare la pelle, il bukichiol esfolia la pelle a livello superficiale stimolando la rigenerazione notturna e attenuando le rughe sottili.

Lo studio

Ad avvalorare la sua fama internazionale e l'efficacia sulla pelle anche uno studio pubblicato, nel 2014, su International Journal of Cosmetic Science. In 12 settimane di trattamento a base di bakuchiol si è riscontrata un’evidente riduzione delle rughe, delle macchie e un aumento dell'elasticità della pelle del viso.

Non solo, i ricercatori hanno messo a confronto il bakuchiol con il retinolo, dimostrando che i due ingredienti di bellezza hanno la stessa efficacia nell'incrementare la naturale produzione di elastina e collagene. Ma con una differenza di base, se il retinolo può essere irritante per le pelli più sensibili a causa della sua azione esfoliante, il bakuchiol, invece, rappresenta un’alternativa più sicura e delicata. Non solo, il bakuchiol non ha controindicazioni in caso di gravidanza o l’allattamento, a differenza del retinolo.

Per quali tipologie di pelle è più adatto

Il bakuchiol ha la caratteristica di essere adatto a tutti i tipi di pelle, da quella più secca e sensibile a quella grassa e mista. I suoi effetti sulla pelle sono stati paragonati a quelli della vitamina A in particolare, considerata l’ingrediente numero uno e il più efficace per la ristrutturazione del collagene e il rinvigorimento dell'epidermide.

Scegliere una crema o siero a base di bakuchiol è la soluzione perfetta per chi vuole contrastare i segni del tempo senza irritare la pelle. Senza mai dimenticare di bere almeno due litri di acqua al giorno, in modo da idratare la pelle, curare l’alimentazione a tavola con cibi ricchi di frutta, verdura e fibre, e fare attività fisica quotidianamente.

Sicuro ed efficace da utilizzare in combinazione con altri ingredienti benefici, come la vitamina C, è preferibile non usare il bakuchiol quando si fa un peeling chimico a causa delle reazioni che potrebbe provocare.

Differenza con il retinolo

Definito negli ultimi tempi l'ingrediente anti-età rivoluzionario, il bakuchiol svolge un'azione molto simile a quella del retinolo, un derivato della vitamina A. Sempre più spesso utilizzato nelle creme per combattere le rughe, il retinolo è un ingrediente ben tollerato dalle cellule cutanee, indipendentemente dalla loro natura. I due ingredienti, quindi, hanno la stessa efficacia rispetto alla produzione di elastina e collagene e alla riduzione delle rughe.

Sia il retinolo che il bakuchiol sono particolarmente efficaci per combattere le rughe, con la differenza che il secondo non ha gli effetti collaterali del primo. A causa della sua azione particolarmente esfoliante, il retinolo è più irritante, soprattutto sulle pelli sensibili. Mentre il bakuchiol è un’alternativa più delicata per la pelle, ma altrettanto efficace in questo periodo in cui si cercano alternative di bellezza sempre naturali, di origine vegetale e rispettose dell’ambiente. Il suo valore è soprattutto nella totale assenza di reazioni allergiche o intolleranti.