Oggi la bellezza ha bisogno di un po’ di Perfidia

Arriva una nuova linea skincare viso dal nome evocativo: Perfidia. Che a sorpresa assume un significato positivo. L'idea di fondo? Un tocco di "perfidia", sapientemente dosata, comporta benefici per sé. E i risultati si riflettono sulla propria bellezza. Provare per credere

Nell'era dell'empowerment femminile e del body positive, le donne stanno facendo vacillare diversi cliché atavici. Legati sia alla sfera sociale che a quella psicologica. Se negli anni '50 Simone de Beauvoir scriveva Memorie di una ragazza perbene, a più di mezzo secolo potremmo raccontare le "storie di una ragazza sfrontata". Dove per sfrontata si intende sicura di sé, determinata e consapevole dei suoi desideri.

Dalla politica all'imprenditoria, dall'attivismo alla creatività, gli esempi di donne forti che stanno cambiando la percezione dell'eterno femminino sono sotto gli occhi di tutti. E nella vita reale, di storie meno note - ma altrettanto coraggiose - si conteranno a migliaia. Storie scritte dalla donna della porta accanto o dell'altra emisfero del globo.

Insomma, quella degli ultimi anni è una donna combattiva. Lei non cammina, non procede lentamente, ma vive la sua vita "al galoppo", come una moderna condottiera che lotta contro mille ostacoli. Dai quali esce (quasi) sempre vittoriosa e più forte, anche quando teme di non farcela. Cade perché è umana, certo, ma poi si risolleva subito.

Empowerment femminile che abbatte i vecchi stereotipi

Ti rivedi in questo ritratto, vero? Ogni giorno indossi uno scudo protettivo che respinge le difficoltà con coraggio, e che nello stesso tempo rafforza la tua anima. Come ogni donna 2.0, sicuramente dovrai destreggiarti con agilità in un percorso a ostacoli tra casa, lavoro, famiglia, e riuscire a non farti sopraffare.

E se il tuo scudo protettivo fosse un po' di perfidia? Ovviamente connotata da un'accezione positiva. La perfidia è quella grinta condita da autostima che, di fronte a un problema, ti fa dire «sì, ce la posso fare anche questa volta» o ancora «per me voglio di più, e scarto senza remore ciò che non mi convince». Sono proprio questi atteggiamenti - sicuri e consapevoli - che rendono bella una donna, non nel senso classico del termine si intende. Anzi, questa raggiunta consapevolezza supera il modo di vedere tradizionale alla bellezza. Perché riempie il viso di uno splendore diverso.

Consapevolezza di sé come segreto di bellezza

Hai mai pensato di poterti vedere ugualmente bella anche attraverso uno specchio rotto? Di cogliere la tua vera essenza anche nelle schegge di un ritratto apparentemente frammentato? Ecco, la perfidia è proprio quella! Il sapersi accettare per ciò che si è. Da qui a trasformarsi in fascino il passo è breve.



Perfidia esprime, quindi, un concetto molto positivo e costruttivo di donna che fa leva sulla sicurezza di sé per sentirsi bella. Ed è anche il nome altamente evocativo della nuova linea skincare di Fidia Farmaceutici, multinazionale farmaceutica italiana leader mondiale nella ricerca di prodotti a base di acido ialuronico.

Perfidia Hyal Secret, lo skincare con una forte expertise nell'acido ialuronico

La nuova linea di cosmetici per la pelle del viso si avvale dell'expertise nell'acido ialuronico targata Fidia Farmaceutici. Il punto di forza? Le formule a base di molecole brevettate di acido ialuronico, con pesi molecolari diversificati, studiate per ottenere risultati diversi e mirati. Tre le gamme di creme viso e contorno occhi: Youth Protector, idratante ed elasticizzante; Tone Defender, ridensificante e illuminante; Filling Booster, antirughe e rimodellante.

Youth Protector di Perfidia Hyal Secret, crema idratante ed elasticizzante

Adatta a una donna che non mostra segni dell'età, Youth Protector aiuta preservare la giovinezza della pelle. Contiene Hyalastine® e Hydeal-D®, due diverse forme di acido ialuronico ad azione immediata e a lungo termine. Completano la formula l'ectoina, un ingrediente naturale contro i segni di stanchezza sul viso e il glicogeno che apporta energia alle cellule epidermiche.

Tone Defender di Perfidia Hyal Secret, crema ridensificante e illuminante

Contro i cedimenti cutanei è indicata Tone Defender, che a Hyalastine®, molecola "cavallo di battaglia" di Perfidia Hyal Secret, aggiunge ACP®. Si tratta di una forme di acido ialuronico tridimensionale che dona compattezza alla pelle. Inoltre, speciali peptidi si rivolgono in modo specifico, come se fossero droni, verso le cellule preposte alla produzione di acido ialuronico ed elastina. L'obiettivo compattezza è ancor più preso di mira dalla Vitamina C, che stimola la formazione di collagene.

Filling Booster di Perfidia Hyal Secret, crema antirughe e rimodellante

In Filling Booster, l'acido ialuronico si triplica: le molecole contenute sono Hyalastine®, HBC e ACP®, e agiscono per dare sostegno alla pelle e volumizzarla con un effetto rimpolpante. Nella formula spicca l'azione di uno speciale peptide che dona un effetto turgido alla pelle, contrastando il tipico aspetto svuotato del viso segnato dal tempo.

In alto, la linea skincare di Perfidia Hyal Secret, comprensiva di creme viso e contorno occhi.