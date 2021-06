B lindspotting, dramedy di un cambio di vita improvviso con il premio Oscar Helen Hunt

C'è anche la vincitrice dell'Oscar, Helen Hunt, in Blindspotting, la nuova serie originale di Starz basata sull'omonimo film cult del 2018 di Rafael Casal e Daveed Diggs. Le riprese della dramedy, sono iniziate ufficialmente lo scorso dicembre ad Oakland, dove era ambientato anche la pellicola. La serie tv vedrà il suo debutto in Italia domenica 13 giugno su Starzplay con Amazon Prime.

La serie in otto episodi da mezz’ora ciascuno è a tutti gli effetti uno spin-off del provocatorio film omonimo si successo scritto, prodotto e interpretato da Rafael Casal (Bad Education, Hai paura del buio?, tra gli altri) e Daveed Diggs (Snowpiercer, Hamilton: an American Musical, Black-ish) Blindspotting è prodotta da Lionsgate Television.

Una coppia vincente quella formata da Diggs e Casal, che sono amici anche nella vita, e hanno recitato nel film. Rafael Casal, oltre ad avere un ruolo ricorrente nella omonima serie, ne è anche showrunner. I due hanno sapientemente saputo condire questa comedy in cui si mixano musical e thriller con salti interessanti di scena, con improvvisazione teatrale, street art e hip hop.

La storia riprende da dove si era interrotta con un cambio di vita improvviso, dettato dagli eventi. Siamo a sei mesi dopo i fatti narrati del film omonimo. La trama di Blindspotting ruota attorno alle dinamiche della protagonista Ashley (Jasmine Cephas Jones) che vive una vita borghese e agiata a Oakland fino a quando Miles (Rafael Casal), il suo compagno da 12 anni e il padre di suo figlio Sean, viene improvvisamente incarcerato. Da questo momento sarà un susseguirsi di colpi di scena.

La trama di Blindspotting

Proprio nel momento in cui il mondo sembra crollarle addosso, Ashley si trova da sola ad affrontare una vera e propria crisi esistenziale. Il compagno finisce dietro le sbarre e così lei, in balia delle incertezze, si vede costretta a trasferirsi con la mamma di Miles, Rainey (la splendida e talentuosa Helen Hunt) e con sua sorella Trish (Jaylen Barron). Da questo momento, le dinamiche tra le tre donne sono un mix di comicità, delirio ed isteria, che diverte lo spettatore. Provare a convivere e sopravvivere senza opprimersi a vicenda, non è semplice. Questa nuova famiglia è divertente e alquanto improbabile.

Le tre, in preda a problemi personali e al lavoro, provano in maniera dissacrante ad andare avanti insieme. Rainey e Ashley sono molto diverse, il loro binomio è interessante. La prima è una donna forte, decisa, solida, che mette sempre la propria famiglia al primo posto della scala dei valori, mentre Ashley cerca di rinascere dalle ceneri in cui è finita la sua esistenza, e di rifarsi una vita.

"È un grande onore avere Helen Hunt in questa serie", ha dichiarato Rafael Casal. “Siamo diventati amici in seguito alla sua dichiarazione d’amore per il film postata su Twitter e abbiamo cercato a lungo un progetto da realizzare insieme. È stata la nostra prima scelta per interpretare il personaggio di Rainey, sin da quando abbiamo iniziato solo a sognare di fare questa serie."

Il cast

Un cast di tutto rispetto, quello della serie di Blindspotting. In primis troviamo la prodigiosa Helen Hunt, che abbiamo visto di recente nella nuova stagione di Innamorati Pazzi, ma nota anche per essere stata una delle protagoniste della commedia What Women Want e in Qualcosa è cambiato che le ha valso l'Oscar. La Hunt si unisce al cast di Blindspotting. e veste i panni di Rainey, la madre di Miles (il compagno della protagonista Ashley). Il suo personaggio è una donna tutta d'un pezzo e forte, che si troverà a convivere con la nuora, dopo l'arresto del figlio.

Torna a interpretare il ruolo di Ashley l’attrice Jasmine Cephas Jones (che ha debuttato nel 2015 nell'Off-Broadway con il musical Hamilton). Al suo fianco, l’artista musicale Benjamin Earl Turner nei panni di Earl, che è appena uscito di prigione e indossa un braccialetto alla caviglia durante un anno agli arresti domiciliari. Atticus Woodward (Shameless) interpreta Sean, l’iperattivo e tenero figlio di Ashley e Miles.

Jaylen Barron (Free Reign) interpreta invece Trish, la sorellastra più giovane di Miles. All’apparenza più folle di lui, Trish è la persona più dolce e leale che ci sia sulla faccia della terra. Il co-creatore della serie Rafael Casal torna a interpretare il personaggio di Miles, il compagno di Ashley, in un ruolo ricorrente nella serie televisiva.

Candace Nicholas-Lippman, un talento scoperto da Diggs e Casal nei circoli della spoken poetry, interpreta, invece, Janelle, l’amica storica di Ashley, tornata a Oakland dopo diversi anni trascorsi a Bali

Data di uscita ed episodi

Blindspotting arriverà in streaming, su StarzPlay, il canale televisivo a pagamento statunitense, caratterizzato principalmente dalla messa in onda di film in prima visione, e disponibile per i clienti Amazon Prime. La serie tv dramedy debutterà domenica 13 giugno 2021. La prima stagione di Blindspotting è composta da otto episodi della durata di circa mezz’ora l’uno.