La casa al mare è il luogo perfetto per lasciarsi alle spalle la routine e abbracciare leggerezza, colore e buon umore. E quale modo migliore per trasmettere vibrazioni estive se non con un tema fresco e allegro come la frutta? Ecco una selezione di articoli a tema frutta che porteranno un tocco giocoso e chic alla tua casa vista mare.

Tessili fruttati

Inizia con i tessuti: tende leggere, cuscini decorativi e tovaglie con stampe di ananas, limoni, cocomeri o arance sono perfetti per ravvivare l’ambiente. Le tonalità vivaci come il giallo limone o il rosa anguria donano energia, mentre i motivi tropicali evocano subito l’atmosfera vacanziera.

Ceramiche e stoviglie

Piatti, bicchieri e ciotole decorati con frutti colorati non solo rendono la tavola più invitante, ma trasformano ogni pasto in un piccolo momento di festa. Dai set con limoni in stile costiera amalfitana, alle ceramiche artigianali con disegni di ciliegie o fragole, il tocco fruttato rende ogni apparecchiatura più curata e instagrammabile.

Decorazioni e accessori

I dettagli fanno la differenza e i piccoli oggetti possono cambiare il volto di una stanza: quadretti con illustrazioni di frutta, profumatori d’ambiente al mango o alla papaya, vasi a forma di ananas o portaoggetti a tema possono aggiungere carattere senza appesantire.

Frutta anche all’aperto

Sfrutta al massimo balconi, terrazze o giardino. Cuscini da esterno con stampe fruttate, sedie colorate e lanterne a forma di agrumi possono rendere questo angolo il tuo rifugio preferito. E per le cene sotto le stelle? Sottopiatti in bamboo con decorazioni a tema e bicchieri in vetro colorato saranno il tuo tocco glamour.

Organizzazione… con gusto

Contenitori per alimenti con coperchi decorati, barattoli in vetro con etichette a forma di frutta, o persino taglieri a forma di melone: l’organizzazione della cucina può essere tanto funzionale quanto decorativa.

