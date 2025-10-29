Mentre leggi, ascolti la tua musica preferita sul divano, ti rilassi. O ancora, mentre lavori, cucini, dedichi tempo allo sport e alle tue attività preferite, dentro o fuori casa, indefesso e senza indugi il robot aspirapolvere svolge il compito per cui è stato programmato: pulire i pavimenti.

Per dirla in maniera semplice, questo “inquilino” discreto e mai lamentoso automatizza il processo di aspirazione e di lavaggio dei pavimenti facendoti risparmiare tempo prezioso. Tempo utile che puoi dedicare a hobby, passioni, occupazioni più gratificanti (e produttive) delle faccende domestiche. Basterebbe già questo a giustificarne l’acquisto. Ma ci sono tanti altri motivi per cui valga davvero la pena di farsi affiancare da un robot aspirapolvere e lavapavimenti.

Partendo dalle caratteristiche di Roborock S8 MaxV Ultra, il robot leader della pulizia e dell’aspirazione, che sfrutta l’intelligenza artificiale per garantire prestazioni senza compromessi e facilità di utilizzo su ogni tipo di pavimento, ecco i principali aspetti da considerare in fase di scelta.

1) Pulizia smart

Grazie al sistema di navigazione LIDAR PreciSense, Roborock S8 MaxV Ultra mappa dettagliatamente la superficie da pulire, identificando il percorso più efficiente per una pulizia rapida e precisa. Il robot impara subito a riconoscere e ad aggirare gli ostacoli durante il processo di pulizia, e non c’è il rischio che cada accidentalmente dalle scale o che si blocchi in spazi stretti.

2) Pulizia profonda

Roborock S8 MaxV Ultra è dotato di una potenza di aspirazione che raggiunge i 10mila Pa e integra la spazzola a doppio rullo Duo Roller Rise antigroviglio, progettata per eliminare efficacemente peli di animali e capelli dalle superfici ed evitare che si formino grovigli inestricabili attorno alla spazzola.

Cuore del concetto di pulizia smart e profonda, è il braccio robotico (FlexiArm Design™ Side Brush) che si estende quando vengono rilevati angoli, bordi e zone basse sotto i mobili, consentendo una pulizia completa anche nelle zone dove i robot tradizionali non riescono ad arrivare. Ma Roborock S8 MaxV Ultra non si accontenta e va oltre: la tecnologia DirTect gli permette di identificare il tipo di sporco e di adattare la modalità e la potenza di aspirazione; il sistema di lavaggio (VibraRise 3.0) è dotato di doppi moduli di vibrazione che permettono al panno di pulire a fondo e rimuovere facilmente polvere, sporco e macchie ostinate. Inoltre, il robot può sollevare il panno e la spazzola (o solo uno dei due) fino a 20 mm dal pavimento, ottimizzando la pulizia in base alle necessità. Il sistema di lavaggio Extra Edge, con panno secondario rotante, assicura una pulizia efficace anche di angoli e bordi.

3) Totalmente hands free

La stazione di ricarica intelligente con otto funzioni permette al dispositivo di auto-pulirsi.

In pratica, Roborock S8 MaxV Ultra fa tutto da solo: si ricarica, svuota il contenitore della polvere, si riempie ed eroga il detergente automaticamente, lava il panno con acqua calda a 60°C e lo asciuga con aria riscaldata a 60°C per prevenire la formazione di odori e muffe.

4) Basta dire “Hello Rocky”

Grazie all’assistente vocale “Hello Rocky” il robot si avvia, entra in modalità pausa, cambia stanza, va a svuotare la polvere… tutto questo mentre chi “comanda” svolge altre attività.

Sfruttando il protocollo Matter e permettendo videochiamate tramite l’app dedicata. Questo può essere utile per controllare, ad esempio, come gli animali domestici reagiscono alle pulizie.

5) Pet-friendly

Roborock S8 MaxV Ultra riconosce gli animali domestici e blocca le spazzole principali quando li incontra. Dove trova campo libero, e una maggiore concentrazione di pelo o sporco, aumenta la potenza di aspirazione.

Su richiesta dall’app, attiva la videochiamata per seguire i pet anche da remoto, e ancora la funzione “find my pet” lo porta alla ricerca dell’animale domestico in ogni angoletto della casa. Quando lo trova, gli scatta una foto subito disponibile per il download.

La ragione in più per cui acquistarlo (ora!)

Durata della batteria, capacità di navigazione e mappatura. E ancora, potenza di aspirazione, facilità di manutenzione, compatibilità con i tipi di pavimento presenti in casa. Non per ultima, la capacità di instaurare una relazione amorevole con gli “altri” padroni di casa: cani, gatti o qualsiasi altro animale peloso che abita lo spazio domestico.

Oltre a tuti questi, c’è un motivo in più per cui vale la pena di acquistare subito Roborock S8 MaxV Ultra: in occasione del Black Friday sono previste importanti promozioni presso i migliori negozi di elettronica (Unieuro, MediaWorld, Euronics) con significative riduzioni del prezzo di base di € 1.499.