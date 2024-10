C’è chi ritrova il proprio benessere ed equilibrio fisico e mentale in una classe di yoga o in una sessione di pilates; chi si rilassa sul divano con una tisana calda, guardando un bel film o in compagnia di un buon libro. Le persone dinamiche e amanti dell’avventura tenderanno a privilegiare le esperienze adrenaliniche, gli sport all’aria aperta e a contatto con la natura.

Ma c’è un’altra attività ascrivibile a pieno titolo nella lista delle “pratiche di benessere psico-fisico”: le pulizie di casa. Molti studi scientifici ne confermano la valenza terapeutica: prendersi cura dell’ambiente in cui si vive equivale a mettere ordine tra i pensieri. Inoltre, riordinare e pulire contribuisce a ridurre l’ansia e lo stress, può influire positivamente sulla capacità di concentrazione… e molto altro.

Il “magico potere” delle pulizie

Perché l’attività domestica abbia un impatto positivo sulla serenità e tranquillità personali, e non si trasformi, al contrario, in un altro obbligo della giornata, è bene rispettare due indicazioni: la prima, suggerisce di dedicare almeno mezz’ora ogni giorno alla pulizia e al riordino della casa, per evitare di accumulare troppe cose da fare e andare in tilt (magari nel fine settimana!). La seconda, più pratica e risolutiva, è quella di affidarsi a un assistente domestico hi-tech serio e affidabile, instancabile e multifunzione.

Benefici su corpo e mente

Nonostante gli impegni quotidiani, il lavoro, la famiglia, si può avere una casa sempre in ordine e pulita organizzando al meglio il proprio tempo. In cambio, poi, di una serie di benefici reali è concreti sul corpo e sulla mente.

Fare le pulizie migliora la capacità di problem solving e stimola il pensiero creativo. Organizzare il planning delle pulizie richiede, infatti, la messa in campo di abilità di management, di gestione del tempo e delle risorse. Ecco perchè pulire puo essere stimolante per la mente!

In più, mentre si svolge un’attività a bassa intensità cerebrale come pulire le piastrelle della cucina o del bagno, la creatività è libera di correre e di produrre idee e pensieri che in momenti di stress e di lavoro intenso potrebbero incontrare degli ostacoli.

Le faccende possono trasformarsi in mini-sessioni di allenamento. Cucinare, aspirare, lavare i pavimenti, i vetri, stirare, fare il bucato: ogni lavoro di casa richiede energie e quindi fa bruciare calorie.

Oltre a mantenere in forma il fisico, le pulizie fatte consapevolmente agiscono come una sorta di meditazione in movimento. Contribuiscono, ad esempio, ad alleviare gli stati d’ansia e stress, migliorano la capacità e la convinzione che un soggetto ha di raggiungere i propri obiettivi, aiutano ad accedere ai propri pensieri interiori e a rifocalizzarsi su sé stessi.

House cleaning routine: l’assistente di pulizia all-in-one

Da abbinare a una buona dose di impegno personale, per avere una casa pulita aiuta farsi affiancare da un piccolo, grande assistente tecnologico. Sono due i nuovi modelli di aspirapolvere proposti da Tineco, leader nella progettazione di soluzioni innovative per la pulizia domestica: TINECO PURE ONE A50S e TINECO PURE ONE STATION 5.

Due veri “assistenti domestici” hi-tech seri e affidabili, instancabili e multifunzione. Sempre pronti a soddisfare ogni esigenza di pulizia, grazie a loro si possono avere pavimenti -e non solo- sempre puliti, con meno fatica. Entrambi i modelli offrono un eccezionale rapporto qualità-prezzo, unendo prestazioni elevate e tecnologia all’avanguardia.

Un concentrato di potenza

Il nuovo PURE ONE A50S è in grado di catturare polvere, detriti, peli di animali sia dai tappeti sia dai pavimenti grazie alla sua potenza di 185W. Un dispositivo innovativo, la 3DSense Power Brush, regola automaticamente la potenza di aspirazione. Mentre il sensore presente nella spazzola analizza l’ambiente, riconoscendo, per esempio, l’avvicinamento al bordo di un muro e aumentando di conseguenza la potenza di aspirazione.

Neppure le particelle di sporco impercettibili a occhio nudo sfuggono al nuovo PURE ONE A50S, dotato di una fonte luminosa centrale che proietta una luce verde in grado di mostrare anche quelle di grandezza millimetrica, fino a 0,2mm, in un angolo di ben 120°. A completare l’opera di pulizia contribuisce poi l’ampio diametro della spazzola, ampliato fino a 45.5 mm. Alla potenza, poi, non c’è (quasi) mai fine: Tineco PURE ONE A50S può essere utilizzato fino a 70 minuti consecutivi.

La nuova smart station 3-in-1

Una volta riposto nella nuova stazione di pulizia PURE ONE STATION 5, l’aspirapolvere inizia in automatico un ciclo completo di autopulizia, in tre fasi: svuotamento del serbatoio, raccolta di polvere, sporco e detriti nel capiente contenitore della station, e per finire pulizia accurata della spazzola, del tubo e del filtro. Facendo tutto da solo, non serve più preoccuparsi della manutenzione del dispositivo!

Grazie al ClogLess System, PURE ONE Station 5 raccoglie ogni tipo di sporco senza intoppi. Il design della sua spazzola, insieme a un ampio tubo e alla grande porta che connette l’aspirapolvere al serbatoio, facilitano l’aspirazione dei detriti. Sia il dispositivo sia la sua base hanno un sistema di filtraggio a sei stadi, in grado di aspirare dal 99.99% delle particelle fino a 0.3μm: un’ottima protezione per chi soffre di allergie. E la pulizia è garantita.