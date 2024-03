Come decorare una ringhiera esterna

A nche se la funzione principale di una ringhiera esterna è la sicurezza, questa rappresenta anche un’ottima opportunità per migliorare l’aspetto estetico della tua casa. Ecco alcune idee creative per decorarla.

Un tocco di natura

Installa fioriere su un lato del portico al posto della ringhiera completa. Riempile con fiori colorati, erbe aromatiche o piante rampicanti per un tocco naturale. Opta per fioriere in metallo dai colori vivaci per un tocco accattivante. Aggiungeranno colore e un tocco di natura all’area esterna. Una valida alternativa è quella di utilizzare siepi artificiali al posto delle piante. Non richiedono cure e mantengono sempre un aspetto brillante.

Illuminazione

Appendi luci a corda o strisce LED lungo la ringhiera esterna. Essendo piuttosto leggere e facili da sistemare, rappresentano una delle opzioni migliori per decorare. Il tocco di colore sarà di certo impattante e creerà un’atmosfera accogliente e romantica, soprattutto di sera. Puoi posizionare le luci in verticale, in orizzontale o in diagonale lungo la ringhiera.

Oggetti

Appendi oggetti vintage come vecchie chiavi (puoi appenderle direttamente alla ringhiera o inserirle in vasi o cestini), lanterne (opta per modelli in metallo o vetro con dettagli retrò) o cornici (riempile con foto o illustrazioni). Se la tua abitazione si trova vicino al mare, utilizza oggetti da spiaggia per decorare. Qualche esempio? Appendi bottiglie di vetro trasparente riempite con sabbia e piccoli coralli, conchiglie e stelle marine (appendile o inseriscile in vasi trasparenti) o reti da pesca (appendile o avvolgile intorno alla ringhiera).

Tappeti

Aggiungi un tappeto alla tua ringhiera. Può essere un modo creativo per abbellirla e rendere l’ambiente più accogliente. Questo crea un punto focale visivo e protegge la ringhiera da graffi. Scegli un tappeto realizzato in materiali resistenti alle intemperie, come il rattan o il sisal. Fissa il tappeto alla ringhiera utilizzando fascette stringitubo o ganci. Assicurati che sia ben ancorato per evitare che si sposti con il vento. Opta per tappeti con motivi o colori vivaci per aggiungere un tocco di personalità alla tua ringhiera. Puoi scegliere tappeti con stampe geometriche, floreali o etniche.