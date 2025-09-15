Preziosa per assorbire i fumi e gli odori prodotti in cucina, la cappa raccoglie quotidianamente molta sporcizia (ad esempio, schizzi di grasso o di sugo). La pulizia di questo indispensabile elettrodomestico deve essere effettuata con regolarità e costanza, in modo da garantire una perfetta funzionalità e l’eliminazione efficace di incrostazioni, macchie e aloni. Ti stai chiedendo come pulire la cappa della cucina e farla tornare come nuova? Con pochi prodotti naturali e un pizzico di manualità otterrai risultati eccezionali.

Cappa della cucina

Quando si cucina si sviluppano sempre cattivi odori o fumi sgradevoli che si espandono per tutta la casa, soprattutto quando si frigge. Lo strumento che permette di evitare dispersione di odori e fumi per l’intera casa è la cappa. I piani cottura devono essere dotati di una cappa per l’aspirazione dei fumi prodotti dalla preparazione delle vivande. Per essere efficace deve essere posta al di sopra dei fuochi a circa 50 centimetri dal piano. Distanza ideale per aspirare naturalmente il vapore d’acqua e attrarre le particelle di sporco che si fissano su mobili e piani cottura.

La cappa aspirante deve essere usata costantemente quando si sta ai fornelli, accendendola prima di iniziare e spegnendola alcuni minuti dopo aver finito per permettere il filtraggio dei fumi rimasti nell’ambiente. Essendo uno strumento molto utilizzato ha bisogno di continue pulizie, soprattutto della parte interiore. In questa guida vedremo come pulire la cappa della cucina con dei trucchi smart.

Quando pulire la cappa della cucina

Durante le pulizie quotidiane, la cappa è l’elemento della cucina che viene più trascurato: si procede alla pulizia dei fornelli, dei piani e si lascia la cappa per le pulizie straordinarie. Ma forse non sappiamo che è proprio lì che si annida umidità, sporco e grasso. La polvere può arrivare ad ostruire i condotti di areazione e impedire il corretto ricambio di aria. Inoltre la presenza dello sporco può consentire a colonie di batteri di annidarsi e creare problemi dal punto di vista dell’igiene dell’ambiente. Il primo consiglio che possiamo dare, quindi, è quello di non aspettare che la cappa sia eccessivamente sporca, perché altrimenti la pulizia sarà estremamente difficoltosa.

Per questo motivo dunque dovresti effettuare una pulizia periodica della cappa, in base a quanto la utilizzi. Ad ogni modo possiamo dire che la parte esterna dovrebbe essere pulita almeno una volta alla settimana, mentre la parte interna la si deve sottoporre a pulizia circa una volta al mese. Soprattutto nel caso di cappe in acciaio deve essere utilizzato uno straccio di lino o un foglio di carta di giornale per rimuovere qualsiasi alone e asciugare perfettamente. È consigliato di pulire sempre in maniera approfondita dopo ogni frittura, poiché è proprio con questo tipo di cottura che si produce più sporco sia all’interno che all’esterno dell’elettrodomestico.

Come pulire la cappa della cucina: parte esterna

Per pulire la parte più esterna della cappa da cucina, passa su tutta la superficie un panno morbido imbevuto di acqua calda e sapone di Marsiglia oppure di aceto bianco. Anche il limone funziona bene. In alternativa, per eliminare lo sporco più ostinato, versa in un pentolino una miscela di acqua e aceto. Porta ad ebollizione e lascia che il vapore raggiunga la cappa. Questa semplice operazione consentirà una rapida pulitura anche dei filtri. Per finire, risciacqua e asciuga con cura con un panno. Naturalmente la pulizia deve essere effettuata con cura, quindi strofina ogni punto e poi ripassa con un panno asciutto per completare il lavoro. La parte esterna della cappa potrà essere igienizzata anche con del comune sgrassatore universale ed una spugnetta morbida inumidita, senza usare la parte abrasiva.

Come pulire la cappa della cucina: parte interna

Per pulire la parte interna della cappa andranno per prima cosa rimossi i filtri interni, dove si accumula lo sporco. Assicurati poi che l’apparecchio sia spento e che non sia caldo. Controlla le istruzioni di smontaggio dal manuale e svita con un cacciavite adeguato le viti che fissano la griglia all’interno della quale sono i filtri. Quindi rimuovi il coperchio e immergilo all’interno di una bacinella colma di acqua calda e aceto (ovviamente senza filtro).

Lascia agire per circa mezz’ora e rimuovi le incrostazioni con una spugnetta impregnata di bicarbonato di sodio passando con cura ogni lato del coperchio per una pulizia ottimale (puoi aiutarti con uno spazzolino se sei più comoda per raggiungere tutti i punti del coperchio). Risciacqua con abbondante acqua tiepida e asciuga il tutto con un panno pulito. Per un’azione scrostante, agisci con una soluzione di acqua tiepida e bicarbonato. Spruzza anche l’interno della cappa di sgrassatore e lascialo agire almeno un quarto d’ora, poi strofina con la spugnetta; anche in questo caso una soluzione di acqua e aceto oppure acqua e bicarbonato di sodio ti aiuterà a sgrassare a dovere.

Come pulire la cappa della cucina: filtri

I filtri non sono eterni, per cui se noti un’importante variazione del colore conviene sostituirli. La sostituzione dei filtri, da effettuare circa una volta ogni due o tre mesi, è un’operazione molto importante per rendere la cappa estremamente prestazionale. Li trovi facilmente in qualsiasi ferramenta o nei centri specializzati in bricolage. Dal pezzo è sufficiente ritagliare una parte delle stesse dimensioni dei filtri rovinati.

Se reputi, invece, che siano ancora in buono stato, puoi lavarli. I filtri, nella maggior parte dei casi, sono costituiti da un tessuto simile al cotone, facilmente lavabile. Lasciali in ammollo una notte intera in una soluzione composta da acqua e bicarbonato oppure acqua e aceto, per sgrassare completamente. Dopo circa venti minuti puoi ripassare con una spugna per effettuare una pulizia totale. Sciacqua e lasciali asciugare per bene prima di montarli nuovamente.

I filtri in metallo possono anche essere lavati in lavatrice, in questo caso è sufficiente inserirli nel cestello della lavatrice. Il programma più adatto è quello per lavaggi normali, la temperatura non deve superare i 90 gradi. Al termine è necessario attendere la completa asciugatura prima di riposizionare i filtri nel loro alloggiamento all’interno della cappa.

