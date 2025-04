L’orchidea è una pianta esotica molto popolare per il suo aspetto elegante e la sua grande varietà di colori. Purtroppo questa fragile e bellissima pianta è soggetta a malattie e infestazioni di insetti che distruggono le radici e che possono portare alla sua morte. Ecco come recuperare l’orchidea rimasta senza radici.

Le orchidee possono sopravvivere senza radici?

La maggior parte delle orchidee in natura cresce sugli alberi, il che permette loro di svilupparsi anche in assenza di radici. Alcune specie di orchidee crescono in luoghi dove c’è poco nutrimento disponibile, il che richiede loro radici lunghe per scovare le sostanze di cui hanno bisogno per crescere.

Inoltre, alcune di queste piante usano le radici per attaccarsi ad alberi e rocce ed evitare in questo modo di essere spazzate via dal vento o dall’acqua. Senza radici, in ogni caso, soprattutto all’interno di un appartamento, le orchidee sarebbero molto vulnerabili e non potrebbero sopravvivere.



Come salvare un’orchidea senza radici

Quando l’orchidea ha ricevuto troppe e abbondanti annaffiature e le sue radici sono completamente marcite, non si può far altro che tagliarle. Senza le radici, ovviamente, la pianta muore. Bisogna quindi trovare una soluzione rapida ed efficace per salvare l’impianto radicale. Il modo migliore per far crescere nuove radici è l’idrocoltura.

L’idrocoltura per recuperare l’orchidea senza radici

L’idrocoltura consiste nel posizionare l’orchidea senza radice in un vaso senza terriccio, ma sopra un fondo d’acqua. In questo modo, l’umidità di questo microclima artificiale, farà sì che si formino nuove radici. Si procede secondo le seguenti indicazioni. Scegliere un vaso di vetro. Alla base collocare del cotone idrofilo in cui si verserà acqua non calcarea. Il cotone idrofilo creerà una barriera che concentrerà l’umidità all’interno del vaso. La pianta di orchidea va posizionata sul batuffolo di cotone. A questo punto, si deve solo aspettare che spuntino le nuove radici. Prima di rinvasare l’orchidea, le radici dovranno essere abbastanza forti.

Come capire se un’orchidea è senza radici al momento dell’acquisto

Non esiste un modo infallibile per capire se un’orchidea ha radici prima di acquistarla, ma ci sono alcuni indizi che possono aiutare a capirlo. Le orchidee in vasi di plastica hanno spesso radici che sporgono dal recipiente e sono visibilmente sane. Le orchidee in vaso di terracotta o di stoffa possono, invece, avere radici piccole, secche e fragili.

