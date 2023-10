Come usare la frusta della planetaria

A vete acquistato una planetaria ma non sapete in cosa si differenziano i tre accessori principali, cioè la frusta a filo, la foglia e il gancio? In questo caso poniamo la nostra attenzione sulla frusta a filo, forse l'accessorio più utilizzato della planetaria.

Funzioni

La frusta a filo ha la funzione di montare ma anche di impastare tutti quegli impasti che hanno una consistenza quasi liquida. È l’antenata della classica frusta, che utilizzavamo per realizzare composti spumosi. Si avvale di un motore e di un meccanismo che permette di incorporare area in tutto il composto in modo omogeneo.

Preparazioni

Con la frusta a filo è possibile montare in pochi secondi panna, albumi o preparare un pan di spagna perfetto. È ideale anche per la realizzazione di ciambelle o meringhe, ricette per cui è indispensabile ottenere un composto spumoso. Oltre a dare una consistenza spumosa, la frusta a filo è generalmente utilizzata per miscelare e lavorare impasti liquidi.

Materiali

Nella maggior parte dei casi o quantomeno nelle planetarie di qualità, la frusta a filo solitamente è realizzata interamente in acciaio inox. Nelle planetarie più economiche, però, è possibile trovare l’aggancio in plastica o materiali poco resistenti. In quest’ultimo caso è consigliabile quindi non esagerare con le quantità di ingredienti.