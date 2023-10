Consigli pratici (e una soluzione) per arredare la casa dei tuoi sogni

Q uali sono gli step da fare per arredare la casa dei tuoi sogni? Scoprili nella nostra mini-guida con consigli e riflessioni utili. E alla fine, una soluzione pratica, gratuita, alla portata di tutti

Tutti desideriamo vivere in una casa accogliente, in cui sentirci a nostro agio e in cui riconoscerci, in termini sia funzionali e d’uso, sia estetici.

Ma se sognare la casa perfetta è facile – basta chiudere gli occhi e lasciare scorrere i pensieri -, realizzarla è un altro discorso. Soprattutto se non si è dei professionisti del settore e non si ha la minima idea di come orientarsi tra le tante soluzioni di arredo e gli stili presenti su mercato.

Perché progettare l’arredamento di un ambiente richiede tempo, conoscenze e una buona dose di creatività: competenze e attitudini che non tutti possiedono.

Nel nostro articolo, insieme al supporto degli esperti di Conforama Italia, ti diciamo quali sono gli step principali per arredare la casa dei tuoi sogni: consigli e riflessioni utili e alla fine della mini-guida c’è anche una soluzione, pratica e gratuita, per aiutarti a trovare lo stile di arredo che riflette perfettamente i tuoi gusti ed esigenze abitative.

Capire (davvero) cosa ti serve e qual è il tuo stile

Analizza le tue abitudini per capire il tipo di casa di cui hai bisogno. E poi chiediti qual è lo stile che meglio ti rappresenta. In due fasi, è questo il primo step da fare prima di iniziare a progettare un ambiente (abitativo, ma anche di lavoro, svago, etc.) in linea con le tue reali esigenze.

Tra le domande fondamentali che dovresti farti in fase iniziale: voglio una casa moderna o tradizionale? Qual è lo stile che meglio mi rappresenta: minimale o industrial, scandinavo, shabby chic o boho chic. E ancora, mi piacerebbe vivere in una casa arredata in stile etnico, classico, moderno, contemporaneo o con elementi vintage o di design? (e chi più ne ha più ne metta!).

Dai sogni alla realtà: valutazione dello spazio

Trovare lo stile di arredo che meglio esprime e rappresenta i tuoi gusti e personalità è importante. Ma lo è anche fare un’analisi realistica della tipologia e della qualità di spazio che hai a disposizione.

Lo stile industrial, per esempio, rende al meglio negli spazi grandi, tipo loft su due livelli, ariosi e luminosi. Lo stile minimale, invece, caratterizzato da linee pulite e contemporanee, può contribuire a valorizzare gli ambienti più piccoli.

Lo stile shabby chic, invece, potrebbe essere la soluzione migliore per chi vuole una casa con finiture e arredi in un’unica gamma cromatica, ma anche in questo caso le linee morbide e curvilinee abbastanza ingombranti sono più adatte ad ambienti abitativi spaziosi.

Serve quindi fare una riflessione prima di procedere nella scelta.

Definisci un budget realistico

È quando si comincia a parlare di budget che il castello di sogni e di aspettative collezionate durante le prime fasi (idilliache) inizia a vacillare. Ecco perché, sin dall’inizio, è bene avere le idee chiare sul budget a disposizione per arredare la propria casa.

Definita una cifra realistica sarà più semplice orientarsi, eviterà perdite di tempo e, insieme, di accumulare piccole delusioni di fronte a soluzioni troppo costose.

Fai realizzare un rendering 3D

Facendoti aiutare da un/una professionista nella progettazione di interni, creare un rendering 3d degli ambienti ti restituirà una visione effettiva degli ambienti una volta arredati.

Sarà più semplice così apportare eventuali modifiche e ritocchi e ottenere il risultato sperato.

Arredare secondo il tuo stile ed esigenze: la visione di Conforama Italia

Ogni casa riflette lo stile, i gusti e le esigenze di chi la abita. Arredi e dettagli parlano di noi. Per questo motivo Conforama Italia si impegna a rispondere a tutte le esigenze dei diversi consumatori.

Tramite il supporto di professionisti che ascoltano il cliente e tengono conto delle sue esigenze, offrendo la possibilità di progettare rispettando non solo i gusti personali, ma anche e soprattutto gli spazi effettivamente a disposizione.

Perché il supporto nella fase di arredo non è solo una possibilità, per Conforama è un valore portante, che guida i suoi professionisti nel contatto con il cliente.

Affidati ad un professionista, come suggerisce anche Conforama Italia

Progettare gratuitamente la casa dei propri sogni da Conforama Italia è possibile grazie al supporto di professionisti esperti. Il servizio di progettazione su misura proposto dal brand di arredamento e decorazione per la casa può essere applicato a diversi ambienti: cucina, soggiorno camera matrimoniale e cameretta.

I progettisti Conforama Italia, presenti anche in negozio in apposite postazioni, seguono i clienti passo dopo passo, mostrando loro progetti virtuali e facendo toccare con mano gli arredi presenti all’interno dei 19 store sparsi in tutta l’Italia. Questa offerta di arredi su misura risponde perfettamente alle esigenze degli italiani che cercano sempre più soluzioni in linea con le proprie necessità di spazio e di gusti.

La progettazione parte dalla scelta del modello desiderato. Dopodiché si passa ai dettagli e alla definizione delle combinazioni possibili, che comprendono la scelta dei materiali e delle varianti di colore. Il servizio di progettazione è reso possibile dall’ampia gamma di arredi su misura disponibili da Conforama Italia.

Ed ecco che l’insieme di tutti questi elementi trasforma anche le esigenze più specifiche in realtà.

Un catalogo unico, tanti arredi e complementi

Sempre per andare incontro alle esigenze dei clienti, Conforama Italia ha appena lanciato il suo secondo catalogo di gamma per la stagione autunno-inverno 2023-24.

Un progetto importante per raccontare la sua collezione: tante le novità in termini di arredo e complementi dedicati per ogni zona della casa (cucine, soggiorni, bagni, camere, camerette, arredo giardino, divani, tavoli e sedie, tessile, materassi, idee d’arredo per i piccoli, arte della tavola ed elettrodomestici ad incasso).

A emergere chiaramente tra le pagine del catalogo sono anche i valori che guidano le scelte quotidiane dell’azienda di proprietà 100% italiana e che vede nel made in Italy, nella sostenibilità e nell’accessibilità i suoi pilastri principali.

Il servizio di progettazione è stato pensato proprio per questo: trasformare in realtà quelli che potrebbero sembrare sogni irrealizzabili. E grazie all’universo Canforama è possibile.