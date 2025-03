Un rapporto basato sulla fiducia è un rapporto destinato a durare a lungo nel tempo. Nessuna delusione all’orizzonte, aspettative sempre soddisfatte: la garanzia di poter contare su un aiuto esterno incondizionato cancella tanti dubbi e paure che attraversano la vita di ogni persona. Sembra un sogno?

Basta mettersi nelle mani di un partner certo e sicuro. Il brand Roborock opera in oltre 170 Paesi raggiungendo più di 15 milioni di case in tutto il mondo. È al primo posto per vendite globali nel settore robot aspirapolvere e già questa è una grande prova della sua affidabilità.

Ultra-intelligenti, innovative, di ultima generazione: tutte le soluzioni proposte dall’azienda sono incentrate sui bisogni dell’utente. Il suo obiettivo, infatti, è quello di trovare le migliori soluzioni tecnologiche in ambito home cleaning per far sì che gli utenti possano dedicare più tempo alle cose che amano e meno tempo alle faccende domestiche.

La soluzione

Tra i tanti pensieri che affollano la mente durante il giorno -o peggio, nel weekend- quello di pulire il pavimento di casa può essere parecchio ingombrante. Toglierselo dalla testa, quindi, può liberare energie creative e lasciare più tempo da dedicare alle proprie passioni. Godersi un po’ di meritato riposo, per esempio, leggere, fare sport, dipingere, ascoltare musica… con la certezza, però, che qualcuno -o meglio qualcosa- porterà a termine il lavoro senza alcuna riserva.

Una novità in casa Roborock è Roborock Saros 10, il robot potente, instancabile, con tantissimi pregi e nessun difetto. In più, è “discreto e rispettoso”: quando aspira, lava, pulisce non disturba nessuno, animali domestici compresi!

Tecnologia al servizio della pulizia

Roborock Saros 10 è un gioiellino di tecnologia e affidabilità: si programma e comanda con l’app Roborock, che permette di gestire il robot anche da remoto ed è semplicissima da usare.

Il controllo smart e personalizzato tramite l’app permette di personalizzare le impostazioni di pulizia, programmare le sessioni e visualizzare la mappa della casa. La funzione SmartPlan™ 2.0 adatta automaticamente le impostazioni di pulizia in base alle proprie abitudini. Saros 10 può essere controllato anche tramite comandi vocali, sia attraverso l’assistente vocale integrato attivabile con “Hello, Rocky!” (funzionante anche senza connessione Wi-Fi), sia tramite assistenti vocali come Alexa, Siri e Google Assistant. Inoltre, futuri aggiornamenti garantiranno la compatibilità con Matter 1.4 per una completa integrazione con altri dispositivi per la casa intelligente.

L’intervento manuale, quindi, è ridotto al minimo, sia per lo sgombero di eventuali ostacoli, facilmente superabili da Saros 10, sia per la pulizia del robot stesso, facilitata dalla stazione di ricarica. Inoltre, è dotato di una tecnologia che abbassa la torretta automaticamente all’occorrenza, consentendo di pulire anche sotto i mobili più bassi (sistema di navigazione RetractSense).

Tanti pregi (e zero difetti)

La sua potenza di aspirazione (22000 Pa) consente di rimuovere lo sporco anche sulle superfici più difficili. La spazzola anti-groviglio (DuoDivide) rimuove efficacemente peli e capelli, riducendo al minimo la manutenzione. Il sistema di lavaggio con panno unico di pulizia può essere rimosso automaticamente, ideale per la pulizia di tappeti e per evitare l’umidità indesiderata. Mentre il sistema di navigazione laser precisa (LiDAR PreciSense®) mappa la casa con precisione, pianificando percorsi di pulizia ottimali ed evitando ostacoli con efficacia.

Ultimo, solo della lunga lista, il design di Saros 10: ultrasottile, pulisce agevolmente sotto mobili e divani raggiungendo anche spazi spesso inaccessibili ad altri robot aspirapolvere. In più, grazie al telaio adattivo (AdaptiLift Chassis) è in grado di alzarsi e di superare gli ostacoli che potrebbe incontrare durante la sua attività (tra cui tappeti fino a 4 cm di altezza), adattandosi senza problemi a diverse tipologie di pavimento e layout di casa. Riconfermando così la sua affidabilità senza eguali.

Saros 10 sarà disponibile a partire dal 20 marzo su Amazon, sullo shop di Roborock e in Mediaworld.