È una sensazione condivisa da gran parte delle persone che si trovano ad avere a che fare con una compagnia del settore energetico: quella di non ricevere mai un’adeguata assistenza, di essere sempre poco ascoltati e non abbastanza supportati in caso di bisogno. Sarà perché l’intero settore, così competitivo e in rapida evoluzione, funziona così o forse tutto dipende soltanto dall’operatore coinvolto?

Parola chiave: fare la differenza

Vale in tutti i settori del mercato, ma ancora di più nel settore energetico: costruire un rapporto di fiducia con i clienti è complicato. Le comunicazioni spesso fredde e di servizio, così come la difficoltà per i consumatori nel ricevere informazioni chiare, contribuiscono il più delle volte a creare una relazione distante tra aziende e consumatori. Per questo serve un nuovo modello di compagnia energetica: dinamica e orientata al cliente con un approccio diverso, più vicino alle persone.

Massima efficienza, con un tocco di umanità

In questo scenario, Octopus Energy si distingue dalle altre. Non solo per la scelta strategica di ridurre i propri profitti immediati e mantenere le bollette più basse ai clienti; a fare la differenza è anche il rapporto di fiducia che Octopus, nata con la missione di rendere l’energia rinnovabile accessibile a tutti, riesce a instaurare e a mantenere nel tempo con la sua utenza.

In ogni momento e circostanza, la compagnia del polpo rosa garantisce un’assistenza impareggiabile sia dal punto di vista tecnico sia umano. Sono gli Energy Specialist i veri protagonisti: ogni giorno interagiscono con i clienti, ascoltano le loro richieste e trovano soluzioni personalizzate.

Sono in grado, per esempio, di accedere in pochi istanti alla scheda di ciascun utente e sulla base dello storico di eventuali interazioni passate viene eliminata definitivamente la fastidiosa perdita di tempo per spiegare e ricostruire i contatti precedenti. Il risultato va a vantaggio dei clienti, che hanno tempi di attesa mediamente brevissimi (circa 15 secondi al telefono, 45 minuti su WhatsApp e meno di 2 ore via e-mail) e ottengono soluzioni veloci.

Alle competenze tecniche si aggiunge, poi, l’insostituibile tocco personale degli Energy Specialist, che oltre all’ascolto della problematica, ascoltano ancora più attentamente le storie personali, spesso condivise da chi li chiama…

Piccoli gesti di sorpresa

Proprio dall’ascolto attento delle storie personali nascono i piccoli gesti che sorprendono i clienti. Come quella volta che un cliente, dopo aver raccontato agli Energy Specialist quanto fosse legato alla mascotte dell’azienda, Constantine, si è visto recapitare il simpatico polpo rosa (in formato gonfiabile) direttamente dal team Octopus.

O ancora, la cliente che per i suoi cento anni ha ricevuto a casa un mazzo di fiori tanto inatteso quanto apprezzato. Roberta, invece, dopo un incendio che aveva distrutto la sua abitazione, è rimasta piacevolmente sorpresa quando la squadra Octopus le ha stornato i costi di disattivazione del contratto, regalandole anche un kit aperitivo, una piantina di quadrifoglio e Constantine per augurarle fortuna e allegria all’ingresso nella sua nuova casa.

Tra i tanti altri pensieri di cuore, poi, c’è la coperta elettrica inviata a una cliente in difficoltà economica; il ventilatore per dare refrigerio ai tre gatti e quattro chihuahua di un’altra utente che aveva chiamato per risolvere una questione tecnica… L’elenco delle belle sorprese è lungo e non è a senso unico. Le buone azioni, infatti, ripagano, come quando Octopus Energy, dopo aver regalato tele e colori a un cliente appassionato di pittura, ha ricevuto un’opera dedicata alla compagnia…

Un nuovo modello, che ripaga

I risultati di Octupus Energy parlano da soli: a meno di tre anni dall’ingresso nel mercato italiano, la compagnia conta in Italia oltre mezzo milione di utenze. E insieme ai clienti, cresce anche il team. In Italia, Octopus Energy ha realizzato oltre 80 nuove assunzioni, portando il totale a 190 collaboratori (+73%), mentre a livello globale continua a creare posti di lavoro sostenibili e green, arrivando a 8.500 dipendenti (+77%) con oltre 300.000 candidature.

L’approccio di Octopus Energy Italia ha portato la compagnia a ottenere per due anni consecutivi il primo posto nel ranking “Italy’s Best Customer Service” (2024-2025 e 2025-2026) di Corriere della Sera e Statista. A riprova che fare le cose bene e usare un tocco di cuore, ripaga sempre, anche in un settore competitivo, difficile e apparentemente senz’anima come quello energetico.