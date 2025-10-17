Non serve stravolgere tutto per dare a un ambiente un aspetto tutto nuovo, in linea con i gusti e la personalità di chi lo abita. Basta individuare pochi elementi chiave, dai colori delle pareti ai tessuti e complementi d’arredo, combinarli armoniosamente tra loro, aggiungere un tocco di creatività e il relooking è fatto. Poco invasiva – non richiede lavori strutturali – e molto meno costosa rispetto a una ristrutturazione, questa tendenza che invita a trasformare gli spazi con interventi fai da te di interior design migliora l’estetica e la funzionalità di uno spazio, in più è coinvolgente, divertente, alla portata di tutti i budget.

Soluzioni di design innovative e realizzabili

Chi ama lo stile Design – minimal e raffinato – può trasformare il suo living in uno spazio che unisce estetica e funzionalità con poche, semplici mosse. L’obiettivo? Creare uno spazio che sia bello da vedere, pratico e semplice da vivere. Come fare? Con i suggerimenti e i prodotti di Leroy Merlin.

Gli elementi chiave su cui è necessario intervenire sono la palette di colori – neutri, come grigi, bianchi e toni della terra, arricchita da accenti intensi -; l’uso di materiali preferibilmente naturali, come vetro, legno, acciaio; la scelta di mobili dalle linee minimaliste e di luci capaci di creare un’atmosfera intima e raccolta. Scoprili di seguito nel dettaglio…

5 step per dare carattere al living (senza stravolgere tutto)

1. Definisci la palette colori

Mantieni pareti e mobili principali in toni neutri (bianco, beige, grigio caldo) e limita i colori decisi a cuscini, quadri o piccoli oggetti. Un esempio? Il Pouf Domino Bouclette Noir, versatile e ideale per aggiungere un tocco di texture e funzionalità.

2. Gioca con la luce

L’illuminazione è un vero complemento d’arredo. Scegli lampade dal design essenziale e curato, come una piantana, e sostituisci il modello classico con uno contemporaneo come il lampadario Led design Anelo.

3. Scegli i tessuti

Le tende lunghe e chiare, come il modello Bulla bianco, donano eleganza e leggerezza. Puoi completarle con la tenda Courchevel grigia che filtra la luce e armonizza l’ambiente. Per delimitare gli spazi in modo elegante, scegli il tappeto Leaves natura beige chiaro, con il suo raffinato motivo stilizzato a foglia è infine aggiungi un morbido plaid come Plaid Juline grigio, per un tocco di comfort sofisticato.

4. Rivedi gli accessori

Fai ordine tra gli oggetti: ti rappresentano ancora? Circondati solo di elementi che ami, senza grandi spese. Puoi scegliere un quadro con cornice sottile nera, vasi dalla shape lineare, oppure accessori coordinati in più dimensioni, come i cuscini Pinky grigio.

5. Think green

Il verde arreda e porta benessere. Se hai il pollice verde, sono perfette piante grandi o piccole, con vasi scelti ad hoc in stile con l’ambiente. Oppure puoi optare per piante artificiali di alta qualità, per arredare senza impegno e godere di un tocco green tutto l’anno. Tutto Leroy Merlin.

Stili Deco di Leroy Merlin

Esplora anche le proposte degli altri stili e trasforma il tuo living con Leroy Merlin. Ce n’è per tutti i gusti e personalità:

– Classic, decorativo senza tempo basato su forme iconiche rivisitate. Marmo, pietra beige, superfici metalliche dorate e calde, tessuti raffinati con finiture pregiate, legno di noce o rovere caratterizzano questo stile;

– Design, si esprime attraverso spazi aperti e ordinati, leggeri e ariosi. Una casa in stile Design è la quintessenza dell’eleganza. Le geometrie sono pulite, le linee più morbide e sinuose smorzano l’atmosfera. Nessun eccesso, l’arredamento è essenziale e funzionale. I colori dominanti sono il bianco, il nero e il grigio in tutte le sue sfumature. I contrasti cromatici rompono la monotonia, donando carattere alle stanze;

– Nature, combina linee contemporanee a superfici grezze e tessuti naturali, modernità e autenticità in un equilibrio perfetto. Porta tra le mura di casa vivacità e la freschezza della natura. Il legno è il protagonista assoluto, il lino illumina, il vimini e il rattan creano movimento. La palette di colori è tenue e delicata (beige, verde, grigio chiaro). L’atmosfera accogliente e rilassante. Le piante donano un tocco di vitalità all’insieme;

– Glam, uno stile ricercato, con accenti dorati e fantasie ricche ma sempre con garbo, e tessuti avvolgenti come il velluto e materiali raffinati come satin e raso.

