Ristrutturare il bagno è un investimento importante, non solo economico ma anche in termini di qualità della vita. Un ambiente così intimo e soggetto a frequente utilizzo richiede materiali resistenti all’umidità, facili da pulire e duraturi. Alcune scelte prese per motivi estetici – dalle piastrelle ai rivestimenti alle finiture – potrebbero rivelarsi non adatte se i materiali si usurano troppo in fretta oppure si rivelano ostici da pulire. Ecco alcuni aspetti da tenere in considerazione se stai per rinnovare il tuo bagno.

Marmo naturale lucido: eleganza che si rovina facilmente

Il marmo dona un aspetto sofisticato e senza tempo, ma in un bagno rischia di diventare un problema. È poroso, si macchia con facilità e reagisce male a prodotti aggressivi. Aloni di cosmetici, macchie di calcare e graffi possono rovinare in poco tempo l’effetto di lusso iniziale. Meglio optare per ceramiche o gres porcellanato effetto marmo, molto più resistenti.

Legno massello non trattato: fascino naturale poco duraturo

Il legno naturale dona calore e accoglienza, ma se non è adeguatamente trattato tende a gonfiarsi e rovinarsi a contatto con l’umidità. Pavimenti e mobili in legno massello rischiano di deformarsi, richiedendo continue manutenzioni. Se ami il look del legno, meglio puntare su laminati o gres effetto parquet, pratici e resistenti.

Vernici lucide o troppo scure: nemiche di pulizia e luminosità

Le pareti dipinte con vernici lucide possono sembrare moderne, ma evidenziano ogni imperfezione e traccia di umidità. Allo stesso modo, colori troppo scuri rendono l’ambiente meno luminoso e visivamente più piccolo. In bagno conviene scegliere vernici opache lavabili in tonalità chiare, che ampliano gli spazi e resistono meglio all’umidità.

Fughe troppo sottili o chiare: il regno dello sporco

Le fughe bianche o molto strette sembrano eleganti all’inizio, ma col tempo tendono a sporcarsi e annerirsi, diventando difficili da mantenere. Un dettaglio che può rovinare l’intero aspetto del bagno. È meglio scegliere fughe leggermente più larghe e in tonalità neutre, che mascherano meglio lo sporco e richiedono meno manutenzione.

Metalli non trattati: ruggine in arrivo

Rubinetteria e accessori in metallo sono esposti costantemente a umidità e calcare. Finiture non trattate o di bassa qualità rischiano di ossidarsi e rovinarsi in breve tempo. Meglio puntare su acciaio inox o ottone con trattamenti protettivi, che mantengono la brillantezza più a lungo.

