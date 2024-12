Le persone con l’occhio-radar vedono lo sporco e le briciole sul pavimento sin da lontano. Quelle meno attente vivono il proprio spazio abitativo in maniera più libera e disinvolta. Mentre per le prime dedicare parte del loro tempo libero alle faccende di casa è una sorta di missione salvifica, per le seconde è un peso, spesso insostenibile.

Se c’è una cosa le accomuna entrambe è che fare le pulizie toglie spazio ed energie per svolgere altre attività a maggior tasso di piacere e di soddisfazione.

La soluzione che facilita la vita

È semplice e alla portata di tutti: Roborock Q5 Max+ è il miglior alleato in ambito home cleaning disponibile sul mercato. Ideale per chi si chi si avvicina per la prima volta al mondo dello smart cleaning e per chi vuole mantenere il proprio appartamento pulito senza sforzo, il robot aspirapolvere coniuga prestazioni avanzate e un prezzo entry-level. Mentre Roborock Q5 Max+ pulisce e si occupa della casa, i suoi abitanti possono godersi il tempo libero e dedicarsi alle proprie passioni, alla famiglia e agli amici, in tranquillità e spensieratezza. La programmazione smart delle pulizie, infatti, offre la garanzia di una casa sempre pulita e impeccabile, in ogni momento e per tutti i giorni della settimana.

I vantaggi della pulizia “robotica”

Roborock è un brand internazionale attivo in oltre 170 Paesi del mondo. L’azienda punta da sempre l’attenzione sulla ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche che permettano agli utilizzatori di dedicare più tempo alle attività che amano e meno alle faccende domestiche.

Tra le soluzioni proposte, Roborock Q5 Max+ è un concentrato di tecnologia al servizio della pulizia della casa.

Pulizia impeccabile senza sforzo: la spazzola con due rulli in gomma contro-rotanti (DuoRoller™) cattura polvere, detriti, peli di animali e capelli, garantendo una pulizia profonda su qualsiasi superficie. Grazie ai suoi 5500 Pa di aspirazione, Roborock Q5 Max+ rimuove anche lo sporco più ostinato, mentre il capiente cestino della polvere da 770ml permette di pulire più a lungo senza interruzioni.

Navigazione intelligente e precisa: il sistema LiDAR PreciSense® mappa l’ambiente domestico pianificando percorsi ottimali ed evitando ogni tipo di ostacolo.

Massima autonomia la batteria a lunga durata da 5200 mAh permette a Roborock Q5 Max+ di pulire fino a 350 mq con una singola carica.

Controllo smart e personalizzato: Roborock Q5 Max+ si aziona con un comando vocale tramite Alexa, Siri e Google Assistant. In più, ha una modalità di programmazione rapida che ottimizza i tempi di pulizia delle aree principali riducendoli fino al 30%.

Versatilità: nato come robot aspirapolvere, aggiungendo un serbatoio dell’acqua e un panno lavabile (venduti separatamente) Roborock Q5 Max+ diventa un lavapavimenti. Inoltre, è compatibile con RockDock Plus che offre la comodità dello svuotamento automatico della polvere per un massimo di sette settimane.

Roborock Q5 Max+ è in vendita presso gli store MediaWorld e su MediaWorld.it a partire dal 16 dicembre al prezzo di € 299. Dal 21 al 31 dicembre è disponibile con una offerta di lancio al prezzo di € 249. Dopo il periodo natalizio tornerà al prezzo indicato dal produttore (349).