In fase di acquisto di un nuovo elettrodomestico, cosa conta di più? Che sia innanzitutto utile, efficiente, che risponda appieno alla sua funzione d’uso. Se, poi, in base al suo utilizzo deve rimanere a vista, ecco che anche l’occhio vuole la sua parte.

Parlando di aspirapolveri robot wireless, gli elementi fondamentali da valutare sono sicuramente la potenza di aspirazione, la validità della funzione mopping (lavaggio pavimenti), la dotazione.

E poi, la capacità di rilevare gli oggetti in casa e di aggirarli, senza bloccarsi ogni volta, la buona durata della batteria, l’ingombro in casa. Non per ultimo, l’estetica.

Insomma, per poter dire che il robot scelto è la migliore soluzione tecnologica possibile serve che l’elettrodomestico sia utile, in grado di far risparmiare fatica, tempo libero prezioso e facilitare la vita a chi lo acquista.

Partendo dai bisogni del consumatore contemporaneo l’azienda Roborock -oggi presente in oltre 170 Paesi e in più di 15 milioni di case e leader mondiale nella robotica domestica ultra intelligente- ha messo a punto il nuovo Roborock Qrevo MaxV, un robot aspirapolvere wireless ancora più smart dei precedenti modelli, grazie all’integrazione dell’AI. Progettato per semplificare la vita quotidiana di tutte le persone che lo utilizzano, è particolarmente indicato per chi possiede animali domestici e per le famiglie con bambini.

Un concentrato di tecnologia

Premuroso con gli animali…

Prima di mettersi all’opera, il robot aspirapolvere scansiona la casa, in condizioni sia di luce scarsa sia intensa, e crea una mappa dettagliata con il percorso di pulizia ottimale da seguire. Mentre lui aspira e lava, intanto la vita in casa scorre secondo routine.

Il robot è silenzioso, non intralcia, non disturba nessuno, neppure gli animali domestici. Attivando una particolare funzione per non spaventarli, arresta la sua spazzola principale quando riconosce un pelosetto sul suo percorso e quindi si sposta di lato. In più, li sorveglia: la fotocamera integrata, infatti, può scattare foto e inviarle al padrone quando è fuori casa.

Ma c’è di più. È possibile avviare una videochiamata e grazie all’interazione vocale bidirezionale dialogare con grandi e piccini che sono in casa.

…Implacabile contro sporco e polvere

Tanto premuroso da un lato, dall’altro Roborock Qrevo MaxV non risparmia neanche un granello di sporco, polvere o pelo d’animale. La su potenza di aspirazione estrema arriva a 7.000Pa e grazie alla tecnologia FlexiArm il panno si estende fino al bordo del robot aspirapolvere garantendo bordi accuratamente puliti (il suo braccio robotico raggiungere fino a 1,85 mm lungo i bordi con una copertura del 98,8%).

Si comporta allo stesso modo anche con le temute macchie sul pavimento: il doppio panno rotante rimuove lo sporco alla velocità di rotazione di 200 giri/minuto, mentre la stazione di ricarica multifunzione 2.0 dispone di una suite completa di auto-manutenzione per il lavaggio del mop ad acqua calda a 60°C, asciugatura ad aria calda a 45°C. Naturalmente il robot si controlla anche da App o con assistente vocale intelligente “Hello Rocky”.

L’altra “grande passione” di Roborock Qrevo MaxV sono i bambini. Non teme i loro giocattoli sparpagliati per la casa, anzi grazie all’implementazione dell’AI reattiva per l’aggiramento intelligente degli ostacoli è in grado di evitarli (l’integrazione della luce strutturata e della videocamera RGB gli consentono di identificare e schivare 62 tipi di oggetti in 20 categorie).

Innovazione e ricerca

Roborock Qrevo MaxV è solo uno dei risultati frutto del costante impegno di Roborock nel generare prodotti ed esperienze di valore. Dal 2019 al 2023 l’azienda ha investito 1,9 miliardi di Yuan (260 milioni di dollari americani) in Ricerca e Sviluppo, di cui 619 milioni di Yuan (87 milioni USD) nel solo 2023.

I team di ricerca e sviluppo Roborock si adoperano per creare soluzioni puntuali in aree chiave come la pulizia, la mappatura e la navigazione, la convenienza e l’interconnettività della smart home, accanto a un design minimale ed elegante che integra perfettamente i prodotti negli ambienti domestici degli utenti.

Secondo i dati della società di consulenza IDC, Roborock è il numero uno in Turchia e il numero due negli Stati Uniti in termini di vendite, oltre ad aver conquistato il primo posto in Germania, Corea del Sud e Paesi del Nord Europa in termini di spedizioni nel 2023.

Oltre al canale online Roborock il robot Roborock Qrevo MaxV è disponibile anche da MediaWorld.