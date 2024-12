Il silenzio è fondamentale per vivere serenamente nella propria casa. Vale sia per chi trascorre buona parte della giornata tra le mura domestiche, sia per chi la passa per lo più fuori. E al rientro, la sera, non vede l’ora di rilassarsi in un ambiente ospitale e accogliente.

Pensando a questo bisogno Whirlpool ha progettato la sua ultima gamma di lavatrici Supreme Silence, tra cui la W7X 89 SILENCE IT, la più silenziosa*.

Il rumore, infatti, è considerato il fastidio più grande quando si parla di lavatrici. Averlo ridotto al minimo per tutta la durata del lavaggio, centrifuga compresa, offre la possibilità a chi è in casa di mantenere alta la concentrazione sulle proprie attività o di godersi preziosi momenti di relax per sé. Il tutto, mentre la lavatrice fa al meglio il suo lavoro, ma senza arrecare alcun disturbo.

Silenzio zen

A farne la lavatrice più silenziosa* sono diverse qualità uniche: la centrifuga, per esempio, raggiunge solo i 65 Decibel come massima rumorosità. E poi l’impiego di pannelli Zen fonoassorbenti laterali e del motore ZenMotor™ che riduce al minimo le vibrazioni.

Il programma speciale Misti Extra Silenzio, adatto a carichi misti, funziona a 60 Decibel e per questo la lavatrice può essere attivata a ogni ora del giorno e della notte, anche da chi ha il sonno leggero o semplicemente vuole godersi senza alcun disturbo un momento di meritato relax.

Consumi ridotti a -30% per un pulito impeccabile

Whirlpool Supreme Silence W7X 89 SILENCE IT si distingue per il consumo di energia ridotto. I sensori della Tecnologia 6° SENSO regolano automaticamente l’energia e la quantità di acqua.

In particolare, grazie alla tecnologia WaterSave, che consente un minore consumo di acqua, si riduce la quantità di energia necessaria durante la fase di lavaggio per riscaldare l’acqua stessa.

Potere al vapore

Per un’igiene superiore, Whirlpool Supreme Silence propone un’altra innovazione: un set di tre diverse funzioni a vapore per proteggere ogni fibra e, insieme, lavare in maniera efficace.

Igiene Vapore rimuove fino al 99.9% dei batteri da ogni lavaggio; il ciclo Refresh Vapore 20’ combatte i cattivi odori e restituisce capi rinfrescati in soli 20 minuti. L’opzione FreshCare+, infine, mantiene la biancheria fresca e profumata fino a 6 ore dopo il termine del programma di lavaggio.

In più è bella

Efficiente e professionale, la Supreme Silence è irresistibile anche esteticamente, con le sue eleganti finiture metalliche. Lo sportello dalle grandi dimensioni ha un design moderno oltre ad essere comodissimo sia in fase di carico sia di scarico. Il display ampio e i comandi touch per impostare i lavaggi aggiungono poi un tocco di stile in più.

Whirlpool Supreme Silence è la lavatrice ideale per gli amanti del design, per chi cerca un elettrodomestico dalle prestazioni eccellenti e per tutti coloro che hanno a cuore il futuro dell’ambiente. Un aspetto, quest’ultimo, molto caro anche a Whirlpool, come dimostra la piattaforma Ecoplayer che racchiude diversi consigli per aiutare le persone a ragionare e agire in modo più ecologico, dei tool per fare la differenza ogni giorno, 365 giorni all’anno, e informazioni utili per avvicinarsi a un consumo più consapevole delle risorse energetiche… senza però dover rinunciare alla comodità e al proprio benessere quotidiano.

*Confrontato con il rumore di emissione aereo (fase di centrifuga) dichiarato nell’etichetta energetica dai produttori. Riferito a Whirlpool Supreme Silence 8kg con 65dbA (febbraio 2024).

**Test effettuato con ciclo di lavaggio ECO 40-60 con Tecnologia 6° SENSO, con e senza tecnologia WaterSave.