Soffiatore per eliminare le foglie dal giardino: come sceglierlo

I n questo periodo dell'anno è indispensabile più che mai possedere un soffiatore per eliminare le foglie che si depositano nel vostro giardino. I modelli in commercio sono tantissimi. Ecco una serie di consigli utili per scegliere quello più giusto per soddisfare le vostre esigenze.

I modelli di soffiatore

Di questo utilissimo utensile da giardino esistono tre modelli diversi: il soffiatore semplice, che si limita a soffiare; il soffiatore aspiratore, che aspira le foglie convogliandole in un sacco; il soffiatore aspiratore con trituratore, che aspira e riduce il volume delle foglie. Qualsiasi modello scegliate, fate attenzione che sia dotato di un sistema antivibrazioni.

Elettrico o a scoppio

I diversi modelli di soffiatori sul mercato utilizzano l’energia elettrica o l’energia termica, fornita da motori a scoppio a benzina da 2 o 4 tempi. I modelli elettrici solitamente sono più adatti a un utilizzo domestico. Per superfici superiori a 1.000 m² un motore a scoppio è più idoneo. Oltre i 2.000 m² non si può prescindere da un modello con motore a scoppio.

I soffiatori elettrici

I motori elettrici sono più leggeri (pesano tra i 3 e i 6 kg) e silenziosi e inquinano meno. Inoltre, richiedono una minore manutenzione. Il filo elettrico può incastrarsi tra gli alberi del giardino e per questo possono risultare poco pratici. Per piccole e piccolissime superfici, i soffiatori elettrici senza filo, azionati da batterie al litio, sono ideali per la loro leggerezza e manegevolezza. La loro autonomia, però, difficilmente supera l’ora e il getto d’aria è poco potente.

I soffiatori a scoppio

I soffiatori a scoppio rispetto ai soffiatori elettrici, sono rumorosi, pesano tra i 4 e i 18 kg e inquinano di più. La loro manutenzione è più complessa. Di contro, sono molto potenti e ti permettono di muoverti liberamente. I motori a 4 tempi sono in genere più silenziosi rispetto ai motori a 2 tempi, e inquinano anche di meno.

Portatili o a spalla

I soffiatori più leggeri si impugnano e una parte del peso è sostenuto dalla spalla grazie a una cinghia. I soffiatori più pesanti si portano sulla schiena grazie a un’imbracatura, più o meno imbottita per un utilizzo più confortevole. In commercio si possono trovare anche dei soffiatori dotati di rotelle fissate all’estremità del tubo. Gli aspiratori soffiatori più potenti possono essere montati su ruote semoventi.